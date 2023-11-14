https://ukraina.ru/20231114/1050998719.html
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС - 14.11.2023 Украина.ру
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС
Вторую группу эвакуированных из сектора Газа российских граждан отправили в столицу Египта Каир на автобусах. Об этом в ночь на 14 ноября сообщается в телеграм-канале МЧС России.
2023-11-14T05:03
2023-11-14T05:03
2023-11-14T05:03
новости
египет
россия
сектор газа
ближний восток
палестино-израильский конфликт
мчс рф
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102170/84/1021708493_0:86:3333:1961_1920x0_80_0_0_2e544e795bf7be61dd4a71cf07cbb540.jpg
"99 граждан, в том числе 43 ребёнка, на автобусах направлены от пункта пропуска "Рафах" в Каир. Оперативный штаб готов к их приёму, людям будет оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи МЧС России", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 00:23 мск.Ранее стало известно, что первая группа российских граждан в составе 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Каир в ночь на 13 ноября. Днём в тот же день они вылетели в Москву на Ил-76, который вечером приземлился в аэропорту "Домодедово".
https://ukraina.ru/20231113/1050996475.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102170/84/1021708493_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_e9fb90042ae45f6789ecf48b1f26c94c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, египет, россия, сектор газа, ближний восток, палестино-израильский конфликт, мчс рф, эвакуация
Новости, Египет, Россия, сектор Газа, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, МЧС РФ, эвакуация
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС
Вторую группу эвакуированных из сектора Газа российских граждан отправили в столицу Египта Каир на автобусах. Об этом в ночь на 14 ноября сообщается в телеграм-канале МЧС России.