https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html
Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения России
Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения России - 14.11.2023 Украина.ру
Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения России
Зеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене
2023-11-14T14:07
2023-11-14T14:07
2023-11-14T14:07
интервью
россия
всу
сша
владимир зеленский
валерий залужный
политика
власть
андрей ермак
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Еще Зеленский может назначить Залужного на такую должность, которая запрещает идти на выборы. Залужный же пытается этому помешать, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале заявил, что рассказал по телефону главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях украинских войск.- Сергей Александрович, сколько в этой телефонной беседе было военно-технических аспектов, а сколько – политики?- В этой беседе было 90% политики.Сейчас Ермак поехал в Вашингтон с личным посланием Зеленского Байдену, Блинкену и Салливану с просьбой разрешить Зеленскому уволить Залужного. Причем не просто уволить. Если Зеленский просто уволить Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы у Зеленского.Зеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене. Еще Зеленский может назначить Залужного на такую должность, которая запрещает идти на выборы.Это главная проблема, которую решает Зеленский.- А Залужный этим звонком хочет помешать Зеленскому?- Да.Залужный звонит американцам с просьбой не увольнять его или позволить победить Зеленского на выборах. Мол, Зеленский мутит воду, а у нас должна быть демократия.Сейчас Ермак поехал договариваться с американцами от имени Зеленского. Видимо, Зеленский что-то врет американцам по поводу Залужного, чтобы его дискредитировать, а Залужный пытается опровергнуть эту ложь Зеленского.Военно-технические аспекты наверняка Залужный тоже обсуждал. Но в основном беседа шла именно о политике.- В чем состоит главная причина конфликта Зеленского с Залужным? Они всегда враждовали? Или это связано с провалом "контрнаступа"?- Дело не в провале "контрнаступа". В провале "контрнаступа" виноваты США, потому что они всем руководят. Залужный и Зеленский раньше никогда не враждовали. Просто у американцев есть теория, что марионеток время от времени надо менять, чтобы они не приросли к креслу и не стали слишком самостоятельными. Поэтому они сменили Порошенко на Зеленского. А сейчас Зеленский подозревает, что американцы хотят сменить его на кого-то другого. Вполне вероятно, что на Залужного.Выборы в условиях боевых действий в самом деле выглядят странновато. Зеленский действительно изумился, когда американцы потребовали от него провести выборы. И он подозревает, что эти выборы нужны только для того чтобы сменить его на Залужного.- Американцы не боятся, что если они начнут менять Зеленского на Залужного, то у ВСУ может треснуть фронт от этих разногласий?- Фронт от этого не треснет. ВСУ руководит специальная оперативная группа из представителей минобороны США, Великобритании и генштабов НАТО, которая расположена в Германии. От Зеленского и Залужного там мало что зависит.Американцам нужны перемены в украинской власти, потому что в их секретных учебниках по контролю над марионеточными режимами четко сказано: если вы не будете менять марионеток, они прирастут к креслу, станут более самостоятельными, начнут хамить и ими будет труднее управлять.- Исходя из этого, нам все равно, кто будет президентом Украины – Зеленский или Залужный?- Абсолютно все равно. Украины не существует как независимого государства. Ей правит марионеточная хунта, полностью управляемая американцами.- Надо ли в этих условиях нам что-то делать кроме того, что продолжать свое ползучее наступление?- Нам нужно переходить от ползучего наступления к активному наступлению. Нам нужно сделать так, чтобы мы не проигрывали время, а выигрывали время. Нам нужно делать так, чтобы нас в мире не жалели, а нашим поведением возмущались бы.Пока США и Европа слабо возмущаются нашим поведением. Нам нужно действовать жестче.Например, ВСУ три месяца используют кассетные боеприпасы. А мы почему их не применяем? Мы считаем, что освободим эти территории, а разминированием их потом придется заниматься нам? Но если мы не будем использовать кассетные боеприпасы, нам точно придется заниматься разминированием территорий.Повторюсь, нам надо действовать активнее и жестче.
https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html
https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html
https://ukraina.ru/20231113/1050983116.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, всу, сша, владимир зеленский, валерий залужный, политика, власть, андрей ермак
Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения России
Зеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене
Еще Зеленский может назначить Залужного на такую должность, которая запрещает идти на выборы. Залужный же пытается этому помешать, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале заявил, что рассказал по телефону главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях украинских войск.
