https://ukraina.ru/20231114/1050995556.html
Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре
Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре - 14.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре
Любая десантная операция чревата тем, что плацдарм сражается в окружении при недостаточном снабжении. Без переправ снабжение плацдарма ВСУ в Крынках будет представлять логистическую катастрофу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-11-14T05:30
2023-11-14T05:30
2023-11-14T05:30
новости
всу
днепр
херсонское направление
логистика
снабжение
авиация
десант
десантники
сво
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Чем дольше Украина будет держаться за Авдеевку, чем больше будет попыток наступления через Днепр с попытками создания плацдармов, тем будет лучше для российской армии, рассказал эксперт.Генерал Михаил Теплинский, который сейчас назначен командующим группировкой "Днепр", — десантник. Это человек, который четко понимает, какие задачи должен решать десант и как нужно уничтожать плацдармы противника, добавил он.Ситуация снабжения батальона на плацдарме в Крынках будет представлять собой логистическую катастрофу. Там нет мостов, нет переправ. А переправлять украинские войска на понтонах при господстве российской авиации — самоубийство для ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231113/1050983116.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, днепр, херсонское направление, логистика, снабжение, авиация, десант, десантники, сво, алексей анпилогов
Новости, ВСУ, Днепр, Херсонское направление, логистика, снабжение, авиация, десант, десантники, СВО, Алексей Анпилогов
Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре
Любая десантная операция чревата тем, что плацдарм сражается в окружении при недостаточном снабжении. Без переправ снабжение плацдарма ВСУ в Крынках будет представлять логистическую катастрофу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов