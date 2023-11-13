https://ukraina.ru/20231113/1050992917.html

Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ

Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ - 13.11.2023 Украина.ру

Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ

Трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены из-за провала армии в контрнаступлении. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в военно-политическом руководстве страны

2023-11-13T19:36

2023-11-13T19:36

2023-11-13T19:36

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По данными СМИ, сейчас в министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения сразу трёх командующих. Министр Рустем Умеров готовит советующее представление. Речь идёт о командующем медицинских сил ВСУ Татьяне Остащенко, командующем оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александре Тарнавском и командующем Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергее Наеве. Неслучайно источник напоминает направление деятельности Тарнавского. Указывается также, что Наев может стать одним из главных фигурантов дела, которое касается обороны Херсонской области в прошлом году. Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале анонсировал некие "процессуальные действия по генералам", инициированные Офисом президента. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин комментировал "Украина.ру" на что указывает этот процесс. Ранее издание Time сообщало, что команда Владимира Зеленского подвергнется реформированию. Журналисты отмечали, что вскоре вероятно уволят одного министра и одного высокопоставленного генерала, отвечавших за контрнаступление, чьи имена не называются. * внесён в российский список экстремистов и террористов

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новости, украина, всу, отставка, контрнаступление, сво