- Сергей Александрович, сколько в этой телефонной беседе было военно-технических аспектов, а сколько – политики?
- В этой беседе было 90% политики.
Сейчас Ермак поехал в Вашингтон с личным посланием Зеленского Байдену, Блинкену и Салливану с просьбой разрешить Зеленскому уволить Залужного.
Причем не просто уволить. Если Зеленский просто уволить Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы у Зеленского.
Зеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене. Еще Зеленский может назначить Залужного на такую должность, которая запрещает идти на выборы.
Это главная проблема, которую решает Зеленский.
- А Залужный этим звонком хочет помешать Зеленскому?
Залужный звонит американцам с просьбой не увольнять его или позволить победить Зеленского на выборах. Мол, Зеленский мутит воду, а у нас должна быть демократия.
Сейчас Ермак поехал договариваться с американцами от имени Зеленского. Видимо, Зеленский что-то врет американцам по поводу Залужного, чтобы его дискредитировать, а Залужный пытается опровергнуть эту ложь Зеленского.
Военно-технические аспекты наверняка Залужный тоже обсуждал. Но в основном беседа шла именно о политике.
- В чем состоит главная причина конфликта Зеленского с Залужным? Они всегда враждовали? Или это связано с провалом "контрнаступа"?
- Дело не в провале "контрнаступа". В провале "контрнаступа" виноваты США, потому что они всем руководят.
Залужный и Зеленский раньше никогда не враждовали. Просто у американцев есть теория, что марионеток время от времени надо менять, чтобы они не приросли к креслу и не стали слишком самостоятельными. Поэтому они сменили Порошенко на Зеленского. А сейчас Зеленский подозревает, что американцы хотят сменить его на кого-то другого. Вполне вероятно, что на Залужного.
Выборы в условиях боевых действий в самом деле выглядят странновато. Зеленский действительно изумился, когда американцы потребовали от него провести выборы. И он подозревает, что эти выборы нужны только для того чтобы сменить его на Залужного.
- Американцы не боятся, что если они начнут менять Зеленского на Залужного, то у ВСУ может треснуть фронт от этих разногласий?
- Фронт от этого не треснет. ВСУ руководит специальная оперативная группа из представителей минобороны США, Великобритании и генштабов НАТО, которая расположена в Германии. От Зеленского и Залужного там мало что зависит.
Американцам нужны перемены в украинской власти, потому что в их секретных учебниках по контролю над марионеточными режимами четко сказано: если вы не будете менять марионеток, они прирастут к креслу, станут более самостоятельными, начнут хамить и ими будет труднее управлять.
- Исходя из этого, нам все равно, кто будет президентом Украины – Зеленский или Залужный?
- Абсолютно все равно. Украины не существует как независимого государства. Ей правит марионеточная хунта, полностью управляемая американцами.
- Надо ли в этих условиях нам что-то делать кроме того, что продолжать свое ползучее наступление?
- Нам нужно переходить от ползучего наступления к активному наступлению. Нам нужно сделать так, чтобы мы не проигрывали время, а выигрывали время. Нам нужно делать так, чтобы нас в мире не жалели, а нашим поведением возмущались бы.
Пока США и Европа слабо возмущаются нашим поведением. Нам нужно действовать жестче.
Например, ВСУ три месяца используют кассетные боеприпасы. А мы почему их не применяем? Мы считаем, что освободим эти территории, а разминированием их потом придется заниматься нам? Но если мы не будем использовать кассетные боеприпасы, нам точно придется заниматься разминированием территорий.
Повторюсь, нам надо действовать активнее и жестче.