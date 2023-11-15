https://ukraina.ru/20231115/1051039537.html

Пленный боец ВСУ рассказал, как дезертировал и снова оказался на передовой

Пленный боец ВСУ рассказал, как дезертировал и снова оказался на передовой - 15.11.2023 Украина.ру

Пленный боец ВСУ рассказал, как дезертировал и снова оказался на передовой

Пленный боец ВСУ был мобилизован в Киеве в марте этого года, но не захотел воевать и дезертировал. Над ним состоялся суд, его осудили на условный срок и отправили обратно на фронт

2023-11-15T12:22

2023-11-15T12:22

2023-11-15T12:22

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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как его повторно отправили на фронт, несмотря на то, что ранее он уже дезертировал и получил условный срок. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале.По словам бывшего бойца ВСУ Павла Митровича, его мобилизовали в Киеве в марте этого года без медкомиссии. Его определили в 120-й разведывательный батальон, в группу эвакуации. Митрович не захотел воевать и ушел в самоволку.Через три месяца на него вышли следователи и заявили, что на него возбуждено уголовное дело по факту оставления части."Я как бы пришел, явился. Я ничего не отрицал. Да, ушел. В общем, был суд. Мне дали пять лет, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить. То есть, я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон", - рассказал Митрович.Пленный уточнил, что батальон находился в подконтрольной ВСУ части ДНР.Как сообщало издание Украина.ру, в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР 15 ноября попали два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ, которые в ночном лесу перепутали дорогу к позициям.

https://ukraina.ru/20231115/1051035803.html

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новости, всу, военнопленный, дезертирство, мо рф