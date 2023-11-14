Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом - 14.11.2023 Украина.ру
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Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом
Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом - 14.11.2023 Украина.ру
Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом
Россия не получала от Китая вооружение для ведения боевых действий в зоне Спецоперации. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме
2023-11-14T01:52
2023-11-14T01:52
новости
китай
россия
сво
спецоперация
военная помощь
военная техника
сша
белый дом
джейк салливан
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О том, что Китай может поставлять России вооружение для использования в боевых действиях на Украине, говорилось неоднократно. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что у Вашингтона есть данные, которые указывают на намерение Пекина поставить России "летальную помощь". Издание Politico писало, что китайские компании, в том числе одна, связанная с правительством страны, отправили России около тысячи карабинов, а также другое оборудование и экипировку, включая детали для дронов и бронежилеты.&nbsp; Журналисты The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона заявляли, что власти Китая одобрили дополнительные поставки оружия России. В МИД КНР назвали эту информацию бездоказательными домыслами.
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новости, китай, россия, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, сша, белый дом, джейк салливан
Новости, Китай, Россия, СВО, Спецоперация, военная помощь, военная техника, США, Белый дом, Джейк Салливан

Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом

01:52 14.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Россия не получала от Китая вооружение для ведения боевых действий в зоне Спецоперации. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме
"По нашим последним оценкам, Китай не поставляет вооружения России (прим. ред. - для применения) в ходе войны на Украине. Однако я уточню, последние ли это данные, поскольку моей информации несколько дней", — уточнил он.
О том, что Китай может поставлять России вооружение для использования в боевых действиях на Украине, говорилось неоднократно. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что у Вашингтона есть данные, которые указывают на намерение Пекина поставить России "летальную помощь".
Издание Politico писало, что китайские компании, в том числе одна, связанная с правительством страны, отправили России около тысячи карабинов, а также другое оборудование и экипировку, включая детали для дронов и бронежилеты. 
Журналисты The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона заявляли, что власти Китая одобрили дополнительные поставки оружия России.
В МИД КНР назвали эту информацию бездоказательными домыслами.
 
НовостиКитайРоссияСВОСпецоперациявоенная помощьвоенная техникаСШАБелый домДжейк Салливан
 
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