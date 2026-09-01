https://ukraina.ru/20260901/pentagon-zapustil-voennyy-chatgpt-dlya-dokumentalnoy-rutiny-1082930427.html

Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины"

Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины" - 01.09.2026 Украина.ру

Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины"

Американское министерство войны 31 августа объявило о запуске "военного" ChatGPT, использование которого поможет военным значительно ускорить обработку незасекреченной документации и сократить время на рутинные процедуры

2026-09-01T04:48

2026-09-01T04:48

2026-09-01T04:48

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Пентагон последовательно работает над созданием единой экосистемы, включающей элементы ИИ, для решения всего спектра стоящих перед военными задач."Министерство войны сегодня запустило ChatGPT Mil", — говорится в сообщении ведомства.Новые возможности искусственного интеллекта, реализованные в GenAI.mil, которая является ключевой платформой Пентагона, позволяют решать в рамках ChatGPT Mil задачи, ранее требовавшие затрат значительного времени и ресурсов. В частности, обрабатывать большой объём связанных с планированием, логистикой и управлением несекретных документов. И тем самым "ускорить выполнение рутинных задач и освободить время для критически важных проектов"."Интеграция ChatGPT Mil в GenAI.mil наряду с уже имеющимися передовыми возможностями в области ИИ формирует надежную мультимодельную экосистему для военнослужащих", — отметили в Пентагоне.Напомним, военные США и НАТО используют конфликт на Украине для отработки и тестирования новейших технологий непосредственно на поле боя.Больше информации о перспективах использования агентского искусственного интеллекта в конфликтах будущего на примере GPT Astra - в материале Никиты Волковича Американский ИИ сбежал. И скоро может оказаться на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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