https://ukraina.ru/20231115/1051055038.html

На Украине перепутали Фетеску с Попеску, и это больно ударило по Зеленскому

На Украине перепутали Фетеску с Попеску, и это больно ударило по Зеленскому - 15.11.2023 Украина.ру

На Украине перепутали Фетеску с Попеску, и это больно ударило по Зеленскому

Пока Бухарест радуется из-за обещания Украины отменить использование термина "молдавский язык", Украина готовит учебники молдавского языка и молдавской литературы для нового учебного года

2023-11-15T17:03

2023-11-15T17:03

2023-11-15T17:03

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Румынское издание Libertatea уличило президента Украины Владимира Зеленского во лжи: несмотря на обещания румынским властям, на Украине не намерены отказаться от молдавского языка. По информации издания, это доказывают учебники молдавского языка и молдавской литературы для румынских пятиклассников, которые готовит к следующему учебному году издательство "Свит", финансируемое правительством Украины."Пока в Бухаресте отмечают изменение подхода Украины к разделению румынского языка, в Киеве ведется работа над "молдавскими" учебниками языка и литературы, которые поступят в руки школьников осенью 2024 года", - отмечает издание.В редакцию поступили макеты обложек для двух учебников, по которым будут учиться румынские дети в украинских школах, говорится в публикации. Обложки по ошибке оказались в электронной почте председателя ассоциации румын Одесской области "Бессарабия" Анатола Попеску. Туда их по ошибке отправил издатель, который вел диалог с другим Анатолем - мужем автора двух учебников и председателем Национально-культурной ассоциации молдаван "Лучафарул" с Украины, у которого фамилия Фетеску.Попеску отправил полученные обложки в газету Libertatea, вместе с письмом, в котором он выразил свое разочарование в связи с тем, что дальше официальных заявлений дело с молдавским языком не пошло."Соответственно, никакого официального акта Министерства образования и науки Украины, правительства или украинского парламента не появилось", - констатировал Попеску.По его словам, в Одесской области, в школах, в которых ведутся занятия на молдавском языке, пока не поступило никаких указаний о том, что программа изменилась."Молдавский" язык продолжает существовать на юге Бессарабии", - отметил Попеску.Председатель ассоциации "Бессарабия" обратился по электронной почте и к директору издательства "Свит" Игорю Мельнику и попросил его прекратить процесс редактирования этих пособий после недавних румынско-украинских встреч.Мельник ответил, что "издательство не может самостоятельно решать, печатать или не печатать те или иные книги, финансируемые государством". Глава издательства подтвердил, что не получал никакого решения украинского правительства относительно отказа от синтагмы "молдавский язык" в украинской системе образования.Согласно новому образовательному законодательству Украины, молдавский язык имеет такой же статус, как и русский, напомнил в обращении в редакцию Libertatea Анатол Попеску.С другой стороны, председатель Национально-культурной ассоциации молдаван "Лучафарул" Анатол Фетеску заявил, что молдавский язык старше украинского и что румыны пытаются "духовно убить молдаван, отняв у них историческую память, язык и культуру".В интервью Украина.ру экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак отметил, что первоначальная договоренность об отказе Киева от официального использования термина "молдавский язык" была частью пакета условий, выдвинутых румынской стороной. На кону стояло вступление в силу соглашений о транзите украинских грузов через территорию Румынии."Для Зеленского не было большой проблемой дать соответствующие обещания, чтобы получить доступ к румынской портовой инфраструктуре. Но с другой стороны, Зеленскому приходится учитывать и другой фактор. Приходится учитывать фактор тех этнических меньшинств, которые проживают на территории Украины. Далеко не все из них счастливы ассоциировать себя именно с румынской идентичностью", - рассказал эксперт.Ястребчак напомнил, что в самой Украине звучали активные заявления представителей молдаванских общин, в которых подчеркивалось, что они считают себя молдаванами."Поэтому мы здесь сталкиваемся с практикой использования одной риторики на внешнюю аудиторию, другой риторики для внутренней. Зеленский не в той ситуации, когда он может просто так игнорировать позицию национальных меньшинств. А объяснения для Бухареста найти не так сложно. Он может сказать – в дальнейшем учтем, сейчас учебный год", - резюмировал Владимир Ястребчак.Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 10 октября посетил Румынию с официальным визитом. Он встречался с президентом Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Марселем Чолаку. Уже 18 октября с Чолаку встретился глава украинского кабинета министров Денис Шмыгаль. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Марчел Чолаку заявил, что руководство Украины теперь официально будет считать молдавский язык румынским.

https://ukraina.ru/20231010/1050074100.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

новости, румыния, молдаване, украина, язык, учебники