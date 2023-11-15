https://ukraina.ru/20231115/1051057344.html

Провал украинской делегации в США, Зеленский пошёл ва-банк. О чём говорили эксперты 15 ноября

Провал украинской делегации в США, Зеленский пошёл ва-банк. О чём говорили эксперты 15 ноября - 15.11.2023 Украина.ру

Провал украинской делегации в США, Зеленский пошёл ва-банк. О чём говорили эксперты 15 ноября

Украина.ру, 15.11.2023

2023-11-15T17:59

2023-11-15T17:59

2023-11-15T17:59

эксклюзив

германия

сша

украина

олаф шольц

владимир зеленский

валерий залужный

всу

россия

заморозка

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Переговоры в СШАУкраинская делегация в ходе визита в США 13–14 ноября, по заверениям глава офиса президента Украины Андрея Ермака, получила обещания дальнейшей военной и бюджетной поддержки, которая вызывает критику со стороны республиканцев.Визит прошел накануне встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где президент США Джо Байден встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.Ермак встречался с Блинкеном и получил позицию, как в США видят ситуацию на Украине и куда будут двигаться, говорит политолог, американист Грег Вайнер.Однако Ермак выбрал, мягко говоря, неудачное время для бесед и выклянчивания денег, считает эксперт. Сейчас американцам не до Украины — Байден уехал на АТЭС и вся Америка с замиранием сердца ждет итогов переговоров."Украинцам стоило дождаться возвращения президента Америки и после этого начинать свои лоббистские дела. Раз они приехали сейчас, значит, ситуация в Киеве непростая.Также бюджет правительства конгресс заголосовал, но, как и просил спикер палаты представителей Джонсон, без денег на Украину, Израиль и границу с Мексикой. И, как мне кажется, Белый дом не будет оспаривать это решение", – сообщил Вайнер.Также он ответил на вопрос, почему украинские СМИ уделяют огромное внимание встрече Байдена с Си Цзиньпином."Они ждут, что Штаты договорятся с Китаем. И поддержка последнего в отношении России ослабнет.Китай в год производит товары на более чем 2 триллиона долларов, из них 40% идёт на американский рынок. Плюс, я думаю, около 20% идёт в Западную Европу; 10–15% — в Южную Корею и Японию. Поэтому эти рынки важны для китайцев", – сказал политолог.Зеленский ставит всёРанее главком ВСУ Валерий Залужный на фоне конфликта с Владимиром Зеленским в своем Telegram-канале заявил, что рассказал по телефону главе американского Генштаба о сложной, но контролируемой ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях украинских войск.США понимают, что правление Зеленского может привести Украину к гибели, считает военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев.США хотели бы сохранить хоть что-то, а Зеленский пошел ва-банк. Он понимает, что в случае заморозки конфликта ему грозит физическая расправа. Поэтому он хотел бы, чтобы Запад поддержал его в намерении идти до последнего, добавил Васильев.Для США же это неприемлемо. Они сейчас меняют свою стратегию. А смена этой стратегии заключается в том, чтобы заморозить конфликт. Им нужно принудить к этому украинские власти, которые этому сопротивляются. Отсюда их ставка на Залужного.В то же время, России невыгодна заморозка конфликта, отмечает обозреватель."Своим "контрнаступом" они хотели создать ситуацию, когда Москва была бы вынуждена согласиться на эти условия. Но теперь им окончательно ясно, что соглашаться на эти условия нам абсолютно бессмысленно. И атака на наши объекты с помощью американского оружия связана с тем, что они таким образом пытаются хоть как-то продавить наше согласие", – заявил Васильев.России сейчас спешить некуда, говорит он: американцы в период выборов более уязвимы, чем мы. И у них на носу более важный конфликт с Китаем."Если бы мы потерпели поражение и для нас встал бы вопрос выживания, в спешке был бы смысл. Но нам даже не пришлось вторую волну мобилизации объявлять. Мы добровольцами комплектуем армию.Так что нам выгодно ситуацию чуток подморозить, но давить по-прежнему, чтобы Украина тратила много ресурсов и просила бы их у США", – сообщил обозреватель.Поддержку Украины "отдают" ГерманииПредставитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Пентагон уже на 95% исчерпал средства, выделенные на военную помощь Украине. По его словам, США находятся в критической точке поддержки киевского режима.При этом на днях правящая коалиция Германии согласовала решение о двукратном увеличении объемов помощи Украине в 2024 году – до 8 миллиардов евро.Это очень похоже на передачу эстафеты, потому что США будут концентрироваться на событиях на Ближнем Востоке, поясняет германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.Там собирается очень мощная морская группировка, две американские авианосные группировки, британцы. По количеству в Средиземном море, Персидском заливе – это уже сопоставимо с операцией Буря в пустыне 1991 года.С учетом непредсказуемости ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе несколько конфликтов американцы не вытянут. Плюс усталость от бесконечного попрошайничества Зеленского."Позиция республиканцев в Конгрессе четко сформулирована: Украине помощь – нет, Израилю – да. По израильскому вопросу консенсус между демократами и республиканцами имеется, а по Украине их мнения расходятся.Поэтому можно ожидать сокращение американской помощи киевскому режиму с перекладыванием бремени заботы на европейцев. А Шольц, как верный вассал США, готов беспрекословно выполнить данные Вашингтоном директивы", – заявил Камкин.

https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html

https://ukraina.ru/20231115/1051026295.html

https://ukraina.ru/20231115/1051047996.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, германия, сша, украина, олаф шольц, владимир зеленский, валерий залужный, всу, россия, заморозка, андрей ермак, джо байден, си цзиньпин, китай