Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ - 13.11.2023 Украина.ру
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Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ
Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ - 13.11.2023 Украина.ру
Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ
Трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены из-за провала армии в контрнаступлении. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в военно-политическом руководстве страны
2023-11-13T19:36
2023-11-13T19:36
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По данными СМИ, сейчас в министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения сразу трёх командующих. Министр Рустем Умеров готовит советующее представление. Речь идёт о командующем медицинских сил ВСУ Татьяне Остащенко, командующем оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александре Тарнавском и командующем Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергее Наеве. Неслучайно источник напоминает направление деятельности Тарнавского. Указывается также, что Наев может стать одним из главных фигурантов дела, которое касается обороны Херсонской области в прошлом году. Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале анонсировал некие "процессуальные действия по генералам", инициированные Офисом президента. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин комментировал "Украина.ру" на что указывает этот процесс. Ранее издание Time сообщало, что команда Владимира Зеленского подвергнется реформированию. Журналисты отмечали, что вскоре вероятно уволят одного министра и одного высокопоставленного генерала, отвечавших за контрнаступление, чьи имена не называются. * внесён в российский список экстремистов и террористов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, отставка, контрнаступление, сво
Новости, Украина, ВСУ, отставка, контрнаступление, СВО

Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ

19:36 13.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены из-за провала армии в контрнаступлении. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в военно-политическом руководстве страны
По данными СМИ, сейчас в министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения сразу трёх командующих. Министр Рустем Умеров готовит советующее представление.
Речь идёт о командующем медицинских сил ВСУ Татьяне Остащенко, командующем оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александре Тарнавском и командующем Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергее Наеве.

"На увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтёры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны. О причинах вероятного увольнения Тарнавского, который возглавляет одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщается. Оснований для увольнения Наева источники также не уточняют", – сказано в публикации.

Неслучайно источник напоминает направление деятельности Тарнавского. Указывается также, что Наев может стать одним из главных фигурантов дела, которое касается обороны Херсонской области в прошлом году.
"В то же время один из собеседников УП отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев", – уточняют украинские журналисты.
Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале анонсировал некие "процессуальные действия по генералам", инициированные Офисом президента. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин комментировал "Украина.ру" на что указывает этот процесс.
Ранее издание Time сообщало, что команда Владимира Зеленского подвергнется реформированию. Журналисты отмечали, что вскоре вероятно уволят одного министра и одного высокопоставленного генерала, отвечавших за контрнаступление, чьи имена не называются.
* внесён в российский список экстремистов и террористов
 
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