Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
02:49 14.11.2023 (обновлено: 02:50 14.11.2023)
© Робоавиа
© Робоавиа
В Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях Украины в ночь на 14 ноября объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
В Черкасской области тревога была объявлена в 00:21 (01:21 мск), в Винницкой - в 00:22 (01:22 мск), в Хмельницкой – в 01:09 (02:09 мск).
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов ракет и БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.