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Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС

Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС - 14.11.2023 Украина.ру

Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС

Вторую группу эвакуированных из сектора Газа российских граждан отправили в столицу Египта Каир на автобусах. Об этом в ночь на 14 ноября сообщается в телеграм-канале МЧС России.

2023-11-14T05:03

2023-11-14T05:03

2023-11-14T05:03

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"99 граждан, в том числе 43 ребёнка, на автобусах направлены от пункта пропуска "Рафах" в Каир. Оперативный штаб готов к их приёму, людям будет оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи МЧС России", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 00:23 мск.Ранее стало известно, что первая группа российских граждан в составе 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Каир в ночь на 13 ноября. Днём в тот же день они вылетели в Москву на Ил-76, который вечером приземлился в аэропорту "Домодедово".

https://ukraina.ru/20231113/1050996475.html

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новости, египет, россия, сектор газа, ближний восток, палестино-израильский конфликт, мчс рф, эвакуация