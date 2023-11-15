https://ukraina.ru/20231115/1051030957.html

ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО

ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО - 15.11.2023 Украина.ру

ВСУ потеряли в атаках на Донецком направлении до 300 солдат - МО

Российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева утром 15 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-15T05:44

2023-11-15T05:44

2023-11-15T05:44

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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады в районах населённых пунктов Васюковка и Курдюмовка", - рассказал Астафьев.На данном направлении формирования киевского режима потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа, добавил начальника пресс-центра группировки "Юг".По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией в зоне СВО было поражено 82 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

https://ukraina.ru/20231115/1051023456.html

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новости, россия, днр, донецкое направление, сво, вс рф, всу, потери всу