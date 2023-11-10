https://ukraina.ru/20231110/1050932926.html
ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии
ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии - 10.11.2023 Украина.ру
ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии
Сегодня российская армия завладела инициативой на донецком и луганском направлениях Специальной военной операции. Об этом сообщил разведывательный центр Сил обороны Эстонии
2023-11-10T19:56
2023-11-10T19:56
2023-11-10T19:56
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Успех на рубежах Донецкой и Луганской Народных Республик свидетельствует о том, что цели РФ не изменились, считают эстонские разведчики. Эксперты не исключают скорой сдачи Авдеевки – ключевого оборонного пункта, укрепрайона киевских боевиков. Утверждается также, что на текущей неделе ВС России атаковали ВСУ на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР не менее 64 раз ежесуточно.В течение последующих одной-двух недель влияние погоды на ход боевых действий вырастет сильнее. Свои позиции будут укреплять обе армии. Как сообщал ранее телеграм-канал "Сводки и Аналитика СВО", российская армия продвигается на северном и южном фланге донецкого направления. До того как ВСУ окажутся в окружении – встречи двух флангов в Авдеевке – остаётся около шести километров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, днр, лнр, сво, спецоперация, вс рф, всу, эстония
Новости, Донбасс, ДНР, ЛНР, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ, Эстония
ВС России завладели инициативой в зоне Спецоперации – разведка Эстонии
Сегодня российская армия завладела инициативой на донецком и луганском направлениях Специальной военной операции. Об этом сообщил разведывательный центр Сил обороны Эстонии
Успех на рубежах Донецкой и Луганской Народных Республик свидетельствует о том, что цели РФ не изменились, считают эстонские разведчики.
Эксперты не исключают скорой сдачи Авдеевки – ключевого оборонного пункта, укрепрайона киевских боевиков.
"Продолжаются бои около Авдеевки – вероятно, этот участок фронта останется точкой приложения основных сил ВС РФ. С одной стороны, Россия может выдать захват Авдеевки как политическую победу, с другой, завоевание города позволит создать буферную зону перед Донецком глубиной около десять километров. Таким образом, контроль над Авдеевкой отбросит украинскую артиллерию и откроет дополнительные логистические маршруты", – отмечают разведчики.
Утверждается также, что на текущей неделе ВС России атаковали ВСУ на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР не менее 64 раз ежесуточно.
"Российской армии хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением", – говорится в публикации.
В течение последующих одной-двух недель влияние погоды на ход боевых действий вырастет сильнее. Свои позиции будут укреплять обе армии.
Как сообщал ранее телеграм-канал "Сводки и Аналитика СВО", российская армия продвигается на северном и южном фланге донецкого направления. До того как ВСУ окажутся в окружении – встречи двух флангов в Авдеевке – остаётся около шести километров.