Атаки на гражданские объекты, успехи россиян, потеря территорий. Главное на Украине на утро 15 ноября

Украина.ру, 15.11.2023

2023-11-15T09:00

ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты. Российские военные уничтожают националистов и их технику. Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю нескольких областейРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над Смоленской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Пятнадцатого ноября около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - заявили в ведомстве.За минувшие сутки украинские войска 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."На Донецком направлении противник совершил четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Выпущено 52 единицы различных боеприпасов", - говорится в телеграм-канале представительства.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы).В ночь на среду Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 01.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - указали в представительстве.В 6.10 националисты выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.По данным мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрела города была повреждена одна из подстанций Горловки, обесточен Никитовский район и микрорайон "Квартал 245".Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские войска также усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на Краснолиманском направлении."За последнее время участились случаи использования ВФУ (вооруженными формированиями Украины) ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населенных пунктов. Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, и Новодружеске и Лисичанске", - указал Марочко, ссылаясь на собственные источники.Эксперт отметил, что целями для ударов становятся жилые дома, ЛЭП и электроподстанции, газопроводы и газораспределительные станции.В свою очередь замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол рассказал, что у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области начали всплывать украинские морские мины, некоторые из них выбрасывает на берег."На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег", - сказал Тистол.Он предоставил две фотографии: на одной мина лежит на берегу Кинбурнской косы, на второй виден дым после взрыва.Успехи российских военныхКиевская городская государственная администрация в ночь на среду сообщила, что в столице объявлена воздушная тревога.Издание "Клименко Тайм" информировало о взрывах в Кривом Роге.Минобороны России рассказало, что ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР."Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали зенитчикам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнем уничтожили замаскированные опорники ВСУ", - говорится в материале.В ведомстве уточнили, что огонь велся из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60. За время работы на Артемовском направлении ивановские десантники-зенитчики поразили десятки опорных пунктов противника, а также большое количество легкобронированной техники.Для большей маневренности зенитки устанавливают на базу "Уралов". За сутки они выезжают на боевую работу несколько раз.В свою очередь командир группы отряда "Сибирь" с позывным "Архитектор" указал, что бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили "наглый" БМП противника, который ежедневно вел огонь по позициям ВС РФ под Клещеевкой."Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", - рассказал командир группы.По его словам, данный расчет открыл на него охоту, после нескольких дней анализа, поиска места работы и характера действий противника, командованием была выбрана позиция для наилучшей работы с противотанкового ракетного комплекса.Он добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, из того, как действует противник, спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.Этот же отряд уничтожил группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в населенный пункт Клещеевка на Артемовском направлении."На наше удивление мы обнаружили группу пехоты примерно в том же районе, где уничтожили БМП, примерно в районе 400 метров от БМП, мы их также уничтожили", - рассказал "Архитектор".Он отметил, что группа противника отличалась от предыдущих тем, что правильно держала дистанцию между военнослужащими на протяжении всего маршрута движения, поэтому ракету отправили в тыловую часть, где была наименьшая дистанция между военнослужащими."Не меняя маршруты, противник тем самым облегчает нам работу, мы за определенный период времени быстро определяем время и маршруты их выдвижения на позиции,.. осуществляем точное попадание из противотанкового ракетного комплекса", - добавил спецназовец.Потеря областейЭкс-командир нацбата Вооруженных сил Украины "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью предрек Киеву потерю нескольких областей в ходе конфликта с Россией.Онищенко допустил, что российские военные действительно могут взять под контроль ряд регионов, с учетом обстановки в республике.Он также подчеркнул, что Россию невозможно победить "кулаками", поскольку она располагает большим количеством ресурсов.Ранее экс-командир нацбата "Торнадо" выразил мнение, что страны Запада заставят Киев сесть за стол переговоров с Россией. По его словам, все уже понимают, что помощь союзников постепенно иссякает, поэтому рано или поздно украинским властям придется пойти на мирное урегулирование.При этом накануне руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже по окончании конфликта и боевых действий."Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — Россия и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь", - сказал он.Буданов предположил, что в случае Украины процесс подписания договоренностей может растянуться на десятки лет, при этом конфликт будет продолжаться без интенсивных боев.Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выразил мнение, что военное противостояние нужно завершить по "вьетнамскому" сценарию. Для этого требуется освобождение Украины от интервенции западных стран.Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры других стран с Россией по Украине. На сегодня у Киева нет никаких связей с Москвой, подчеркнул он.Глава государства также заявил, что ВСУ будут предпринимать новые попытки наступления в текущем и следующем году, у военных есть план и конкретные направления, в которых они собираются продвигаться.Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор радио Sputnik Кирилл Вышинский связал заявление Буданова в недавней статьей главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте.По его мнению, сейчас Киев пытается продемонстрировать украинцам "несгибаемость" на фоне заявлений главкома, стремится дать понять гражданам, что все хорошо, высказывания офицера не имеют никакого отношения к мирным переговорам и самой идее мира на Украине.Член СПЧ добавил, что ничего общего с действительностью заявление Буданова не имеет, оно призвано только мобилизовать людей внутри страны и продемонстрировать, что Киев не намерен идти на компромиссы с Москвой.Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Валерий Залужный своим признанием о тупике в конфликте выразил готовность к переговорам с Россией.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь заявил, что Москва готова вести переговоры с главкомом ВСУ. Также депутат отметил, что если США захотят сменить нынешнего президента Украины, то Залужный может прийти к власти.Залужный в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. По его словам, достигнут такой уровень технологий, который ставит украинских военных в тупик, и изменить положение сможет только резкий технологический скачок.Зеленский не согласился с этим мнением. Позднее The New York Times написала, что конфликт между Зеленским и Залужным сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол.Россия неоднократно заявляла о готовности к урегулированию конфликта и обвиняла Киев в срыве переговорных процессов. В октябре российский президент Владимир Путин отмечал, что для мирного переговорного процесса по Украине нужна отмена декрета о запрете на это.На прошлой неделе помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, однако от Киева нет никакой инициативы.

