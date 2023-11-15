ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО - 15.11.2023 Украина.ру
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ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО
ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО - 15.11.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО
Российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева утром 15 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-15T05:44
2023-11-15T05:44
новости
россия
днр
донецкое направление
сво
вс рф
всу
потери всу
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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады в районах населённых пунктов Васюковка и Курдюмовка", - рассказал Астафьев.На данном направлении формирования киевского режима потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа, добавил начальника пресс-центра группировки "Юг".По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией в зоне СВО было поражено 82 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
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новости, россия, днр, донецкое направление, сво, вс рф, всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкое направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО

05:44 15.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева утром 15 ноября сообщает РИА Новости
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады в районах населённых пунктов Васюковка и Курдюмовка", - рассказал Астафьев.
На данном направлении формирования киевского режима потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа, добавил начальника пресс-центра группировки "Юг".
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией в зоне СВО было поражено 82 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
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