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В ЕС рекомендовали Венгрии ускорить разрыв энергетического сотрудничества с Россией

В ЕС рекомендовали Венгрии ускорить разрыв энергетического сотрудничества с Россией - 15.11.2023 Украина.ру

В ЕС рекомендовали Венгрии ускорить разрыв энергетического сотрудничества с Россией

Брюссель выразил сожаление по поводу достигнутой между Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе

2023-11-15T10:39

2023-11-15T10:39

2023-11-15T10:39

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Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок энергоносителей у России. Об этом 14 ноября заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон."Не в интересах Венгрии продолжать эту зависимость", — процитировало слова Симсон издание Politico.Еврокомиссар также выразила сожаление по поводу достигнутой между Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе.План работ по сооружению атомной электростанции Венгрия и Россия подписали 14 ноября. В соответствии с планом, подключение новых энергоблоков к сети планируется в начале 2030-х годов.АЭС "Пакш" чрезвычайно важная для обеспечения энергетической безопасности Венгрии, так как там сейчас вырабатывается почти половина всей электроэнергии, потребляемой в Венгрии.

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2023

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