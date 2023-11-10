https://ukraina.ru/20231110/1050915276.html
Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине - 10.11.2023 Украина.ру
Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
Министерство обороны США буквального умоляет Конгресс найти дополнительные средства для Киева. Об этом на пресс-конференции 9 ноября заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх
2023-11-10T10:47
2023-11-10T10:47
2023-11-10T10:47
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Минобороны США использовало 95% из первоначальных 62,3 млрд долларов, которые у него были для оказания помощи Украине с момента начала специальной военной операции.По ее словам, острая потребность одобрения и принятия пакета помощи Конгрессом продолжает расти. На данный момент из-за нехватки средства США "были вынуждены ограничить поддержку Украины". Сейчас все выделенные ранее средства на безопасность Украины израсходованы. Имеется небольшой объем президентского финансирования, "но пакеты помощи Украине становятся все меньше и меньше", говорит Сингх.Еще одно заседание Контактной группы по обороне Украины состоится в этом месяце, отметила она, добавив, что союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, как и США.7 ноября министр финансов Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр направили письмо в конгресс с призывом одобрить просьбу администрации Байдена о выделении 11,8 млрд долларов в качестве прямой бюджетной поддержки Украины. Информация об этом появилась на сайте Минфина США.Предполагается, что средства охватят военную, экономическую и гуманитарную помощь и будут расходоваться под строгим контролем. Такой набор "пакета" обеспечит "интересы национальной безопасности США в период глобальных вызовов".
https://ukraina.ru/20231107/1050837848.html
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новости, новости украины, пентагон, сша, конгресс сша, сво
Новости, Новости Украины, Пентагон, США, Конгресс США, СВО
Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
Министерство обороны США буквального умоляет Конгресс найти дополнительные средства для Киева. Об этом на пресс-конференции 9 ноября заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх
Минобороны США использовало 95% из первоначальных 62,3 млрд долларов, которые у него были для оказания помощи Украине с момента начала специальной военной операции.
– Министерство обороны умоляет Конгресс принять запрос на дополнительный бюджет, который президент Джо Байден первоначально сделал в августе, чтобы продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя, – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, острая потребность одобрения и принятия пакета помощи Конгрессом продолжает расти. На данный момент из-за нехватки средства США "были вынуждены ограничить поддержку Украины". Сейчас все выделенные ранее средства на безопасность Украины израсходованы. Имеется небольшой объем президентского финансирования, "но пакеты помощи Украине становятся все меньше и меньше", говорит Сингх.
Еще одно заседание Контактной группы по обороне Украины состоится в этом месяце, отметила она, добавив, что союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, как и США.
7 ноября министр финансов Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр направили письмо в конгресс с призывом одобрить просьбу администрации Байдена о выделении 11,8 млрд долларов в качестве прямой бюджетной поддержки Украины. Информация об этом появилась на сайте Минфина США.
Предполагается, что средства охватят военную, экономическую и гуманитарную помощь и будут расходоваться под строгим контролем. Такой набор "пакета" обеспечит "интересы национальной безопасности США в период глобальных вызовов".