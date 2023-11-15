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"Запорожсталь": 90 лет металлургическому гиганту

"Запорожсталь": 90 лет металлургическому гиганту - 12.11.2023 Украина.ру

"Запорожсталь": 90 лет металлургическому гиганту

Первая плавка чугуна на доменной печи №1 комбината "Запорожсталь" была сделана 16 ноября 1933 года. "Запорожсталь", наряду с Магниткой и Днепрогэсом, стал настоящим символом первой пятилетки. Как и в большинстве ударных строек эпохи, при создании предприятия не обошлось без западных специалистов и врагов народа.

2023-11-15T18:00

2023-11-15T18:00

2023-11-12T21:35

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Город Запорожье (до 1921 года – Александровск) находился практически посередине между двумя крупнейшими источниками сырья для металлургической промышленности — Криворожским железорудным бассейном и Донецким каменноугольным. Еще в 1909 году в районе Александровска был построен Кичканский железнодорожный мост. А Днепрогэс должен был обеспечивать этот промышленный комплекс дешёвой энергией.В 1926 году приказом Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) от 3 февраля был основан Государственный институт по проектированию новых металлургических заводов — Гипромез. Полноценная проектная деятельность Гипромеза началась в 1930 году, когда у института появился один директор. Им стал Авраамий Завенягин, одновременно возглавлявший созданный тогда же Институт стали и сплавов. Получив начальное образование еще до революции в реальном училище, Завенягин, незадолго до назначения на высокие посты окончил Московский горный институт. На тот момент было всего 29 лет.Для выполнения грандиозных планов первой пятилетки Гипромезу просто не хватало необходимой компетенции, и выход был традиционно найден в привлечении иностранных специалистов.Ещё в 1927 году с фирмой Freyn Engineering Company of Chicago был заключен стандартный договор о "технической помощи".Обычно такой договор подразумевал три направления сотрудничества. Во-первых, американские специалисты занимались проектированием производственных мощностей, поиском и закупками необходимого оборудования. Во-вторых, они должны были передавать свой передовой опыт советским инженерам, металлургам и управленцам. В-третьих, американцы осуществляли промышленный надзор за строительством, оснащением и пуском предприятий.По словам Генри Фрейна, президента Freyn Engineering, именно так была спланирована вся металлургическая промышленность советской первой пятилетки. Договор с Генри Фрейном от имени советского правительства подписывал заместитель председателя ВСНХ Моисей Рухимович (в 1918 году нарком по военным делам Донецко-Криворожской республики; в 1938 году расстрелян).Полностью детали контракта не разглашались, но Фрейн вынужден был признать, что они, конечно, не настолько выгодны, как условия, по которым полковник Хью М. Купер работал на Днепрогэсе — 4% от общей стоимости строительства.Один из сотрудников Генри Фрейна, В.С. Орр, который работал в Гипромезе в 1929-33 годах и занимался проектированием Запорожстали, следующим образом описывал роль американских специалистов в работе института:"Когда мы впервые присоединились к Гипромезу, мы только задавали вопросы — русские составляли макеты, отчеты и решения. Примерно через полгода нас спросили о макетах и решениях, примерно через девять месяцев мы стали главными инженерами проектов сталелитейных заводов, и в конце первого года некоторые из наших людей были руководителями отделов. В прошлом году один из нас был помощником главного инженера всего бюро".В 1927 году началось строительство Днепрогэса. Одновременно с этим было запланировано возвести в районе Запорожья промышленный комбинат (сейчас такое словоупотребление не принято). Однако начало строительства все время откладывалось. Тому были две основных причины — сложность проектирования предприятия подобного масштаба и отсутствие необходимых ресурсов — всё имеющиеся в наличии поглощал Днепрогэс.В мае 1929 года Президиум ВСНХ постановил начать строительство промышленного комбината в составе заводов: металлургического, специальных сталей, алюминиевого, ферросплавов и коксохимического. Кроме того, предполагалось создание ряда вспомогательных производств — огнеупорного кирпича, цемента, ремонтно-механического.С конца 1929 года начались подготовительные работы, а интенсивное строительство стартовало летом 1930 года с закладки алюминиевого комбината.Предполагалось, что производственные мощности должны быть готовы одновременно с Днепрогэсом к концу первой пятилетки. При этом генеральный план Днепрокомбината был утверждён только 4 ноября 1930 года, а окончательный проект – 6 ноября 1934 года, когда строительство уже давно шло и были пущены в строй первые мощности.Металлургический завод Днепрокомбината — будущая "Запорожсталь" — по проекту состоял из аглофабрики с четырьмя спекательными лентами Дуайт-Ллойд, доменного цеха из четырёх печей, которые должны были производить 1 600 000 тонн чугуна в год, мартеновского цеха в составе 13 стационарных печей производительностью 1 200 000 тонн стали в год, мартеновский цех в составе 10 качающихся печей производительностью 750 000 тонн стали в год, листопрокатного цеха в составе нескольких отделений: прокатных станов слябинга, тонко- средне- и толстолистового (последний так и не был построен), листоотделочного, общей производительностью почти в 1 100 000 тонн листового металла в год.Все эти параметры делали предприятие крупнейшим не только в Советском Союзе, но и в Европе.