Западу не нужна умная украинская молодёжь: хакеры обнародовали Стратегию развития академии Нацгвардии - 15.11.2023 Украина.ру
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Западу не нужна умная украинская молодёжь: хакеры обнародовали Стратегию развития академии Нацгвардии
Западу не нужна умная украинская молодёжь: хакеры обнародовали Стратегию развития академии Нацгвардии - 15.11.2023 Украина.ру
Западу не нужна умная украинская молодёжь: хакеры обнародовали Стратегию развития академии Нацгвардии
Стратегия охватывает 2020-2027 годы. Документ 15 ноября размещен в Телеграм-канале хакерской группы "Берегини"
2023-11-15T18:12
2023-11-15T18:12
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В 2020 году не только ВСУ, но и Нацгвардия Украины начала переходить на стандарты НАТО. В свете таких событий выявилась серьезная проблема: основу командиров Нацгвардии составляли офицеры Внутренних войск МВД Украины, требовалось их переобучение.Также в числе проблем называется сложная демографическая ситуация, снижение качества подготовки в учреждениях среднего образования и отсутствие должной реакции на уровне центральных органов власти относительно деятельности по "агрессивно-демпинговой" системе набора абитуриентов со стороны университетов Восточной Европы."Как видите, уже в 2020 году руководство Нацгвардии видело, что после школы выпускники предпочитали уехать учиться в Польшу или Словакию. А уровень школьной подготовки тех, кто поступал в Академию, резко упал после 2014 года. Преподаватели академии понимали, что станам Запада не нужна умная украинская молодёжь. Им нужна молодёжь, которую можно отправить воевать с русскими", – поясняют хакеры.
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новости, новости украины, хакеры, нацгвардия
Новости, Новости Украины, хакеры, Нацгвардия

Западу не нужна умная украинская молодёжь: хакеры обнародовали Стратегию развития академии Нацгвардии

18:12 15.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Стратегия охватывает 2020-2027 годы. Документ 15 ноября размещен в Телеграм-канале хакерской группы "Берегини"
В 2020 году не только ВСУ, но и Нацгвардия Украины начала переходить на стандарты НАТО. В свете таких событий выявилась серьезная проблема: основу командиров Нацгвардии составляли офицеры Внутренних войск МВД Украины, требовалось их переобучение.

"Поэтому ещё в 2020 году там начали усовершенствовать учебный процесс и даже приняли "Стратегию развития академии 2020-2027 гг". Документ достаточно объективный. Например, слабыми сторонами Академии признали "недостаточное привлечение представителей работодателей к учебному процессу" и "низкий уровень иноязычных компетентностей у научно-педагогических работников".

Также в числе проблем называется сложная демографическая ситуация, снижение качества подготовки в учреждениях среднего образования и отсутствие должной реакции на уровне центральных органов власти относительно деятельности по "агрессивно-демпинговой" системе набора абитуриентов со стороны университетов Восточной Европы.
"Как видите, уже в 2020 году руководство Нацгвардии видело, что после школы выпускники предпочитали уехать учиться в Польшу или Словакию. А уровень школьной подготовки тех, кто поступал в Академию, резко упал после 2014 года. Преподаватели академии понимали, что станам Запада не нужна умная украинская молодёжь. Им нужна молодёжь, которую можно отправить воевать с русскими", – поясняют хакеры.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 15:41
Украинскую терроборону расформируют и отправят в мясорубку на фронт – хакерская группа "Берегини"В ближайшее время 30 тысяч украинцев будут отправлены на линию соприкосновения, сообщает сегодня телеграм-канал хакерской группы
 
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