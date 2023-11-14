https://ukraina.ru/20231114/1050997437.html
Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом
Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом - 14.11.2023 Украина.ру
Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом
Россия не получала от Китая вооружение для ведения боевых действий в зоне Спецоперации. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме
2023-11-14T01:52
2023-11-14T01:52
2023-11-14T01:52
новости
китай
россия
сво
спецоперация
военная помощь
военная техника
сша
белый дом
джейк салливан
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О том, что Китай может поставлять России вооружение для использования в боевых действиях на Украине, говорилось неоднократно. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что у Вашингтона есть данные, которые указывают на намерение Пекина поставить России "летальную помощь". Издание Politico писало, что китайские компании, в том числе одна, связанная с правительством страны, отправили России около тысячи карабинов, а также другое оборудование и экипировку, включая детали для дронов и бронежилеты. Журналисты The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона заявляли, что власти Китая одобрили дополнительные поставки оружия России. В МИД КНР назвали эту информацию бездоказательными домыслами.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, россия, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, сша, белый дом, джейк салливан
Новости, Китай, Россия, СВО, Спецоперация, военная помощь, военная техника, США, Белый дом, Джейк Салливан
Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом
Россия не получала от Китая вооружение для ведения боевых действий в зоне Спецоперации. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме
"По нашим последним оценкам, Китай не поставляет вооружения России (прим. ред. - для применения) в ходе войны на Украине. Однако я уточню, последние ли это данные, поскольку моей информации несколько дней", — уточнил он.
О том, что Китай может поставлять России вооружение для использования в боевых действиях на Украине, говорилось неоднократно. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что у Вашингтона есть данные, которые указывают на намерение Пекина поставить России "летальную помощь".
Издание Politico писало, что китайские компании, в том числе одна, связанная с правительством страны, отправили России около тысячи карабинов, а также другое оборудование и экипировку, включая детали для дронов и бронежилеты.
Журналисты The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона заявляли, что власти Китая одобрили дополнительные поставки оружия России.
В МИД КНР назвали эту информацию бездоказательными домыслами.