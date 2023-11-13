https://ukraina.ru/20231113/1050985384.html
Безпалько объяснил, за что офис Зеленского готовит генералам ВСУ трибунал
Безпалько объяснил, за что офис Зеленского готовит генералам ВСУ трибунал - 13.11.2023 Украина.ру
Безпалько объяснил, за что офис Зеленского готовит генералам ВСУ трибунал
Владимир Зеленский выступил против генералитета ВСУ. Об этом 13 ноября заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
2023-11-13T16:12
2023-11-13T16:12
2023-11-13T16:12
новости
владимир зеленский
валерий залужный
богдан безпалько
сво
территория
территориальные потери
репрессии
процессы
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"На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая делает свой ход", — сообщил нардеп в своём ТГ-канале.Офис президента Украины на улице Банковой воздерживается от комментариев. В украинских элитах давно обсуждается конфликт между Владимиром Зеленским и генералитетом ВСУ.По мнению политического эксперта Богдана Безпалько, инициирование процессов над генералами ВСУ волне в логике Владимира Зеленского."Это может быть фактором ответа тем политическим силам, которые оказывают на него давление с целью добиться заморозки конфликта и выдвижения инициатив по утраченным территориям", - сказал Безпалько.По мнению эксперта, в украинских элитах существуют разные видения утраченных территорий. Одни предлагают ограничиться разговорами об "оккупации" и экономической утрате, другие же рассматривают перспективу политической утраты – то есть такой ситуации, когда неподконтрольные территории уже не подпадают под украинский суверенитет.Три фактора, по мнению эксперта, стали триггерами подготовки процессов над генералитетом ВСУ. Во-первых, это опубликованная в начале ноября скандальная статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist. Военачальник раскритиковал Зеленского и констатировал тупик широко анонсированного "весеннего контрнаступления" ВСУ.Во-вторых, это "14 пунктов Арестовича". Бывший советник Зеленского, а ныне оппозиционер Алексей Арестович* опубликовал их в своём ТГ-канале, вызвав широкий резонанс.В-третьих, это "не совсем внятные фейки, в которых Залужный якобы предлагал сопротивляться Зеленскому". На третий триггер, по мнению Безпалько, можно было бы и не обращать внимания, если бы мастера интриг не демонстрировали высокую эффективность использования откровенных фейков.Безпалько уверен, что у Залужного и других высокопоставленных офицеров ВСУ есть план действий на случай попыток ареста. Однако более важным сейчас, по мнению эксперта, является вопрос утраты нынешним руководством Украины территорий в ходе СВО. Кто-то должен понести за это ответственность, а территории должны приобрести конкретный статус.* внесён в российский список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231113/1050960013.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, валерий залужный, богдан безпалько, сво, территория, территориальные потери, репрессии, процессы
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Богдан Безпалько, СВО, территория, территориальные потери, репрессии, процессы
Безпалько объяснил, за что офис Зеленского готовит генералам ВСУ трибунал
Владимир Зеленский выступил против генералитета ВСУ. Об этом 13 ноября заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
"На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая делает свой ход", — сообщил нардеп в своём ТГ-канале.
Офис президента Украины на улице Банковой воздерживается от комментариев. В украинских элитах давно обсуждается конфликт между Владимиром Зеленским и генералитетом ВСУ.
По мнению политического эксперта Богдана Безпалько, инициирование процессов над генералами ВСУ волне в логике Владимира Зеленского.
"Это может быть фактором ответа тем политическим силам, которые оказывают на него давление с целью добиться заморозки конфликта и выдвижения инициатив по утраченным территориям", - сказал Безпалько.
По мнению эксперта, в украинских элитах существуют разные видения утраченных территорий. Одни предлагают ограничиться разговорами об "оккупации" и экономической утрате, другие же рассматривают перспективу политической утраты – то есть такой ситуации, когда неподконтрольные территории уже не подпадают под украинский суверенитет.
Три фактора, по мнению эксперта, стали триггерами подготовки процессов над генералитетом ВСУ. Во-первых, это опубликованная в начале ноября скандальная статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist. Военачальник раскритиковал Зеленского и констатировал тупик широко анонсированного "весеннего контрнаступления" ВСУ.
Во-вторых, это "14 пунктов Арестовича". Бывший советник Зеленского, а ныне оппозиционер Алексей Арестович* опубликовал их в своём ТГ-канале, вызвав широкий резонанс.
В-третьих, это "не совсем внятные фейки, в которых Залужный якобы предлагал сопротивляться Зеленскому". На третий триггер, по мнению Безпалько, можно было бы и не обращать внимания, если бы мастера интриг не демонстрировали высокую эффективность использования откровенных фейков.
Безпалько уверен, что у Залужного и других высокопоставленных офицеров ВСУ есть план действий на случай попыток ареста. Однако более важным сейчас, по мнению эксперта, является вопрос утраты нынешним руководством Украины территорий в ходе СВО. Кто-то должен понести за это ответственность, а территории должны приобрести конкретный статус.
* внесён в российский список экстремистов и террористов