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Киевские каратели выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО - СЦКК

Киевские каратели выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО - СЦКК - 14.11.2023 Украина.ру

Киевские каратели выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО - СЦКК

Формирования киевского режима выпустили 10 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки. Об этом утром 14 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-14T08:43

2023-11-14T08:43

2023-11-14T09:59

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 07:40 мск - населённый пункт Нелеповка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении СЦКК.О типе РСЗО и последствиях обстрела информация пока не поступала.Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм. В 5:40 мск по Никитовскому району Горловки было выпущено пять снарядов указанного калибра. В 00:15 три таких же снаряда ударили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району), Колоскам и Ясиноватскому району было выпущено 118 единиц различных боеприпасов.

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новости, россия, днр, горловка, донецк, обстрелы, рсзо, всу, военные преступления, сво