https://ukraina.ru/20231114/1050997082.html

На Украине опровергли информацию об отставке трёх командующих ВСУ

На Украине опровергли информацию об отставке трёх командующих ВСУ - 14.11.2023 Украина.ру

На Украине опровергли информацию об отставке трёх командующих ВСУ

В министерстве обороны Украины не подтвердили ранее распространённую СМИ информацию об увольнении трёх главнокомандующих Вооружёнными силами страны. Соответствующий пост был опубликован пресс-службой ведомства в сети

2023-11-14T01:08

2023-11-14T01:08

2023-11-14T01:09

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Ранее издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в военно-политическом руководстве страны, сообщало, что в министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения сразу трёх командующих. Речь шла о командующем медицинских сил ВСУ Татьяне Остащенко, командующем оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александре Тарнавском и командующем Объединённых сил Вооруженных сил Украины Сергее Наеве.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, минобороны украины, сво