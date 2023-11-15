https://ukraina.ru/20231115/1051058569.html

Западу не нужна умная украинская молодёжь: хакеры обнародовали Стратегию развития академии Нацгвардии

Западу не нужна умная украинская молодёжь: хакеры обнародовали Стратегию развития академии Нацгвардии - 15.11.2023 Украина.ру

Западу не нужна умная украинская молодёжь: хакеры обнародовали Стратегию развития академии Нацгвардии

Стратегия охватывает 2020-2027 годы. Документ 15 ноября размещен в Телеграм-канале хакерской группы "Берегини"

2023-11-15T18:12

2023-11-15T18:12

2023-11-15T18:12

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В 2020 году не только ВСУ, но и Нацгвардия Украины начала переходить на стандарты НАТО. В свете таких событий выявилась серьезная проблема: основу командиров Нацгвардии составляли офицеры Внутренних войск МВД Украины, требовалось их переобучение.Также в числе проблем называется сложная демографическая ситуация, снижение качества подготовки в учреждениях среднего образования и отсутствие должной реакции на уровне центральных органов власти относительно деятельности по "агрессивно-демпинговой" системе набора абитуриентов со стороны университетов Восточной Европы."Как видите, уже в 2020 году руководство Нацгвардии видело, что после школы выпускники предпочитали уехать учиться в Польшу или Словакию. А уровень школьной подготовки тех, кто поступал в Академию, резко упал после 2014 года. Преподаватели академии понимали, что станам Запада не нужна умная украинская молодёжь. Им нужна молодёжь, которую можно отправить воевать с русскими", – поясняют хакеры.

https://ukraina.ru/20231017/1050266042.html

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