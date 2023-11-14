На Украине опровергли информацию об отставке трёх командующих ВСУ
01:08 14.11.2023 (обновлено: 01:09 14.11.2023)
© vesti.ua
© vesti.ua
В министерстве обороны Украины не подтвердили ранее распространённую СМИ информацию об увольнении трёх главнокомандующих Вооружёнными силами страны. Соответствующий пост был опубликован пресс-службой ведомства в сети
"Министерство обороны не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ – не соответствует действительности", – сказано в публикации.
Ранее издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в военно-политическом руководстве страны, сообщало, что в министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения сразу трёх командующих. Речь шла о командующем медицинских сил ВСУ Татьяне Остащенко, командующем оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александре Тарнавском и командующем Объединённых сил Вооруженных сил Украины Сергее Наеве.