Именно конечная продукция листопрокатного цеха — листовой металл — был наиболее важным пунктом в номенклатуре продукции комбината. Его потребителями должны были стать машиностроительные и оборонные предприятия. При этом технологии получения листового металла, которые планировалось внедрить на "Запорожстали", были открыты американцами только в середине 1920-х годов.Отставание от намеченных темпов строительства привело к тому, что в 1931 году руководство требовало невиданных ранее даже на других "ударных" стройках темпов. При этом подавляющее большинство работ проводилось вручную или с использованием примитивных средств механизации. На гигантской стройке практически не было строительной техники.По объему строительства Днепрокомбинат был в семь раз больше Харьковского тракторного, превосходил и Магнитку, Кузнецкстрой, и Днепрогэс. В последний за три года было вложено 145 миллионов рублей, а на Днепрокомбинате за два года предполагалось освоить 300 миллионов, почти половину от общей стоимости объекта.Возведение непосредственно Запорожстали началось в январе 1931 года. В октябре следующего года введен в строй Днепрогэсс, и электроэнергия, генерируемая его турбинами, поступает на стройплощадку.А уже 16 ноября 1933 года была запущена первая домна, что с тех пор считается днем рождения "Запорожстали". К этому моменту уже дали первую продукцию остальные ключевые структурные единицы Днепрокомбината: алюминиевый, электродный, ферросплавный заводы.На следующий год Днепрокомбинат был ликвидирован, из его состава выделен комбинат "Запорожсталь", куда вплоть до 1939 года входили перечисленные выше производства. В том же 1934 году на металлургическом заводе была введена в эксплуатацию вторая домна.Подавляющее большинство договоров технической помощи и закупок иностранного оборудования во второй пятилетки были свернуты. Однако "Запорожстали" это не касалось.В 1934 году в списке действующих договоров об инотехпомощи по Нарокомтяжу СССР значилась и "Запорожсталь". Договор был заключен с французской фирмой Миге на поставку и обслуживания электропечей.В 1935 году были заключены два контракта, призванные вооружить завод прокатными станами — с американскими фирмами United Engineering and Foundry и American Standard Corporation на общую сумму в $ 7 млн.Американцы напрямую должны были поставить только самые сложные узлы прокатных станов – около 20% от всего оборудования. Остальное должно было изготавливаться на советских предприятиях — прежде всего Краматорском машиностроительном заводе.В 1935 году начали работу три мартеновские печи завода, в 1937 году — слябинг, прокатный стан для обжатия слитков металла массой в 45 тонн в плоские заготовки. Такой стан стал первым в Европе и третьим в мире.В 1938 году на заводе запущена третья домна — крупнейшая на тот момент в мире, первый в Европе непрерывный стан горячей прокатки тонколистовой стали. К 1940 году "Запорожсталь" выпускала 70% объема стального листа, производящегося в СССР. Тогда же комбинат решили ещё раз разукрупнить, выделив входившие в него заводы в отдельные предприятия.Биографии людей, руководивших созданием Запорожстали показательны сами по себе, и позволяют понять, что представляли собой управленческие кадры, проводившие сталинскую индустриализацию, а их судьбы красноречиво свидетельствуют о специфике советского общества и действовавших в нем социальных лифтов.Начальником объединённого строительства был назначен главный инженер Днепростроя Александр Винтер. Сын рабочего, он получил образование в железнодорожном и реальном училищах, а затем поступил на механическое отделение Киевского политехнического института, был оттуда отчислен за участие в революционной деятельности и закончил высшее образование уже в Петербургском политехе.После пуска Днепрогэса Винтер стал действительным членом Академии наук СССР, продолжал успешно работать в электроэнергетике, с 1943 года в руководстве профильного министерства. Скончался в 1958 году в возрасте 79 лет.Главным инженером строительства был Павел Роттерт, выпускник Петербургского института гражданских инженеров, руководитель строительства первого советского небоскрёба — здания харьковского Госпрома. При этом в 1931 году он был назначен руководить строительством московского метрополитена, и даже некоторое время совмещал обе должности. С 1938 года ушёл в науку и преподавание. Скончался в 1954 году в возрасте 74 лет.Первым директором Запорожстали был Исаак Рогачевский — профессиональный инженер-металлург в 1920-30-х годах руководивший металлургическими предприятиями Макеевки, Сталино и Днепропетровска. В 1930-х стажировался в Германии и США. Проработав на посту директора "Запорожстали" с 1934 по 1937 год был расстрелян.Главой партийной организации Днепростроя был Евсей Макар (Лиманов), одесский революционер, сперва эсер, потом большевик. Командир боевой дружины одесского ревкома, которая затем переросла в полк и дивизию Южного фронта красных. Как участник подполья он был схвачен деникинской контрразведкой 9 октября 1919 года и приговорён к смирной казни, но смертный приговор ему был заменён каторгой. После освобождения уже сам руководил Одесской ЧК.Гражданскую войну Макаров заканчивал на Дальнем Востоке, затем в советской резидентуре в Манчжурии и Китае, потом снова на Чёрном море — с декабря 1928 по ноябрь 1929 ответственный секретарь Севастопольского райкома ВКП(б).Дальнейшая биография Макара была не менее эклектичной. После Запорожья он был секретарем горкома КП(б)У в Горловке, затем в Московском областном комитете ВКП(б) и параллельно член в ЦК КП(б)У, затем директор иркутского авиационного завода и торфозаготовительного треста. В июне 1937 года арестован, впоследствии расстрелян.

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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