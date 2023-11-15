Почему Зеленскому не дают заключить мир с Россией и что начнётся после разгрома Украины - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:35 - Признавал ли Запад Прибалтику частью СССР? О чём свидетельствуют итоговые документы Потсдамской конференции и Хельсинский Акт 1975 года? Чем обусловлена позиция США?
07:50 - Будет ли военный блок НАТО отодвигать свою инфраструктуру после поражения Украины? Начнётся ли после разгрома Украины период деэскалации?
18:55 - О событиях в Югославии и фигуре президента Слободана Милошевича;
25:00 - Является ли СВО России на Украине следствием распада СССР? Действительно ли все войны случаются из-за капитализма? Есть ли будущее у коммунизма?
39:27 - О генеральном секретаре ЦК КПСС Никите Хрущёве и реформах, которые он проводил. Когда СССР упустил свой шанс?
52:25 - Каковы причины сложных отношений России с бывшими союзными республиками?