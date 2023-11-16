Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки - 16.11.2023 Украина.ру
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Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки
Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки - 16.11.2023 Украина.ру
Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки
Памятник псу Патрону может появится на месте демонтированного монумента Александру Пушкину в Киеве. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета
2023-11-16T01:34
2023-11-16T01:35
новости
украина
собака
всу
сво
декоммунизация
снос
памятник
пушкин
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В петиции поясняется, что собака стала для украинцев символом сопротивления, сам вид Патрона создаст "позитивную атмосферу и даст надежду людям в самые сложные военные годы", а также эстетически обогатит городское пространство столицы. Утверждается также, что новый памятник увековечит современную украинскую культуру и способствует росту экономики, так как туристы будут приезжать в Киев, чтобы увидеть Пса Патрона. Петиция уже собрала 182 подписи из шести тысяч необходимых. Для того, чтобы проголосовать у украинцев осталось 59 дней. Накануне, 15 ноября, в украинской столице снесли памятник Александру Пушкину. Инициатива демонтировать монумент исходила от киевской городской администрации и была поддержана правительством постсоветской республики.
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новости, украина, собака, всу, сво, декоммунизация, снос, памятник, пушкин
Новости, Украина, собака, ВСУ, СВО, декоммунизация, снос, памятник, Пушкин

Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки

01:34 16.11.2023 (обновлено: 01:35 16.11.2023)
 
пес патрон в всу
пес патрон в всу
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Памятник псу Патрону может появится на месте демонтированного монумента Александру Пушкину в Киеве. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета
"Обращаюсь к вам с предложением установки памятника в городе Киев, который будет посвящен Псу Патрону – живому символу преданности Украине и яркому вдохновителю современной украинской культуры", – сказано в обращении автора.
В петиции поясняется, что собака стала для украинцев символом сопротивления, сам вид Патрона создаст "позитивную атмосферу и даст надежду людям в самые сложные военные годы", а также эстетически обогатит городское пространство столицы.
"Установка памятника нашим четвероногим друзьям будет публичным признанием их вклада в сохранение и улучшение качества жизни граждан", – добавляет автор.
Утверждается также, что новый памятник увековечит современную украинскую культуру и способствует росту экономики, так как туристы будут приезжать в Киев, чтобы увидеть Пса Патрона.
Петиция уже собрала 182 подписи из шести тысяч необходимых. Для того, чтобы проголосовать у украинцев осталось 59 дней.
Накануне, 15 ноября, в украинской столице снесли памятник Александру Пушкину. Инициатива демонтировать монумент исходила от киевской городской администрации и была поддержана правительством постсоветской республики.
 
НовостиУкраинасобакаВСУСВОдекоммунизациясноспамятникПушкин
 
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