https://ukraina.ru/20231114/1050995556.html

Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре

Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре - 14.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре

Любая десантная операция чревата тем, что плацдарм сражается в окружении при недостаточном снабжении. Без переправ снабжение плацдарма ВСУ в Крынках будет представлять логистическую катастрофу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-11-14T05:30

2023-11-14T05:30

2023-11-14T05:30

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всу

днепр

херсонское направление

логистика

снабжение

авиация

десант

десантники

сво

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Чем дольше Украина будет держаться за Авдеевку, чем больше будет попыток наступления через Днепр с попытками создания плацдармов, тем будет лучше для российской армии, рассказал эксперт.Генерал Михаил Теплинский, который сейчас назначен командующим группировкой "Днепр", — десантник. Это человек, который четко понимает, какие задачи должен решать десант и как нужно уничтожать плацдармы противника, добавил он.Ситуация снабжения батальона на плацдарме в Крынках будет представлять собой логистическую катастрофу. Там нет мостов, нет переправ. А переправлять украинские войска на понтонах при господстве российской авиации — самоубийство для ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231113/1050983116.html

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новости, всу, днепр, херсонское направление, логистика, снабжение, авиация, десант, десантники, сво, алексей анпилогов