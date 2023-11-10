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ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии

ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии - 10.11.2023 Украина.ру

ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии

Сегодня российская армия завладела инициативой на донецком и луганском направлениях Специальной военной операции. Об этом сообщил разведывательный центр Сил обороны Эстонии

2023-11-10T19:56

2023-11-10T19:56

2023-11-10T19:56

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Успех на рубежах Донецкой и Луганской Народных Республик свидетельствует о том, что цели РФ не изменились, считают эстонские разведчики. Эксперты не исключают скорой сдачи Авдеевки – ключевого оборонного пункта, укрепрайона киевских боевиков. Утверждается также, что на текущей неделе ВС России атаковали ВСУ на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР не менее 64 раз ежесуточно.В течение последующих одной-двух недель влияние погоды на ход боевых действий вырастет сильнее. Свои позиции будут укреплять обе армии. Как сообщал ранее телеграм-канал "Сводки и Аналитика СВО", российская армия продвигается на северном и южном фланге донецкого направления. До того как ВСУ окажутся в окружении – встречи двух флангов в Авдеевке – остаётся около шести километров.

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2023

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