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Два грузинских наёмника-снайпера ВСУ "забрели" в плен под Кременной

Два грузинских наёмника-снайпера ВСУ "забрели" в плен под Кременной - 15.11.2023 Украина.ру

Два грузинских наёмника-снайпера ВСУ "забрели" в плен под Кременной

В плен к российским войскам под Кременной в ЛНР попали два грузинских наёмника-снайпера из иностранного легиона ВСУ, перепутавших в ночном лесу дорогу к позициям. Об этом со ссылкой на военнослужащего группировки войск "Центр" 15 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-15T10:37

2023-11-15T10:37

2023-11-15T10:38

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По его словам, двух бойцов противника взяли на кременском направлении непосредственно у российских укреплений, они оказались наёмниками из иностранного легиона ВСУ.Один из наёмников признался, что они шли менять снайперов из Бразилии, но в ночном лесу заблудились и вышли на российские позиции."Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации", - рассказал снайпер из второго "Интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе.Он подчеркнул, что при задержании сопротивления российским бойцам не оказывал.

https://ukraina.ru/20231115/1051032236.html

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новости, россия, лнр, сво, всу, иностранные наемники, снайперы, пленные