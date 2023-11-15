Не в западном оружии дело. Швейцарский Watson назвал главную проблему ВСУ - 15.11.2023 Украина.ру
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Не в западном оружии дело. Швейцарский Watson назвал главную проблему ВСУ
Не в западном оружии дело. Швейцарский Watson назвал главную проблему ВСУ - 15.11.2023 Украина.ру
Не в западном оружии дело. Швейцарский Watson назвал главную проблему ВСУ
С самых первых дней войны Украина просила у Запада только одного: оружия, все более современного, все более мощного. Но нехватка оружия не главная угроза, которая нависла над войсками Киева
2023-11-15T12:54
2023-11-15T12:55
новости
всу
бойцы
потери всу
швейцария
военный эксперт
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Нехватка западного оружия на сегодняшний день не главная проблема Вооруженных сил Украины – намного более остро стоит вопрос нехватки личного состава. Об этом говорится в статье, опубликованной в швейцарском издании Watson."С самых первых дней войны Украина просила у Запада только одного: оружия, все более современного, все более мощного (…) Более двадцати месяцев спустя бои продолжаются, фронты давно замерли, и над войсками Киева нависла новая угроза: нехватка людей", - отмечает автор публикации.Потери украинской армии очень высокие – по оценкам Запада, сделанным до начала контрнаступления, более 120 000 солдат были убиты или ранены, говорится в публикации. Это значит, что потери на сегодняшний день могут быть намного больше, предполагает издание.Многие военнослужащие ВСУ сражаются на передовой уже несколько месяцев без перерыва, страдая от усталости и критического психоэмоционального истощения, а некоторые не покидали передовую с начала боевых действий в феврале 2022 года, отмечается в статье.Средний возраст в армии растет, а коррупция сдерживает действия властей. В будущем Киев рискует оказаться без бойцов, предупреждает швейцарское издание."Украина израсходовала свою самую боеспособную часть населения, а именно мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет о людях с наибольшей силой и о людях, которых можно обучить быстрее всего. Теперь она должна опираться на более старшее население", - заявил журналу швейцарский военный эксперт Жюльен Гранд.По мнению эксперта, желание Украины продолжить наступательные операции зимой в данных условиях сложно реализовать, так как для этого нужно много людей. Чтобы восполнить потери, воюющие стороны задействуют все большие и большие резервы. Это порождает порочный круг: поскольку у вновь дислоцированных солдат меньше опыта, потери будут больше, полагает Гранд."Мы можем поставить все танки и самолеты, какие захотим. Если не будет человеческой массы, в этом нет смысла. И для Украины этот человеческий фактор будет становиться все более важным", - подытожил Жюльен Гранд.
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новости, всу, бойцы, потери всу, швейцария, военный эксперт
Новости, ВСУ, бойцы, потери ВСУ, Швейцария, военный эксперт

Не в западном оружии дело. Швейцарский Watson назвал главную проблему ВСУ

12:54 15.11.2023 (обновлено: 12:55 15.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС Українибойцы ССО ВСУ
бойцы ССО ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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С самых первых дней войны Украина просила у Запада только одного: оружия, все более современного, все более мощного. Но нехватка оружия не главная угроза, которая нависла над войсками Киева
Нехватка западного оружия на сегодняшний день не главная проблема Вооруженных сил Украины – намного более остро стоит вопрос нехватки личного состава. Об этом говорится в статье, опубликованной в швейцарском издании Watson.
"С самых первых дней войны Украина просила у Запада только одного: оружия, все более современного, все более мощного (…) Более двадцати месяцев спустя бои продолжаются, фронты давно замерли, и над войсками Киева нависла новая угроза: нехватка людей", - отмечает автор публикации.
Потери украинской армии очень высокие – по оценкам Запада, сделанным до начала контрнаступления, более 120 000 солдат были убиты или ранены, говорится в публикации. Это значит, что потери на сегодняшний день могут быть намного больше, предполагает издание.
Многие военнослужащие ВСУ сражаются на передовой уже несколько месяцев без перерыва, страдая от усталости и критического психоэмоционального истощения, а некоторые не покидали передовую с начала боевых действий в феврале 2022 года, отмечается в статье.
Средний возраст в армии растет, а коррупция сдерживает действия властей. В будущем Киев рискует оказаться без бойцов, предупреждает швейцарское издание.
"Украина израсходовала свою самую боеспособную часть населения, а именно мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет о людях с наибольшей силой и о людях, которых можно обучить быстрее всего. Теперь она должна опираться на более старшее население", - заявил журналу швейцарский военный эксперт Жюльен Гранд.
По мнению эксперта, желание Украины продолжить наступательные операции зимой в данных условиях сложно реализовать, так как для этого нужно много людей. Чтобы восполнить потери, воюющие стороны задействуют все большие и большие резервы. Это порождает порочный круг: поскольку у вновь дислоцированных солдат меньше опыта, потери будут больше, полагает Гранд.
"Мы можем поставить все танки и самолеты, какие захотим. Если не будет человеческой массы, в этом нет смысла. И для Украины этот человеческий фактор будет становиться все более важным", - подытожил Жюльен Гранд.
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
12:22
Пленный боец ВСУ рассказал, как дезертировал и снова оказался на передовойПленный боец ВСУ был мобилизован в Киеве в марте этого года, но не захотел воевать и дезертировал. Над ним состоялся суд, его осудили на условный срок и отправили обратно на фронт
 
НовостиВСУбойцыпотери ВСУШвейцариявоенный эксперт
 
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