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Залужный и Зеленский пожаловались на сложную обстановку на фронте

Залужный и Зеленский пожаловались на сложную обстановку на фронте - 14.11.2023 Украина.ру

Залужный и Зеленский пожаловались на сложную обстановку на фронте

В Авдеевке, Марьинке, на Бахмутском и Лиманском направлениях, в Купянске, Запорожье и Херсонской области Вооружённым силам всё труднее сопротивляться натиску российской армии. Президент и главнокомандующий Украины охарактеризовали эти участки фронта как "сложные"

2023-11-14T00:10

2023-11-14T00:10

2023-11-14T00:10

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По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вместе с тем "ситуация контролируемая". Об этом он доложил председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну. Эту же информацию продублировал президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении. Ранее разведка Эстонии сообщала, что российская армия завладела инициативой на донецком и луганском направлениях Специальной военной операции. Эксперты не исключают скорой сдачи Авдеевки – ключевого оборонного пункта, укрепрайона киевских боевиков.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, сво, донбасс, новые регионы рф