https://ukraina.ru/20231113/1050987791.html

Мы хотим забрать наши территории у жалкого Зеленского – румынский сенатор Шошоакэ

Мы хотим забрать наши территории у жалкого Зеленского – румынский сенатор Шошоакэ - 13.11.2023 Украина.ру

Мы хотим забрать наши территории у жалкого Зеленского – румынский сенатор Шошоакэ

Румынский сенатор призвала ООН, Еврокомиссию и Европарламент способствовать возвращению Румынии бывших территорий. Ее видеообращение публикуют соцсети

2023-11-13T17:35

2023-11-13T17:35

2023-11-13T17:35

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Диана Шошоакэ заявила, что Украина не погашает долги. Это стало причиной того, что у Румынии нет денег на выплату пенсий.Требование ее связано с запретом на проведение службы в монастыре в Черновцах."Господин Зеленский, танцор на шесте и танцор живота, приказал создать боевые подразделения в монастыре в Черновцах, запретил службу. Вот почему я прошу ООН, Европейскую комиссию, Европейский парламент срочно принять участие в решении этого дела Мы хотим вернуть наши территории и наших румын, учитывая допущенные злоупотребления этим жалким Зеленским и его убогим режимом", – добавила она.

https://ukraina.ru/20231109/1050885852.html

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2023

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