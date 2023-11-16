Фронт не треснет. Сергей Марков рассказал, почему смена "марионеточной хунты" не изменит положение ВСУ - 16.11.2023 Украина.ру
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Фронт не треснет. Сергей Марков рассказал, почему смена "марионеточной хунты" не изменит положение ВСУ
Фронт не треснет. Сергей Марков рассказал, почему смена "марионеточной хунты" не изменит положение ВСУ - 16.11.2023 Украина.ру
Фронт не треснет. Сергей Марков рассказал, почему смена "марионеточной хунты" не изменит положение ВСУ
ВСУ руководит специальная группа из представителей минобороны США, Великобритании и генштабов НАТО. От Зеленского и Залужного там мало что зависит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-11-16T04:30
2023-11-16T04:30
новости
валерий залужный
сергей марков
владимир зеленский
сша
запад
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Разногласия между политическим и военным руководством не изменят ситуацию для ВСУ. Фронт от этого не треснет. ВСУ руководит специальная оперативная группа из представителей минобороны США, Великобритании и генштабов НАТО, которая расположена в Германии. От Зеленского и Залужного там мало что зависит, рассказал эксперт.Главком ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский раньше никогда не враждовали. Просто у США есть твердое мнение, что "марионеток" время от времени надо менять, чтобы они не приросли к креслу и не стали слишком самостоятельными, отметил он.Абсолютно все равно, кто будет новым президентом "незалежной". Независимого государства под названием Украина просто не существует. Ей правит марионеточная хунта, полностью управляемая американцами, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051023456.html
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новости, валерий залужный, сергей марков, владимир зеленский, сша, запад, выборы, парламентские выборы
Новости, Валерий Залужный, Сергей Марков, Владимир Зеленский, США, Запад, выборы, парламентские выборы

Фронт не треснет. Сергей Марков рассказал, почему смена "марионеточной хунты" не изменит положение ВСУ

04:30 16.11.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
ВСУ руководит специальная группа из представителей минобороны США, Великобритании и генштабов НАТО. От Зеленского и Залужного там мало что зависит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Разногласия между политическим и военным руководством не изменят ситуацию для ВСУ. Фронт от этого не треснет. ВСУ руководит специальная оперативная группа из представителей минобороны США, Великобритании и генштабов НАТО, которая расположена в Германии. От Зеленского и Залужного там мало что зависит, рассказал эксперт.
Главком ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский раньше никогда не враждовали. Просто у США есть твердое мнение, что "марионеток" время от времени надо менять, чтобы они не приросли к креслу и не стали слишком самостоятельными, отметил он.
"Американцам нужны перемены в украинской власти, потому что в их секретных учебниках по контролю над марионеточными режимами четко сказано: если вы не будете менять марионеток, они прирастут к креслу, станут более самостоятельными, начнут хамить и ими будет труднее управлять", - указал Марков.
Абсолютно все равно, кто будет новым президентом "незалежной". Независимого государства под названием Украина просто не существует. Ей правит марионеточная хунта, полностью управляемая американцами, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Вчера, 05:10
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