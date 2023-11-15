Почему Зеленскому не дают заключить мир с Россией и что начнётся после разгрома Украины - Ищенко - 15.11.2023 Украина.ру
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Почему Зеленскому не дают заключить мир с Россией и что начнётся после разгрома Украины - Ищенко
Почему Зеленскому не дают заключить мир с Россией и что начнётся после разгрома Украины - Ищенко - 15.11.2023 Украина.ру
Почему Зеленскому не дают заключить мир с Россией и что начнётся после разгрома Украины - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 15.11.2023
2023-11-15T18:49
2023-11-15T18:49
видео
ростислав ищенко
украина
сша
россия
сво
ссср
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:35 - Признавал ли Запад Прибалтику частью СССР? О чём свидетельствуют итоговые документы Потсдамской конференции и Хельсинский Акт 1975 года? Чем обусловлена позиция США? 07:50 - Будет ли военный блок НАТО отодвигать свою инфраструктуру после поражения Украины? Начнётся ли после разгрома Украины период деэскалации? 18:55 - О событиях в Югославии и фигуре президента Слободана Милошевича; 25:00 - Является ли СВО России на Украине следствием распада СССР? Действительно ли все войны случаются из-за капитализма? Есть ли будущее у коммунизма? 39:27 - О генеральном секретаре ЦК КПСС Никите Хрущёве и реформах, которые он проводил. Когда СССР упустил свой шанс? 52:25 - Каковы причины сложных отношений России с бывшими союзными республиками?
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452
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видео, ростислав ищенко, украина, сша, россия, сво, ссср, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, США, Россия, СВО, СССР

Почему Зеленскому не дают заключить мир с Россией и что начнётся после разгрома Украины - Ищенко

18:49 15.11.2023
 
https://rutube.ru/video/80cca4f4fc4d5a1a40c5e5d43f5f4506/?r=wd
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:35 - Признавал ли Запад Прибалтику частью СССР? О чём свидетельствуют итоговые документы Потсдамской конференции и Хельсинский Акт 1975 года? Чем обусловлена позиция США?
07:50 - Будет ли военный блок НАТО отодвигать свою инфраструктуру после поражения Украины? Начнётся ли после разгрома Украины период деэскалации?
18:55 - О событиях в Югославии и фигуре президента Слободана Милошевича;
25:00 - Является ли СВО России на Украине следствием распада СССР? Действительно ли все войны случаются из-за капитализма? Есть ли будущее у коммунизма?
39:27 - О генеральном секретаре ЦК КПСС Никите Хрущёве и реформах, которые он проводил. Когда СССР упустил свой шанс?
52:25 - Каковы причины сложных отношений России с бывшими союзными республиками?
 
ВидеоРостислав ИщенкоУкраинаСШАРоссияСВОСССР
 
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