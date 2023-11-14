https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html

Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения России

Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения России - 14.11.2023 Украина.ру

Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения России

Зеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене

2023-11-14T14:07

2023-11-14T14:07

2023-11-14T14:07

интервью

россия

всу

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валерий залужный

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власть

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Еще Зеленский может назначить Залужного на такую должность, которая запрещает идти на выборы. Залужный же пытается этому помешать, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале заявил, что рассказал по телефону главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях украинских войск.- Сергей Александрович, сколько в этой телефонной беседе было военно-технических аспектов, а сколько – политики?- В этой беседе было 90% политики.Сейчас Ермак поехал в Вашингтон с личным посланием Зеленского Байдену, Блинкену и Салливану с просьбой разрешить Зеленскому уволить Залужного. Причем не просто уволить. Если Зеленский просто уволить Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы у Зеленского.Зеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене. Еще Зеленский может назначить Залужного на такую должность, которая запрещает идти на выборы.Это главная проблема, которую решает Зеленский.- А Залужный этим звонком хочет помешать Зеленскому?- Да.Залужный звонит американцам с просьбой не увольнять его или позволить победить Зеленского на выборах. Мол, Зеленский мутит воду, а у нас должна быть демократия.Сейчас Ермак поехал договариваться с американцами от имени Зеленского. Видимо, Зеленский что-то врет американцам по поводу Залужного, чтобы его дискредитировать, а Залужный пытается опровергнуть эту ложь Зеленского.Военно-технические аспекты наверняка Залужный тоже обсуждал. Но в основном беседа шла именно о политике.- В чем состоит главная причина конфликта Зеленского с Залужным? Они всегда враждовали? Или это связано с провалом "контрнаступа"?- Дело не в провале "контрнаступа". В провале "контрнаступа" виноваты США, потому что они всем руководят. Залужный и Зеленский раньше никогда не враждовали. Просто у американцев есть теория, что марионеток время от времени надо менять, чтобы они не приросли к креслу и не стали слишком самостоятельными. Поэтому они сменили Порошенко на Зеленского. А сейчас Зеленский подозревает, что американцы хотят сменить его на кого-то другого. Вполне вероятно, что на Залужного.Выборы в условиях боевых действий в самом деле выглядят странновато. Зеленский действительно изумился, когда американцы потребовали от него провести выборы. И он подозревает, что эти выборы нужны только для того чтобы сменить его на Залужного.- Американцы не боятся, что если они начнут менять Зеленского на Залужного, то у ВСУ может треснуть фронт от этих разногласий?- Фронт от этого не треснет. ВСУ руководит специальная оперативная группа из представителей минобороны США, Великобритании и генштабов НАТО, которая расположена в Германии. От Зеленского и Залужного там мало что зависит.Американцам нужны перемены в украинской власти, потому что в их секретных учебниках по контролю над марионеточными режимами четко сказано: если вы не будете менять марионеток, они прирастут к креслу, станут более самостоятельными, начнут хамить и ими будет труднее управлять.- Исходя из этого, нам все равно, кто будет президентом Украины – Зеленский или Залужный?- Абсолютно все равно. Украины не существует как независимого государства. Ей правит марионеточная хунта, полностью управляемая американцами.- Надо ли в этих условиях нам что-то делать кроме того, что продолжать свое ползучее наступление?- Нам нужно переходить от ползучего наступления к активному наступлению. Нам нужно сделать так, чтобы мы не проигрывали время, а выигрывали время. Нам нужно делать так, чтобы нас в мире не жалели, а нашим поведением возмущались бы.Пока США и Европа слабо возмущаются нашим поведением. Нам нужно действовать жестче.Например, ВСУ три месяца используют кассетные боеприпасы. А мы почему их не применяем? Мы считаем, что освободим эти территории, а разминированием их потом придется заниматься нам? Но если мы не будем использовать кассетные боеприпасы, нам точно придется заниматься разминированием территорий.Повторюсь, нам надо действовать активнее и жестче.

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html

https://ukraina.ru/20231113/1050983116.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сша, владимир зеленский, валерий залужный, политика, власть, андрей ермак