Пленный боец ВСУ рассказал, как дезертировал и снова оказался на передовой - 15.11.2023 Украина.ру
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Пленный боец ВСУ рассказал, как дезертировал и снова оказался на передовой
Пленный боец ВСУ рассказал, как дезертировал и снова оказался на передовой - 15.11.2023 Украина.ру
Пленный боец ВСУ рассказал, как дезертировал и снова оказался на передовой
Пленный боец ВСУ был мобилизован в Киеве в марте этого года, но не захотел воевать и дезертировал. Над ним состоялся суд, его осудили на условный срок и отправили обратно на фронт
2023-11-15T12:22
2023-11-15T12:22
новости
всу
военнопленный
дезертирство
мо рф
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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как его повторно отправили на фронт, несмотря на то, что ранее он уже дезертировал и получил условный срок. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале.По словам бывшего бойца ВСУ Павла Митровича, его мобилизовали в Киеве в марте этого года без медкомиссии. Его определили в 120-й разведывательный батальон, в группу эвакуации. Митрович не захотел воевать и ушел в самоволку.Через три месяца на него вышли следователи и заявили, что на него возбуждено уголовное дело по факту оставления части."Я как бы пришел, явился. Я ничего не отрицал. Да, ушел. В общем, был суд. Мне дали пять лет, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить. То есть, я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон", - рассказал Митрович.Пленный уточнил, что батальон находился в подконтрольной ВСУ части ДНР.Как сообщало издание Украина.ру, в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР 15 ноября попали два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ, которые в ночном лесу перепутали дорогу к позициям.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, военнопленный, дезертирство, мо рф
Новости, ВСУ, военнопленный, дезертирство, МО РФ

Пленный боец ВСУ рассказал, как дезертировал и снова оказался на передовой

12:22 15.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Пленный боец ВСУ был мобилизован в Киеве в марте этого года, но не захотел воевать и дезертировал. Над ним состоялся суд, его осудили на условный срок и отправили обратно на фронт
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как его повторно отправили на фронт, несмотря на то, что ранее он уже дезертировал и получил условный срок. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале.
По словам бывшего бойца ВСУ Павла Митровича, его мобилизовали в Киеве в марте этого года без медкомиссии. Его определили в 120-й разведывательный батальон, в группу эвакуации. Митрович не захотел воевать и ушел в самоволку.
Через три месяца на него вышли следователи и заявили, что на него возбуждено уголовное дело по факту оставления части.
"Я как бы пришел, явился. Я ничего не отрицал. Да, ушел. В общем, был суд. Мне дали пять лет, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить. То есть, я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон", - рассказал Митрович.
Пленный уточнил, что батальон находился в подконтрольной ВСУ части ДНР.
Как сообщало издание Украина.ру, в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР 15 ноября попали два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ, которые в ночном лесу перепутали дорогу к позициям.
ВСУ АТО снайпер - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
10:37
Два грузинских наёмника-снайпера ВСУ "забрели" в плен под КременнойВ плен к российским войскам под Кременной в ЛНР попали два грузинских наёмника-снайпера из иностранного легиона ВСУ, перепутавших в ночном лесу дорогу к позициям. Об этом со ссылкой на военнослужащего группировки войск "Центр" 15 ноября сообщает РИА Новости
 
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