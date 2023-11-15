В ЕС рекомендовали Венгрии ускорить разрыв энергетического сотрудничества с Россией
Брюссель выразил сожаление по поводу достигнутой между Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе
Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок энергоносителей у России. Об этом 14 ноября заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Не в интересах Венгрии продолжать эту зависимость", — процитировало слова Симсон издание Politico.
Еврокомиссар также выразила сожаление по поводу достигнутой между Москвой и Будапештом договоренности о строительстве АЭС "Пакш-2", работающей на российском ядерном топливе.
План работ по сооружению атомной электростанции Венгрия и Россия подписали 14 ноября. В соответствии с планом, подключение новых энергоблоков к сети планируется в начале 2030-х годов.
АЭС "Пакш" чрезвычайно важная для обеспечения энергетической безопасности Венгрии, так как там сейчас вырабатывается почти половина всей электроэнергии, потребляемой в Венгрии.