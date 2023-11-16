https://ukraina.ru/20231116/1051064390.html

Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки

Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки - 16.11.2023 Украина.ру

Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки

Памятник псу Патрону может появится на месте демонтированного монумента Александру Пушкину в Киеве. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета

2023-11-16T01:34

2023-11-16T01:34

2023-11-16T01:35

новости

украина

собака

всу

сво

декоммунизация

снос

памятник

пушкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051064270_0:23:960:563_1920x0_80_0_0_8fe4d06092a82a60a153a2349e678c2c.jpg

В петиции поясняется, что собака стала для украинцев символом сопротивления, сам вид Патрона создаст "позитивную атмосферу и даст надежду людям в самые сложные военные годы", а также эстетически обогатит городское пространство столицы. Утверждается также, что новый памятник увековечит современную украинскую культуру и способствует росту экономики, так как туристы будут приезжать в Киев, чтобы увидеть Пса Патрона. Петиция уже собрала 182 подписи из шести тысяч необходимых. Для того, чтобы проголосовать у украинцев осталось 59 дней. Накануне, 15 ноября, в украинской столице снесли памятник Александру Пушкину. Инициатива демонтировать монумент исходила от киевской городской администрации и была поддержана правительством постсоветской республики.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, собака, всу, сво, декоммунизация, снос, памятник, пушкин