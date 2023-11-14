"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября - 14.11.2023 Украина.ру
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"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября
"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября - 14.11.2023 Украина.ру
"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ждёт Украину в следующем году. Прокуратура Украины сообщила экс-нардепу Олегу Царёву о новом подозрении
2023-11-14T18:00
2023-11-14T18:00
эксклюзив
итоги
украина
олег царев
прокуратура
генеральная прокуратура украины
подозрение
крым
андрей ермак
сша
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Ермак ждёт поворотного момента на фронтеГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал некий поворотный момент в спецоперации, сообщило издание Bloomberg."Приближается поворотный момент в войне. [...] Следующий год будет решающим", - заявил Ермак.С таким заявлением он выступил в Гудзоновском институте* в Вашингтоне вечером 13 ноября.Ермак в очередной раз рассказал, что Украине нужно ещё больше оружия и систем противовоздушной обороны. Помимо этого, он потребовал ввести дополнительные санкции против России.Глава Офиса президента Украины убеждён, что "контрнаступление развивается". В то время как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике".Ермак попытался убедить американцев в том, что победа Украины в конфликте в интересах Соединённых Штатов."Очаги нестабильности будут возникать по всему миру, пока Украина не одержит победу. Поэтому это - не только в наших стратегических интересах, это также в интересах Соединенных Штатов", - заявил Ермак.Он убеждал, что только при продолжении финансирования Киева "выстоит мировой порядок".Пользуясь случаем, Ермак встретился с лидерами ведущих американских еврейских организаций. Глава Офиса президента Украины призвал еврейские организации поддерживать и оказывать помощь Украине.Деньги есть, но не для УкраиныРечи Ермака прозвучали на фоне дискуссий в Конгрессе США о продолжении финансирования Киева.Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддержал предложение спикера Майка Джонсона о финансировании правительства, хотя оно не будет включать финансирование Украины.Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале выразил надежду на то, что США всё же продолжат финансирование Киева."Сегодня ещё наша делегация должна встречаться в Конгрессе с представителями обеих партий. Надеюсь, у них получится убедить конгрессменов", - написал он.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 9 ноября заявила, что Минобороны США буквально умоляет Конгресс найти дополнительные средства для Киева.Минобороны США использовало 95% из первоначальных 62,3 млрд долларов, которые у него были для оказания помощи Украине с момента начала специальной военной операции."Министерство обороны умоляет Конгресс принять запрос на дополнительный бюджет, который президент Джо Байден первоначально сделал в августе, чтобы продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", – заявила Сингх.Вместе с этим, в Минобороны Германии заявили о невозможности выполнить обещание о поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года."Одного миллиона [снарядов] не удастся достичь, надо исходить из этой данности", - заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.С таким заявлением Писториус выступил перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза.Прокуратура Украины выдвинула новое подозрение экс-депутату Верховной Рады Олегу ЦарёвуНа этот раз бывшего народного депутата Украины Олега Царёва подозревают в финансировании Росгвардии.Дело в том, что Царёв имел недвижимость и ряд предприятий в Крыму до 2014 года. По данным украинских следователей, бывший член ныне запрещённой на Украине "Партии регионов" после 2014 года выехал в Россию.После того как Крым в марте 2014 года воссоединился с Россией, Царёв зарегистрировал имеющуюся там недвижимость согласно российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер."Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в г. Ялта. Они переведены на счета "Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении украинской прокуратуры.Ранее ему уже было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.В ночь с 26 на 27 октября на экс-нардепа Царёва было совершено покушение около его дома в Ялте. В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады.Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения."В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.* деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации
https://ukraina.ru/20231114/1051017351.html
https://ukraina.ru/20231114/1051017581.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, итоги, украина, олег царев, прокуратура, генеральная прокуратура украины, подозрение, крым, андрей ермак, сша, финансирование, россия
Эксклюзив, итоги, Украина, Олег Царев, Прокуратура, Генеральная прокуратура Украины, подозрение, Крым, Андрей Ермак, США, финансирование, Россия

