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Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом

Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом - 14.11.2023 Украина.ру

Китай не поставлял вооружение России для СВО – Белый дом

Россия не получала от Китая вооружение для ведения боевых действий в зоне Спецоперации. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме

2023-11-14T01:52

2023-11-14T01:52

2023-11-14T01:52

новости

китай

россия

сво

спецоперация

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военная техника

сша

белый дом

джейк салливан

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О том, что Китай может поставлять России вооружение для использования в боевых действиях на Украине, говорилось неоднократно. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что у Вашингтона есть данные, которые указывают на намерение Пекина поставить России "летальную помощь". Издание Politico писало, что китайские компании, в том числе одна, связанная с правительством страны, отправили России около тысячи карабинов, а также другое оборудование и экипировку, включая детали для дронов и бронежилеты. Журналисты The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона заявляли, что власти Китая одобрили дополнительные поставки оружия России. В МИД КНР назвали эту информацию бездоказательными домыслами.

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2023

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новости, китай, россия, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, сша, белый дом, джейк салливан