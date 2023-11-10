ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии - 10.11.2023 Украина.ру
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ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии
ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии - 10.11.2023 Украина.ру
ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии
Сегодня российская армия завладела инициативой на донецком и луганском направлениях Специальной военной операции. Об этом сообщил разведывательный центр Сил обороны Эстонии
2023-11-10T19:56
2023-11-10T19:56
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Успех на рубежах Донецкой и Луганской Народных Республик свидетельствует о том, что цели РФ не изменились, считают эстонские разведчики. Эксперты не исключают скорой сдачи Авдеевки – ключевого оборонного пункта, укрепрайона киевских боевиков. Утверждается также, что на текущей неделе ВС России атаковали ВСУ на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР не менее 64 раз ежесуточно.В течение последующих одной-двух недель влияние погоды на ход боевых действий вырастет сильнее. Свои позиции будут укреплять обе армии. Как сообщал ранее телеграм-канал "Сводки и Аналитика СВО", российская армия продвигается на северном и южном фланге донецкого направления. До того как ВСУ окажутся в окружении – встречи двух флангов в Авдеевке – остаётся около шести километров.
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новости, донбасс, днр, лнр, сво, спецоперация, вс рф, всу, эстония
Новости, Донбасс, ДНР, ЛНР, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ, Эстония

ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии

19:56 10.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Сегодня российская армия завладела инициативой на донецком и луганском направлениях Специальной военной операции. Об этом сообщил разведывательный центр Сил обороны Эстонии
Успех на рубежах Донецкой и Луганской Народных Республик свидетельствует о том, что цели РФ не изменились, считают эстонские разведчики.
Эксперты не исключают скорой сдачи Авдеевки – ключевого оборонного пункта, укрепрайона киевских боевиков.
"Продолжаются бои около Авдеевки – вероятно, этот участок фронта останется точкой приложения основных сил ВС РФ. С одной стороны, Россия может выдать захват Авдеевки как политическую победу, с другой, завоевание города позволит создать буферную зону перед Донецком глубиной около десять километров. Таким образом, контроль над Авдеевкой отбросит украинскую артиллерию и откроет дополнительные логистические маршруты", – отмечают разведчики.
Утверждается также, что на текущей неделе ВС России атаковали ВСУ на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР не менее 64 раз ежесуточно.
"Российской армии хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением", – говорится в публикации.
В течение последующих одной-двух недель влияние погоды на ход боевых действий вырастет сильнее. Свои позиции будут укреплять обе армии.
Как сообщал ранее телеграм-канал "Сводки и Аналитика СВО", российская армия продвигается на северном и южном фланге донецкого направления. До того как ВСУ окажутся в окружении – встречи двух флангов в Авдеевке – остаётся около шести километров.
 
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