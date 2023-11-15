ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева утром 15 ноября сообщает РИА Новости
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады в районах населённых пунктов Васюковка и Курдюмовка", - рассказал Астафьев.
На данном направлении формирования киевского режима потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа, добавил начальника пресс-центра группировки "Юг".
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией в зоне СВО было поражено 82 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
05:10Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине Когда российская армия возьмет укрепрайон ВСУ в Авдеевке, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления и поставит под вопрос существование всей Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев