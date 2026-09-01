https://ukraina.ru/20260901/pentagon-zapustil-voennyy-chatgpt-dlya-dokumentalnoy-rutiny-1082930427.html
Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины"
Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины" - 01.09.2026 Украина.ру
Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины"
Американское министерство войны 31 августа объявило о запуске "военного" ChatGPT, использование которого поможет военным значительно ускорить обработку незасекреченной документации и сократить время на рутинные процедуры
2026-09-01T04:48
2026-09-01T04:48
2026-09-01T04:48
украина.ру
новости
сша
пентагон
нато
ии (искусственный интеллект)
технологии
впк
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068902726_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_f05d00bfaa6a95bb96ec8f608670533a.jpg
Пентагон последовательно работает над созданием единой экосистемы, включающей элементы ИИ, для решения всего спектра стоящих перед военными задач."Министерство войны сегодня запустило ChatGPT Mil", — говорится в сообщении ведомства.Новые возможности искусственного интеллекта, реализованные в GenAI.mil, которая является ключевой платформой Пентагона, позволяют решать в рамках ChatGPT Mil задачи, ранее требовавшие затрат значительного времени и ресурсов. В частности, обрабатывать большой объём связанных с планированием, логистикой и управлением несекретных документов. И тем самым "ускорить выполнение рутинных задач и освободить время для критически важных проектов"."Интеграция ChatGPT Mil в GenAI.mil наряду с уже имеющимися передовыми возможностями в области ИИ формирует надежную мультимодельную экосистему для военнослужащих", — отметили в Пентагоне.Напомним, военные США и НАТО используют конфликт на Украине для отработки и тестирования новейших технологий непосредственно на поле боя.Больше информации о перспективах использования агентского искусственного интеллекта в конфликтах будущего на примере GPT Astra - в материале Никиты Волковича Американский ИИ сбежал. И скоро может оказаться на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068902726_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a97fefecc550f76ed6797b3874ad16ee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, сша, пентагон, нато, ии (искусственный интеллект), технологии, впк, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, Пентагон, НАТО, ИИ (искусственный интеллект), технологии, ВПК, Мир без границ
Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины"
Американское министерство войны 31 августа объявило о запуске "военного" ChatGPT, использование которого поможет военным значительно ускорить обработку незасекреченной документации и сократить время на рутинные процедуры
Пентагон последовательно работает над созданием единой экосистемы, включающей элементы ИИ, для решения всего спектра стоящих перед военными задач.
"Министерство войны сегодня запустило ChatGPT Mil", — говорится в сообщении ведомства.
Новые возможности искусственного интеллекта, реализованные в GenAI.mil, которая является ключевой платформой Пентагона, позволяют решать в рамках ChatGPT Mil задачи, ранее требовавшие затрат значительного времени и ресурсов. В частности, обрабатывать большой объём связанных с планированием, логистикой и управлением несекретных документов. И тем самым "ускорить выполнение рутинных задач и освободить время для критически важных проектов".
"Интеграция ChatGPT Mil в GenAI.mil наряду с уже имеющимися передовыми возможностями в области ИИ формирует надежную мультимодельную экосистему для военнослужащих", — отметили в Пентагоне.
Напомним, военные США и НАТО используют конфликт на Украине для отработки и тестирования новейших технологий непосредственно на поле боя.
Больше информации о перспективах использования агентского искусственного интеллекта в конфликтах будущего на примере GPT Astra - в материале Никиты Волковича Американский ИИ сбежал. И скоро может оказаться на Украине. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.