https://ukraina.ru/20231116/1051064390.html
Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки
Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки - 16.11.2023 Украина.ру
Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки
Памятник псу Патрону может появится на месте демонтированного монумента Александру Пушкину в Киеве. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета
2023-11-16T01:34
2023-11-16T01:34
2023-11-16T01:35
новости
украина
собака
всу
сво
декоммунизация
снос
памятник
пушкин
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В петиции поясняется, что собака стала для украинцев символом сопротивления, сам вид Патрона создаст "позитивную атмосферу и даст надежду людям в самые сложные военные годы", а также эстетически обогатит городское пространство столицы. Утверждается также, что новый памятник увековечит современную украинскую культуру и способствует росту экономики, так как туристы будут приезжать в Киев, чтобы увидеть Пса Патрона. Петиция уже собрала 182 подписи из шести тысяч необходимых. Для того, чтобы проголосовать у украинцев осталось 59 дней. Накануне, 15 ноября, в украинской столице снесли памятник Александру Пушкину. Инициатива демонтировать монумент исходила от киевской городской администрации и была поддержана правительством постсоветской республики.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, собака, всу, сво, декоммунизация, снос, памятник, пушкин
Новости, Украина, собака, ВСУ, СВО, декоммунизация, снос, памятник, Пушкин
Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки
01:34 16.11.2023 (обновлено: 01:35 16.11.2023)
Памятник псу Патрону может появится на месте демонтированного монумента Александру Пушкину в Киеве. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета
"Обращаюсь к вам с предложением установки памятника в городе Киев, который будет посвящен Псу Патрону – живому символу преданности Украине и яркому вдохновителю современной украинской культуры", – сказано в обращении автора.
В петиции
поясняется, что собака стала для украинцев символом сопротивления, сам вид Патрона создаст "позитивную атмосферу и даст надежду людям в самые сложные военные годы", а также эстетически обогатит городское пространство столицы.
"Установка памятника нашим четвероногим друзьям будет публичным признанием их вклада в сохранение и улучшение качества жизни граждан", – добавляет автор.
Утверждается также, что новый памятник увековечит современную украинскую культуру и способствует росту экономики, так как туристы будут приезжать в Киев, чтобы увидеть Пса Патрона.
Петиция уже собрала 182 подписи из шести тысяч необходимых. Для того, чтобы проголосовать у украинцев осталось 59 дней.
Накануне, 15 ноября, в украинской столице снесли
памятник Александру Пушкину. Инициатива демонтировать монумент исходила от киевской городской администрации и была поддержана правительством постсоветской республики.