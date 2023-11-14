Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины - 14.11.2023 Украина.ру
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Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины - 14.11.2023 Украина.ру
Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
В Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях Украины в ночь на 14 ноября объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2023-11-14T02:49
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новости
украина
воздушная тревога
ракеты
бпла
сво
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В Черкасской области тревога была объявлена в 00:21 (01:21 мск), в Винницкой - в 00:22 (01:22 мск), в Хмельницкой – в 01:09 (02:09 мск).По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов ракет и БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, ракеты, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, ракеты, БПЛА, СВО

Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины

02:49 14.11.2023 (обновлено: 02:50 14.11.2023)
 
© Робоавиа
© Робоавиа
Читать в
В Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях Украины в ночь на 14 ноября объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
В Черкасской области тревога была объявлена в 00:21 (01:21 мск), в Винницкой - в 00:22 (01:22 мск), в Хмельницкой – в 01:09 (02:09 мск).
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов ракет и БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Юрий Швыткин интервью - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Вчера, 18:29
Юрий Швыткин: Мы готовы к переговорам, но не к заморозке — верить Украине и Западу нельзяБудет ли Россия брать Киев и Одессу или пойдёт на переговоры с Западом и Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин
 
НовостиУкраинавоздушная тревогаракетыБПЛАСВО
 
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