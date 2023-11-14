Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС - 14.11.2023 Украина.ру
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Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС - 14.11.2023 Украина.ру
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС
Вторую группу эвакуированных из сектора Газа российских граждан отправили в столицу Египта Каир на автобусах. Об этом в ночь на 14 ноября сообщается в телеграм-канале МЧС России.
2023-11-14T05:03
2023-11-14T05:03
новости
египет
россия
сектор газа
ближний восток
палестино-израильский конфликт
мчс рф
эвакуация
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"99 граждан, в том числе 43 ребёнка, на автобусах направлены от пункта пропуска "Рафах" в Каир. Оперативный штаб готов к их приёму, людям будет оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи МЧС России", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 00:23 мск.Ранее стало известно, что первая группа российских граждан в составе 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Каир в ночь на 13 ноября. Днём в тот же день они вылетели в Москву на Ил-76, который вечером приземлился в аэропорту "Домодедово".
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новости, египет, россия, сектор газа, ближний восток, палестино-израильский конфликт, мчс рф, эвакуация
Новости, Египет, Россия, сектор Газа, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, МЧС РФ, эвакуация

Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС

05:03 14.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Международный аэропорт "Каир".
 Международный аэропорт Каир. - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Вторую группу эвакуированных из сектора Газа российских граждан отправили в столицу Египта Каир на автобусах. Об этом в ночь на 14 ноября сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"99 граждан, в том числе 43 ребёнка, на автобусах направлены от пункта пропуска "Рафах" в Каир. Оперативный штаб готов к их приёму, людям будет оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи МЧС России", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 00:23 мск.
Ранее стало известно, что первая группа российских граждан в составе 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Каир в ночь на 13 ноября. Днём в тот же день они вылетели в Москву на Ил-76, который вечером приземлился в аэропорту "Домодедово".
Прилет эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Вчера, 23:19
Сотрудники МЧС РФ встретили 70 граждан России в аэропорту МосквыСотрудники МЧС России встретили в аэропорту Домодедово 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и прибывших из Египта. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства
 
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