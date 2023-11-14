https://ukraina.ru/20231114/1050998482.html
Воздушная тревога накрыла запад Украины
Воздушная тревога накрыла запад Украины - 14.11.2023 Украина.ру
Воздушная тревога накрыла запад Украины
Воздушная тревога, ранее объявлявшаяся в ряде центральных регионов, к утру 14 ноября докатилась и до западных областей Украины – Ровненской, Львовской и Ивано-Франковской. Об этом сообщают украинские СМИ
2023-11-14T04:40
2023-11-14T04:40
2023-11-14T04:40
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украина
воздушная тревога
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По состоянию на 04:30 мск воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области тревога была объявлена в 02:09 мск, в Тернопольской – в 03:07 мск, во Львовской – в 03:44 мск, в Ивано-Франковской – в 03:46 мск, в Ровненской – в 04:16 мск.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов БПЛА.Ранее тревога также объявлялась в Винницкой и Черновицкой областях. В Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231114/1050984846.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, воздушная тревога, взрывы, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрывы, БПЛА, СВО
Воздушная тревога накрыла запад Украины
Воздушная тревога, ранее объявлявшаяся в ряде центральных регионов, к утру 14 ноября докатилась и до западных областей Украины – Ровненской, Львовской и Ивано-Франковской. Об этом сообщают украинские СМИ
По состоянию на 04:30 мск воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области тревога была объявлена в 02:09 мск, в Тернопольской – в 03:07 мск, во Львовской – в 03:44 мск, в Ивано-Франковской – в 03:46 мск, в Ровненской – в 04:16 мск.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов БПЛА.
Ранее тревога также объявлялась в Винницкой и Черновицкой областях. В Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.