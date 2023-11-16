Фронт не треснет. Сергей Марков рассказал, почему смена "марионеточной хунты" не изменит положение ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
ВСУ руководит специальная группа из представителей минобороны США, Великобритании и генштабов НАТО. От Зеленского и Залужного там мало что зависит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Разногласия между политическим и военным руководством не изменят ситуацию для ВСУ. Фронт от этого не треснет. ВСУ руководит специальная оперативная группа из представителей минобороны США, Великобритании и генштабов НАТО, которая расположена в Германии. От Зеленского и Залужного там мало что зависит, рассказал эксперт.
Главком ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский раньше никогда не враждовали. Просто у США есть твердое мнение, что "марионеток" время от времени надо менять, чтобы они не приросли к креслу и не стали слишком самостоятельными, отметил он.
"Американцам нужны перемены в украинской власти, потому что в их секретных учебниках по контролю над марионеточными режимами четко сказано: если вы не будете менять марионеток, они прирастут к креслу, станут более самостоятельными, начнут хамить и ими будет труднее управлять", - указал Марков.
Абсолютно все равно, кто будет новым президентом "незалежной". Независимого государства под названием Украина просто не существует. Ей правит марионеточная хунта, полностью управляемая американцами, заключил собеседник Украина.ру.
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