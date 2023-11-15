https://ukraina.ru/20231115/1051059895.html

В Киеве в метро прикрыли советскую символику

В Киеве в метро прикрыли советскую символику - 15.11.2023 Украина.ру

В Киеве в метро прикрыли советскую символику

Декоративные щиты с советской символикой замаскированы на станции "Вокзальная". О проведении работ 15 ноября сообщили в КП "Киевский метрополитен".

2023-11-15T19:00

2023-11-15T19:00

2023-11-15T19:04

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Киевское метро направило запрос на демонтаж из публичного пространства декоративных рельефных щитов. На данный момент идет процедура согласования – станция "Вокзальная" является недвижимым объектом культурного наследия, поэтому самовольно демонтировать распложенные на ней элементы нельзя.Пока же официального разрешения не получено, изображения большевистских вождей, серп, молот и прочие коммунистические атрибуты активисты закрыли круглыми деревянными полотнами. В 2015 году в киевской подземке были демонтированы надпись "Коммунизм" и звезды между словами "Мир, труд, свобода, равенство, братство", а также снят барельеф серпа и молота с дверцы кабельного отсека на станции "Берестейская". В Харькове в программу декоммунизации попали и изображения советских орденов Великой Отечественной войны и Красной Звезды: их демонтировали перед входом на станцию метро этим летом.

https://ukraina.ru/20231104/1050768919.html

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