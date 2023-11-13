https://ukraina.ru/20231113/1050985384.html

Безпалько объяснил, за что офис Зеленского готовит генералам ВСУ трибунал

Безпалько объяснил, за что офис Зеленского готовит генералам ВСУ трибунал - 13.11.2023 Украина.ру

Безпалько объяснил, за что офис Зеленского готовит генералам ВСУ трибунал

Владимир Зеленский выступил против генералитета ВСУ. Об этом 13 ноября заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*

2023-11-13T16:12

2023-11-13T16:12

2023-11-13T16:12

новости

владимир зеленский

валерий залужный

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территориальные потери

репрессии

процессы

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"На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая делает свой ход", — сообщил нардеп в своём ТГ-канале.Офис президента Украины на улице Банковой воздерживается от комментариев. В украинских элитах давно обсуждается конфликт между Владимиром Зеленским и генералитетом ВСУ.По мнению политического эксперта Богдана Безпалько, инициирование процессов над генералами ВСУ волне в логике Владимира Зеленского."Это может быть фактором ответа тем политическим силам, которые оказывают на него давление с целью добиться заморозки конфликта и выдвижения инициатив по утраченным территориям", - сказал Безпалько.По мнению эксперта, в украинских элитах существуют разные видения утраченных территорий. Одни предлагают ограничиться разговорами об "оккупации" и экономической утрате, другие же рассматривают перспективу политической утраты – то есть такой ситуации, когда неподконтрольные территории уже не подпадают под украинский суверенитет.Три фактора, по мнению эксперта, стали триггерами подготовки процессов над генералитетом ВСУ. Во-первых, это опубликованная в начале ноября скандальная статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist. Военачальник раскритиковал Зеленского и констатировал тупик широко анонсированного "весеннего контрнаступления" ВСУ.Во-вторых, это "14 пунктов Арестовича". Бывший советник Зеленского, а ныне оппозиционер Алексей Арестович* опубликовал их в своём ТГ-канале, вызвав широкий резонанс.В-третьих, это "не совсем внятные фейки, в которых Залужный якобы предлагал сопротивляться Зеленскому". На третий триггер, по мнению Безпалько, можно было бы и не обращать внимания, если бы мастера интриг не демонстрировали высокую эффективность использования откровенных фейков.Безпалько уверен, что у Залужного и других высокопоставленных офицеров ВСУ есть план действий на случай попыток ареста. Однако более важным сейчас, по мнению эксперта, является вопрос утраты нынешним руководством Украины территорий в ходе СВО. Кто-то должен понести за это ответственность, а территории должны приобрести конкретный статус.* внесён в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231113/1050960013.html

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новости, владимир зеленский, валерий залужный, богдан безпалько, сво, территория, территориальные потери, репрессии, процессы