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Два грузинских наёмника-снайпера ВСУ "забрели" в плен под Кременной
Два грузинских наёмника-снайпера ВСУ "забрели" в плен под Кременной - 15.11.2023 Украина.ру
Два грузинских наёмника-снайпера ВСУ "забрели" в плен под Кременной
В плен к российским войскам под Кременной в ЛНР попали два грузинских наёмника-снайпера из иностранного легиона ВСУ, перепутавших в ночном лесу дорогу к позициям. Об этом со ссылкой на военнослужащего группировки войск "Центр" 15 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-15T10:37
2023-11-15T10:37
2023-11-15T10:38
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По его словам, двух бойцов противника взяли на кременском направлении непосредственно у российских укреплений, они оказались наёмниками из иностранного легиона ВСУ.Один из наёмников признался, что они шли менять снайперов из Бразилии, но в ночном лесу заблудились и вышли на российские позиции."Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации", - рассказал снайпер из второго "Интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе.Он подчеркнул, что при задержании сопротивления российским бойцам не оказывал.
https://ukraina.ru/20231115/1051032236.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лнр, сво, всу, иностранные наемники, снайперы, пленные
Новости, Россия, ЛНР, СВО, ВСУ, иностранные наемники, снайперы, Пленные
Два грузинских наёмника-снайпера ВСУ "забрели" в плен под Кременной
10:37 15.11.2023 (обновлено: 10:38 15.11.2023)
В плен к российским войскам под Кременной в ЛНР попали два грузинских наёмника-снайпера из иностранного легиона ВСУ, перепутавших в ночном лесу дорогу к позициям. Об этом со ссылкой на военнослужащего группировки войск "Центр" 15 ноября сообщает РИА Новости
По его словам, двух бойцов противника взяли на кременском направлении непосредственно у российских укреплений, они оказались наёмниками из иностранного легиона ВСУ.
Один из наёмников признался, что они шли менять снайперов из Бразилии, но в ночном лесу заблудились и вышли на российские позиции.
"Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации", - рассказал снайпер из второго "Интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе.
Он подчеркнул, что при задержании сопротивления российским бойцам не оказывал.