"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября

18:00 14.11.2023
 
© Андрій Єрмак телеграм-канал
© Андрій Єрмак телеграм-канал
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ждёт Украину в следующем году. Прокуратура Украины сообщила экс-нардепу Олегу Царёву о новом подозрении
Ермак ждёт поворотного момента на фронте
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал некий поворотный момент в спецоперации, сообщило издание Bloomberg.
"Приближается поворотный момент в войне. [...] Следующий год будет решающим", - заявил Ермак.
С таким заявлением он выступил в Гудзоновском институте* в Вашингтоне вечером 13 ноября.
Ермак в очередной раз рассказал, что Украине нужно ещё больше оружия и систем противовоздушной обороны. Помимо этого, он потребовал ввести дополнительные санкции против России.
Глава Офиса президента Украины убеждён, что "контрнаступление развивается". В то время как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике".
Ермак попытался убедить американцев в том, что победа Украины в конфликте в интересах Соединённых Штатов.
"Очаги нестабильности будут возникать по всему миру, пока Украина не одержит победу. Поэтому это - не только в наших стратегических интересах, это также в интересах Соединенных Штатов", - заявил Ермак.
Он убеждал, что только при продолжении финансирования Киева "выстоит мировой порядок".
Пользуясь случаем, Ермак встретился с лидерами ведущих американских еврейских организаций. Глава Офиса президента Украины призвал еврейские организации поддерживать и оказывать помощь Украине.
Деньги есть, но не для Украины
Речи Ермака прозвучали на фоне дискуссий в Конгрессе США о продолжении финансирования Киева.
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддержал предложение спикера Майка Джонсона о финансировании правительства, хотя оно не будет включать финансирование Украины.
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале выразил надежду на то, что США всё же продолжат финансирование Киева.
"Сегодня ещё наша делегация должна встречаться в Конгрессе с представителями обеих партий. Надеюсь, у них получится убедить конгрессменов", - написал он.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 9 ноября заявила, что Минобороны США буквально умоляет Конгресс найти дополнительные средства для Киева.
Минобороны США использовало 95% из первоначальных 62,3 млрд долларов, которые у него были для оказания помощи Украине с момента начала специальной военной операции.
"Министерство обороны умоляет Конгресс принять запрос на дополнительный бюджет, который президент Джо Байден первоначально сделал в августе, чтобы продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", – заявила Сингх.
Вместе с этим, в Минобороны Германии заявили о невозможности выполнить обещание о поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года.
"Одного миллиона [снарядов] не удастся достичь, надо исходить из этой данности", - заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
С таким заявлением Писториус выступил перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза.
16:20
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Прокуратура Украины выдвинула новое подозрение экс-депутату Верховной Рады Олегу Царёву
На этот раз бывшего народного депутата Украины Олега Царёва подозревают в финансировании Росгвардии.
Дело в том, что Царёв имел недвижимость и ряд предприятий в Крыму до 2014 года. По данным украинских следователей, бывший член ныне запрещённой на Украине "Партии регионов" после 2014 года выехал в Россию.
После того как Крым в марте 2014 года воссоединился с Россией, Царёв зарегистрировал имеющуюся там недвижимость согласно российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер.
"Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в г. Ялта. Они переведены на счета "Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении украинской прокуратуры.
Ранее ему уже было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.
В ночь с 26 на 27 октября на экс-нардепа Царёва было совершено покушение около его дома в Ялте. В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады.
Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".
Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.
Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения.
"В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.
Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
* деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации
Олег Царёв
16:02
На Украине Царёва подозревают в финансировании РосгвардииБывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва на Украине подозревают в финансировании Росгвардии. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины
 
ЭксклюзивитогиУкраинаОлег ЦаревПрокуратураГенеральная прокуратура УкраиныподозрениеКрымАндрей ЕрмакСШАфинансированиеРоссия
 
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