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Памятник Пушкину снесли в Киеве

Памятник Пушкину снесли в Киеве - 15.11.2023 Украина.ру

Памятник Пушкину снесли в Киеве

Ещё один киевский памятник Александру Пушкину снесён с разрешения правительства Украины. Об этом 15 ноября объявил советник киевского градоначальника Дмитрий Белоцерковец

2023-11-15T15:03

2023-11-15T15:03

2023-11-15T15:03

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Памятник всемирно известному поэту находился на Берестейском проспекте (до госпереворота 2014 года – проспект Победы). Белоцерковец сообщил, что инициатива сноса исходила от киевской городской администрации и была поддержана правительством постсоветской республики.До сноса памятник формально находился под охраной государства. Статус в госреестре памятников культурного наследия национального значения не позволял легально уничтожить монумент Пушкину. Ныне снесённый памятник неоднократно подвергался атакам вандалов, которых украинские власти даже не пытались разыскивать.Среди других объектов пересмотренного Кабмином реестра культурного наследия, которые предполагается уничтожить, значатся памятники Щорсу и ряд других. Среди них - могила освобождавшего Украинскую ССР во время Великой Отечественной войны генерала Николая Ватутина, находящаяся в Мариинском парке (надмогильный памятник снесён в начале года).Борьба с памятниками всемирно признанному великому русскому литератору в Киеве и по всей Украине ведётся не первый год. Так, в октябре 2022 года в украинской столице был уничтожен старейший киевский памятник Пушкину: бюст был изготовлен на народные пожертвования и установлен в 1899 году преподавателями и учащимися Киево-Печерской гимназии. Евросоюз и ООН поощряют подобные практики украинских властей, считая их внутренним делом постсоветской республики в условиях СВО.

https://ukraina.ru/20231107/1050819877.html

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