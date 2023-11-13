https://ukraina.ru/20231113/1050984986.html
Политтехнолог Павлив назвал идеальный итог СВО для Запада
Политтехнолог Павлив назвал идеальный итог СВО для Запада - 13.11.2023 Украина.ру
Политтехнолог Павлив назвал идеальный итог СВО для Запада
Для коллективного Запада идеальным итогом текущего конфликта было бы признание вхождения Крыма в состав в России и спорный статус ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
2023-11-13T15:58
2023-11-13T15:58
2023-11-13T15:58
новости
михаил павлив
украина
запад
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сво
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Прежде чем обсуждать варианты решения украинского кризиса, к которым на сегодняшний день готов Запад, необходимо разделить понятия "раздел Украины" и "принятие существующей реальности". Об этом 13 ноября в комментарии Украина.ру заявил политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.Так Павлив прокомментировал мнение, которое на страницах британской газеты Telegraph на днях высказал старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и главный колумнист издания по вопросам международных отношений Кон Кафлин.По словам британского эксперта, западные лидеры готовы капитулировать в секторе Газа и на Украине, соглашаясь с разделом последней. "Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать", — отметил Кафлин."Если говорить о разделе, некоторые пророссийские эксперты на Западе любят фантазировать по поводу того, что Западную Украину хочет забрать Польша, Закарпатье – Венгрия, Буковину – Румыния. Отдельные политики и целые партии может быть этого и хотят, но я не думаю, что это может сейчас быть мейнстримом", - рассказал Павлив.Политтехнолог считает, что для коллективного Запада идеальным вариантом в данный момент была бы легитимация вхождения Луганской и Донецкой Народных Республиках и Крыма в состав России и спорный статус остальных территорий. Также возможен вариант признания вхождения Крыма в состав России и спорный статус остальных территорий."Это фактически принятие реального положения вещей и остановка действий по актуальной линии фронта", - отметил эксперт.Это дало бы Западу возможность выстраивать новый, поствоенный формат украинского государства, которое осталось бы антироссийским. Это государство было бы глубоко зависимо от Запада в экономическом и финансовом плане, подчеркнул Михаил Павлив.
https://ukraina.ru/20230731/1048382755.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, михаил павлив, украина, запад, конфликт, лнр, днр, крым, россия, сво
Новости, Михаил Павлив, Украина, Запад, конфликт, ЛНР, ДНР, Крым, Россия, СВО
Политтехнолог Павлив назвал идеальный итог СВО для Запада
Для коллективного Запада идеальным итогом текущего конфликта было бы признание вхождения Крыма в состав в России и спорный статус ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Прежде чем обсуждать варианты решения украинского кризиса, к которым на сегодняшний день готов Запад, необходимо разделить понятия "раздел Украины" и "принятие существующей реальности". Об этом 13 ноября в комментарии Украина.ру заявил политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.
Так Павлив прокомментировал мнение, которое на страницах британской газеты Telegraph на днях высказал старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и главный колумнист издания по вопросам международных отношений Кон Кафлин.
По словам британского эксперта, западные лидеры готовы капитулировать в секторе Газа и на Украине, соглашаясь с разделом последней. "Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать", — отметил Кафлин.
"Если говорить о разделе, некоторые пророссийские эксперты на Западе любят фантазировать по поводу того, что Западную Украину хочет забрать Польша, Закарпатье – Венгрия, Буковину – Румыния. Отдельные политики и целые партии может быть этого и хотят, но я не думаю, что это может сейчас быть мейнстримом", - рассказал Павлив.
Политтехнолог считает, что для коллективного Запада идеальным вариантом в данный момент была бы легитимация вхождения Луганской и Донецкой Народных Республиках и Крыма в состав России и спорный статус остальных территорий. Также возможен вариант признания вхождения Крыма в состав России и спорный статус остальных территорий.
"Это фактически принятие реального положения вещей и остановка действий по актуальной линии фронта", - отметил эксперт.
Это дало бы Западу возможность выстраивать новый, поствоенный формат украинского государства, которое осталось бы антироссийским. Это государство было бы глубоко зависимо от Запада в экономическом и финансовом плане, подчеркнул Михаил Павлив.