https://ukraina.ru/20231115/1051059481.html

Почему Зеленскому не дают заключить мир с Россией и что начнётся после разгрома Украины - Ищенко

Почему Зеленскому не дают заключить мир с Россией и что начнётся после разгрома Украины - Ищенко - 15.11.2023 Украина.ру

Почему Зеленскому не дают заключить мир с Россией и что начнётся после разгрома Украины - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 15.11.2023

2023-11-15T18:49

2023-11-15T18:49

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видео

ростислав ищенко

украина

сша

россия

сво

ссср

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:35 - Признавал ли Запад Прибалтику частью СССР? О чём свидетельствуют итоговые документы Потсдамской конференции и Хельсинский Акт 1975 года? Чем обусловлена позиция США? 07:50 - Будет ли военный блок НАТО отодвигать свою инфраструктуру после поражения Украины? Начнётся ли после разгрома Украины период деэскалации? 18:55 - О событиях в Югославии и фигуре президента Слободана Милошевича; 25:00 - Является ли СВО России на Украине следствием распада СССР? Действительно ли все войны случаются из-за капитализма? Есть ли будущее у коммунизма? 39:27 - О генеральном секретаре ЦК КПСС Никите Хрущёве и реформах, которые он проводил. Когда СССР упустил свой шанс? 52:25 - Каковы причины сложных отношений России с бывшими союзными республиками?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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