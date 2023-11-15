https://ukraina.ru/20231115/1051042196.html

Не в западном оружии дело. Швейцарский Watson назвал главную проблему ВСУ

Не в западном оружии дело. Швейцарский Watson назвал главную проблему ВСУ - 15.11.2023 Украина.ру

Не в западном оружии дело. Швейцарский Watson назвал главную проблему ВСУ

С самых первых дней войны Украина просила у Запада только одного: оружия, все более современного, все более мощного. Но нехватка оружия не главная угроза, которая нависла над войсками Киева

2023-11-15T12:54

2023-11-15T12:54

2023-11-15T12:55

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Нехватка западного оружия на сегодняшний день не главная проблема Вооруженных сил Украины – намного более остро стоит вопрос нехватки личного состава. Об этом говорится в статье, опубликованной в швейцарском издании Watson."С самых первых дней войны Украина просила у Запада только одного: оружия, все более современного, все более мощного (…) Более двадцати месяцев спустя бои продолжаются, фронты давно замерли, и над войсками Киева нависла новая угроза: нехватка людей", - отмечает автор публикации.Потери украинской армии очень высокие – по оценкам Запада, сделанным до начала контрнаступления, более 120 000 солдат были убиты или ранены, говорится в публикации. Это значит, что потери на сегодняшний день могут быть намного больше, предполагает издание.Многие военнослужащие ВСУ сражаются на передовой уже несколько месяцев без перерыва, страдая от усталости и критического психоэмоционального истощения, а некоторые не покидали передовую с начала боевых действий в феврале 2022 года, отмечается в статье.Средний возраст в армии растет, а коррупция сдерживает действия властей. В будущем Киев рискует оказаться без бойцов, предупреждает швейцарское издание."Украина израсходовала свою самую боеспособную часть населения, а именно мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет о людях с наибольшей силой и о людях, которых можно обучить быстрее всего. Теперь она должна опираться на более старшее население", - заявил журналу швейцарский военный эксперт Жюльен Гранд.По мнению эксперта, желание Украины продолжить наступательные операции зимой в данных условиях сложно реализовать, так как для этого нужно много людей. Чтобы восполнить потери, воюющие стороны задействуют все большие и большие резервы. Это порождает порочный круг: поскольку у вновь дислоцированных солдат меньше опыта, потери будут больше, полагает Гранд."Мы можем поставить все танки и самолеты, какие захотим. Если не будет человеческой массы, в этом нет смысла. И для Украины этот человеческий фактор будет становиться все более важным", - подытожил Жюльен Гранд.

https://ukraina.ru/20231115/1051039537.html

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новости, всу, бойцы, потери всу, швейцария, военный эксперт