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Залужный и Зеленский пожаловались на сложную обстановку на фронте
Залужный и Зеленский пожаловались на сложную обстановку на фронте - 14.11.2023 Украина.ру
Залужный и Зеленский пожаловались на сложную обстановку на фронте
В Авдеевке, Марьинке, на Бахмутском и Лиманском направлениях, в Купянске, Запорожье и Херсонской области Вооружённым силам всё труднее сопротивляться натиску российской армии. Президент и главнокомандующий Украины охарактеризовали эти участки фронта как "сложные"
2023-11-14T00:10
2023-11-14T00:10
2023-11-14T00:10
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По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вместе с тем "ситуация контролируемая". Об этом он доложил председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну. Эту же информацию продублировал президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении. Ранее разведка Эстонии сообщала, что российская армия завладела инициативой на донецком и луганском направлениях Специальной военной операции. Эксперты не исключают скорой сдачи Авдеевки – ключевого оборонного пункта, укрепрайона киевских боевиков.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, сво, донбасс, новые регионы рф
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, СВО, Донбасс, Новые регионы РФ
Залужный и Зеленский пожаловались на сложную обстановку на фронте
В Авдеевке, Марьинке, на Бахмутском и Лиманском направлениях, в Купянске, Запорожье и Херсонской области Вооружённым силам всё труднее сопротивляться натиску российской армии. Президент и главнокомандующий Украины охарактеризовали эти участки фронта как "сложные"
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вместе с тем "ситуация контролируемая". Об этом он доложил председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.
"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевский, Купянский и Марьинский направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определённых направлениях", – написал Залужный в своём телеграм-канале.
Эту же информацию продублировал президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении.
Ранее разведка Эстонии сообщала
, что российская армия завладела инициативой на донецком и луганском направлениях Специальной военной операции. Эксперты не исключают скорой сдачи Авдеевки – ключевого оборонного пункта, укрепрайона киевских боевиков.