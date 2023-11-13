https://ukraina.ru/20231113/1050981461.html
Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии
Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии - 13.11.2023 Украина.ру
Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии
Сенатор Румынии Диана Шошоакэ вошла в тройку самых известных румынских политиков, сообщило румынское информагентство News.ro
2023-11-13T14:49
2023-11-13T14:49
2023-11-13T14:49
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Информагентство приводит данные опрос INSCOP. У опрашиваемых выяснили, кто из румынских политиков пользуется наибольшей известностью.Клаус Йоханнис – политик, имеющий наибольшую известность среди протестированных имен: 99,2% респондентов заявили, что слышали о нем. За главой государства следуют Габриэла Фиря с рейтингом 94% и Диана Шошоакэ с 93,5%Директор INSCOP Research Ремус Стефурак подчеркнул, что высокая известность не означает автоматически высокий уровень доверия.Диана Шошоакэ известна своими яркими высказываниями.Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию с официальным визитом. Вместе с тем, запланированное ранее заседание парламента Румынии, на котором должен был выступить Зеленский, оказалось отменено.Однако в парламенте подготовились к визиту Зеленского. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она сказала, что это послание для Зеленского.Также сенатор напомнила, как в украинском правительство во главе с Зеленским "высмеивали всё, что означают румыны на Украине, запрещали их язык, запрещали их религию, закрывали их церкви" и многое другое.Шошоакэ подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Зеленского "нацистом", которому не место в Румынии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, зарубежье, сенатор, опрос, политика, политики
Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии
Сенатор Румынии Диана Шошоакэ вошла в тройку самых известных румынских политиков, сообщило румынское информагентство News.ro
Информагентство приводит данные опрос INSCOP. У опрашиваемых выяснили, кто из румынских политиков пользуется наибольшей известностью.
"Президент Румынии Клаус Йоханнис является политиком, пользующимся наибольшей известностью среди румын, за ним следует Габриэла Фиря, а на третьем месте Диана Шошоакэ", - говорится в материале.
Клаус Йоханнис – политик, имеющий наибольшую известность среди протестированных имен: 99,2% респондентов заявили, что слышали о нем. За главой государства следуют Габриэла Фиря с рейтингом 94% и Диана Шошоакэ с 93,5%
Директор INSCOP Research Ремус Стефурак подчеркнул, что высокая известность не означает автоматически высокий уровень доверия.
Диана Шошоакэ известна своими яркими высказываниями.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию с официальным визитом. Вместе с тем, запланированное ранее заседание парламента Румынии, на котором должен был выступить Зеленский, оказалось отменено.
Однако в парламенте подготовились к визиту Зеленского. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она сказала, что это послание для Зеленского.
Также сенатор напомнила, как в украинском правительство во главе с Зеленским "высмеивали всё, что означают румыны на Украине, запрещали их язык, запрещали их религию, закрывали их церкви" и многое другое.
Шошоакэ подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Зеленского "нацистом", которому не место в Румынии.