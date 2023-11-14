https://ukraina.ru/20231114/1051022298.html

"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября

"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября - 14.11.2023 Украина.ру

"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ждёт Украину в следующем году. Прокуратура Украины сообщила экс-нардепу Олегу Царёву о новом подозрении

2023-11-14T18:00

2023-11-14T18:00

2023-11-14T18:00

эксклюзив

итоги

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Ермак ждёт поворотного момента на фронтеГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал некий поворотный момент в спецоперации, сообщило издание Bloomberg."Приближается поворотный момент в войне. [...] Следующий год будет решающим", - заявил Ермак.С таким заявлением он выступил в Гудзоновском институте* в Вашингтоне вечером 13 ноября.Ермак в очередной раз рассказал, что Украине нужно ещё больше оружия и систем противовоздушной обороны. Помимо этого, он потребовал ввести дополнительные санкции против России.Глава Офиса президента Украины убеждён, что "контрнаступление развивается". В то время как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике".Ермак попытался убедить американцев в том, что победа Украины в конфликте в интересах Соединённых Штатов."Очаги нестабильности будут возникать по всему миру, пока Украина не одержит победу. Поэтому это - не только в наших стратегических интересах, это также в интересах Соединенных Штатов", - заявил Ермак.Он убеждал, что только при продолжении финансирования Киева "выстоит мировой порядок".Пользуясь случаем, Ермак встретился с лидерами ведущих американских еврейских организаций. Глава Офиса президента Украины призвал еврейские организации поддерживать и оказывать помощь Украине.Деньги есть, но не для УкраиныРечи Ермака прозвучали на фоне дискуссий в Конгрессе США о продолжении финансирования Киева.Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддержал предложение спикера Майка Джонсона о финансировании правительства, хотя оно не будет включать финансирование Украины.Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале выразил надежду на то, что США всё же продолжат финансирование Киева."Сегодня ещё наша делегация должна встречаться в Конгрессе с представителями обеих партий. Надеюсь, у них получится убедить конгрессменов", - написал он.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 9 ноября заявила, что Минобороны США буквально умоляет Конгресс найти дополнительные средства для Киева.Минобороны США использовало 95% из первоначальных 62,3 млрд долларов, которые у него были для оказания помощи Украине с момента начала специальной военной операции."Министерство обороны умоляет Конгресс принять запрос на дополнительный бюджет, который президент Джо Байден первоначально сделал в августе, чтобы продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", – заявила Сингх.Вместе с этим, в Минобороны Германии заявили о невозможности выполнить обещание о поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года."Одного миллиона [снарядов] не удастся достичь, надо исходить из этой данности", - заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.С таким заявлением Писториус выступил перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза.Прокуратура Украины выдвинула новое подозрение экс-депутату Верховной Рады Олегу ЦарёвуНа этот раз бывшего народного депутата Украины Олега Царёва подозревают в финансировании Росгвардии.Дело в том, что Царёв имел недвижимость и ряд предприятий в Крыму до 2014 года. По данным украинских следователей, бывший член ныне запрещённой на Украине "Партии регионов" после 2014 года выехал в Россию.После того как Крым в марте 2014 года воссоединился с Россией, Царёв зарегистрировал имеющуюся там недвижимость согласно российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер."Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в г. Ялта. Они переведены на счета "Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении украинской прокуратуры.Ранее ему уже было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.В ночь с 26 на 27 октября на экс-нардепа Царёва было совершено покушение около его дома в Ялте. В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады.Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения."В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.* деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации

https://ukraina.ru/20231114/1051017351.html

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Сергей Зуев

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