https://ukraina.ru/20231113/1050984986.html

Политтехнолог Павлив назвал идеальный итог СВО для Запада

Политтехнолог Павлив назвал идеальный итог СВО для Запада - 13.11.2023 Украина.ру

Политтехнолог Павлив назвал идеальный итог СВО для Запада

Для коллективного Запада идеальным итогом текущего конфликта было бы признание вхождения Крыма в состав в России и спорный статус ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

2023-11-13T15:58

2023-11-13T15:58

2023-11-13T15:58

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Прежде чем обсуждать варианты решения украинского кризиса, к которым на сегодняшний день готов Запад, необходимо разделить понятия "раздел Украины" и "принятие существующей реальности". Об этом 13 ноября в комментарии Украина.ру заявил политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.Так Павлив прокомментировал мнение, которое на страницах британской газеты Telegraph на днях высказал старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и главный колумнист издания по вопросам международных отношений Кон Кафлин.По словам британского эксперта, западные лидеры готовы капитулировать в секторе Газа и на Украине, соглашаясь с разделом последней. "Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать", — отметил Кафлин."Если говорить о разделе, некоторые пророссийские эксперты на Западе любят фантазировать по поводу того, что Западную Украину хочет забрать Польша, Закарпатье – Венгрия, Буковину – Румыния. Отдельные политики и целые партии может быть этого и хотят, но я не думаю, что это может сейчас быть мейнстримом", - рассказал Павлив.Политтехнолог считает, что для коллективного Запада идеальным вариантом в данный момент была бы легитимация вхождения Луганской и Донецкой Народных Республиках и Крыма в состав России и спорный статус остальных территорий. Также возможен вариант признания вхождения Крыма в состав России и спорный статус остальных территорий."Это фактически принятие реального положения вещей и остановка действий по актуальной линии фронта", - отметил эксперт.Это дало бы Западу возможность выстраивать новый, поствоенный формат украинского государства, которое осталось бы антироссийским. Это государство было бы глубоко зависимо от Запада в экономическом и финансовом плане, подчеркнул Михаил Павлив.

https://ukraina.ru/20230731/1048382755.html

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новости, михаил павлив, украина, запад, конфликт, лнр, днр, крым, россия, сво