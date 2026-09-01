Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины" - 01.09.2026 Украина.ру
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Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины"
Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины" - 01.09.2026 Украина.ру
Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины"
Американское министерство войны 31 августа объявило о запуске "военного" ChatGPT, использование которого поможет военным значительно ускорить обработку незасекреченной документации и сократить время на рутинные процедуры
2026-09-01T04:48
2026-09-01T04:48
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пентагон
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Пентагон последовательно работает над созданием единой экосистемы, включающей элементы ИИ, для решения всего спектра стоящих перед военными задач."Министерство войны сегодня запустило ChatGPT Mil", — говорится в сообщении ведомства.Новые возможности искусственного интеллекта, реализованные в GenAI.mil, которая является ключевой платформой Пентагона, позволяют решать в рамках ChatGPT Mil задачи, ранее требовавшие затрат значительного времени и ресурсов. В частности, обрабатывать большой объём связанных с планированием, логистикой и управлением несекретных документов. И тем самым "ускорить выполнение рутинных задач и освободить время для критически важных проектов"."Интеграция ChatGPT Mil в GenAI.mil наряду с уже имеющимися передовыми возможностями в области ИИ формирует надежную мультимодельную экосистему для военнослужащих", — отметили в Пентагоне.Напомним, военные США и НАТО используют конфликт на Украине для отработки и тестирования новейших технологий непосредственно на поле боя.Больше информации о перспективах использования агентского искусственного интеллекта в конфликтах будущего на примере GPT Astra - в материале Никиты Волковича Американский ИИ сбежал. И скоро может оказаться на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, пентагон, нато, ии (искусственный интеллект), технологии, впк, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, Пентагон, НАТО, ИИ (искусственный интеллект), технологии, ВПК, Мир без границ

Пентагон запустил "военный" ChatGPT для документальной "рутины"

04:48 01.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Американское министерство войны 31 августа объявило о запуске "военного" ChatGPT, использование которого поможет военным значительно ускорить обработку незасекреченной документации и сократить время на рутинные процедуры
Пентагон последовательно работает над созданием единой экосистемы, включающей элементы ИИ, для решения всего спектра стоящих перед военными задач.
"Министерство войны сегодня запустило ChatGPT Mil", — говорится в сообщении ведомства.
Новые возможности искусственного интеллекта, реализованные в GenAI.mil, которая является ключевой платформой Пентагона, позволяют решать в рамках ChatGPT Mil задачи, ранее требовавшие затрат значительного времени и ресурсов. В частности, обрабатывать большой объём связанных с планированием, логистикой и управлением несекретных документов. И тем самым "ускорить выполнение рутинных задач и освободить время для критически важных проектов".
"Интеграция ChatGPT Mil в GenAI.mil наряду с уже имеющимися передовыми возможностями в области ИИ формирует надежную мультимодельную экосистему для военнослужащих", — отметили в Пентагоне.
Напомним, военные США и НАТО используют конфликт на Украине для отработки и тестирования новейших технологий непосредственно на поле боя.
Больше информации о перспективах использования агентского искусственного интеллекта в конфликтах будущего на примере GPT Astra - в материале Никиты Волковича Американский ИИ сбежал. И скоро может оказаться на Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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