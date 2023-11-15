В ЕС рекомендовали Венгрии ускорить разрыв энергетического сотрудничества с Россией - 15.11.2023 Украина.ру
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В ЕС рекомендовали Венгрии ускорить разрыв энергетического сотрудничества с Россией
В ЕС рекомендовали Венгрии ускорить разрыв энергетического сотрудничества с Россией - 15.11.2023 Украина.ру
В ЕС рекомендовали Венгрии ускорить разрыв энергетического сотрудничества с Россией
Брюссель выразил сожаление по поводу достигнутой между Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе
2023-11-15T10:39
2023-11-15T10:39
новости
венгрия
ес
энергетика
россия
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Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок энергоносителей у России. Об этом 14 ноября заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон."Не в интересах Венгрии продолжать эту зависимость", — процитировало слова Симсон издание Politico.Еврокомиссар также выразила сожаление по поводу достигнутой между Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе.План работ по сооружению атомной электростанции Венгрия и Россия подписали 14 ноября. В соответствии с планом, подключение новых энергоблоков к сети планируется в начале 2030-х годов.АЭС "Пакш" чрезвычайно важная для обеспечения энергетической безопасности Венгрии, так как там сейчас вырабатывается почти половина всей электроэнергии, потребляемой в Венгрии.
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Украина.ру
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новости, венгрия, ес, энергетика, россия
Новости, Венгрия, ЕС, энергетика, Россия

В ЕС рекомендовали Венгрии ускорить разрыв энергетического сотрудничества с Россией

10:39 15.11.2023
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
Читать в
Брюссель выразил сожаление по поводу достигнутой между Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе
Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок энергоносителей у России. Об этом 14 ноября заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Не в интересах Венгрии продолжать эту зависимость", — процитировало слова Симсон издание Politico.
Еврокомиссар также выразила сожаление по поводу достигнутой между Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе.
План работ по сооружению атомной электростанции Венгрия и Россия подписали 14 ноября. В соответствии с планом, подключение новых энергоблоков к сети планируется в начале 2030-х годов.
АЭС "Пакш" чрезвычайно важная для обеспечения энергетической безопасности Венгрии, так как там сейчас вырабатывается почти половина всей электроэнергии, потребляемой в Венгрии.
 
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Заголовок открываемого материала
10:46Украина: дипломатический тупик
10:39В ЕС рекомендовали Венгрии ускорить разрыв энергетического сотрудничества с Россией
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