https://ukraina.ru/20231113/1050987791.html
Мы хотим забрать наши территории у жалкого Зеленского – румынский сенатор Шошоакэ
Мы хотим забрать наши территории у жалкого Зеленского – румынский сенатор Шошоакэ - 13.11.2023 Украина.ру
Мы хотим забрать наши территории у жалкого Зеленского – румынский сенатор Шошоакэ
Румынский сенатор призвала ООН, Еврокомиссию и Европарламент способствовать возвращению Румынии бывших территорий. Ее видеообращение публикуют соцсети
2023-11-13T17:35
2023-11-13T17:35
2023-11-13T17:35
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Диана Шошоакэ заявила, что Украина не погашает долги. Это стало причиной того, что у Румынии нет денег на выплату пенсий.Требование ее связано с запретом на проведение службы в монастыре в Черновцах."Господин Зеленский, танцор на шесте и танцор живота, приказал создать боевые подразделения в монастыре в Черновцах, запретил службу. Вот почему я прошу ООН, Европейскую комиссию, Европейский парламент срочно принять участие в решении этого дела Мы хотим вернуть наши территории и наших румын, учитывая допущенные злоупотребления этим жалким Зеленским и его убогим режимом", – добавила она.
https://ukraina.ru/20231109/1050885852.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, упц, румыния
Мы хотим забрать наши территории у жалкого Зеленского – румынский сенатор Шошоакэ
Румынский сенатор призвала ООН, Еврокомиссию и Европарламент способствовать возвращению Румынии бывших территорий. Ее видеообращение публикуют соцсети
Диана Шошоакэ заявила, что Украина не погашает долги. Это стало причиной того, что у Румынии нет денег на выплату пенсий.
"У нас нет больше денег, даже на выплату пенсий, не говоря уже о повышении пенсий. Мое предложение в связи с долгами Украины нам заключается в том, чтобы заключить соглашение, посредством которого мы сможем вернуть наши территории у Украины и наших румын", – заявила сенатор.
Требование ее связано с запретом на проведение службы в монастыре в Черновцах.
"Господин Зеленский, танцор на шесте и танцор живота, приказал создать боевые подразделения в монастыре в Черновцах, запретил службу. Вот почему я прошу ООН, Европейскую комиссию, Европейский парламент срочно принять участие в решении этого дела Мы хотим вернуть наши территории и наших румын, учитывая допущенные злоупотребления этим жалким Зеленским и его убогим режимом", – добавила она.