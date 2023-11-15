https://ukraina.ru/20231115/1051034020.html
Россия представила модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир", умеющий подавлять FPV-дроны
Россия представила модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир", умеющий подавлять FPV-дроны - 15.11.2023 Украина.ру
Россия представила модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир", умеющий подавлять FPV-дроны
Наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" после модернизации получил возможность подавлять все типы БПЛА, включая FPV-дроны ВСУ. Об этом со ссылкой на представителя делегации концерна "Радиоэлектронные технологии" на выставке Dubai Airshow 2023 сообщает РИА Новости
2023-11-15T10:11
2023-11-15T10:11
2023-11-15T10:12
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Обновлённый "Сапфир" был представлен концерном на авиасалоне в рамках российской экспозиции."Мы увеличили диапазон частот "Сапфира" - от 300 мегагерц до шести гигагерц. Теперь это уже модульная конструкция, которая позволяет расширять диапазон частот, соответственно, обновлённый комплекс способен подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, которые применяются в СВО и приносят наибольший урон", - рассказал представитель концерна.FPV-дрон является разновидность ударного БПЛА, управляемой оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона, аналогичное наблюдаемому пилотом управляемого летательного аппарата.
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Новости, Россия, Дубай, БПЛА, РЭБ, ВПК, СВО
Россия представила модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир", умеющий подавлять FPV-дроны
10:11 15.11.2023 (обновлено: 10:12 15.11.2023)
Наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" после модернизации получил возможность подавлять все типы БПЛА, включая FPV-дроны ВСУ. Об этом со ссылкой на представителя делегации концерна "Радиоэлектронные технологии" на выставке Dubai Airshow 2023 сообщает РИА Новости
Обновлённый "Сапфир" был представлен концерном на авиасалоне в рамках российской экспозиции.
"Мы увеличили диапазон частот "Сапфира" - от 300 мегагерц до шести гигагерц. Теперь это уже модульная конструкция, которая позволяет расширять диапазон частот, соответственно, обновлённый комплекс способен подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, которые применяются в СВО и приносят наибольший урон", - рассказал представитель концерна.
FPV-дрон является разновидность ударного БПЛА, управляемой оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона, аналогичное наблюдаемому пилотом управляемого летательного аппарата.