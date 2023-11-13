Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии - 13.11.2023 Украина.ру
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Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии
Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии - 13.11.2023 Украина.ру
Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии
Сенатор Румынии Диана Шошоакэ вошла в тройку самых известных румынских политиков, сообщило румынское информагентство News.ro
2023-11-13T14:49
2023-11-13T14:49
новости
румыния
зарубежье
сенатор
опрос
политика
политики
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Информагентство приводит данные опрос INSCOP. У опрашиваемых выяснили, кто из румынских политиков пользуется наибольшей известностью.Клаус Йоханнис – политик, имеющий наибольшую известность среди протестированных имен: 99,2% респондентов заявили, что слышали о нем. За главой государства следуют Габриэла Фиря с рейтингом 94% и Диана Шошоакэ с 93,5%Директор INSCOP Research Ремус Стефурак подчеркнул, что высокая известность не означает автоматически высокий уровень доверия.Диана Шошоакэ известна своими яркими высказываниями.Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию с официальным визитом. Вместе с тем, запланированное ранее заседание парламента Румынии, на котором должен был выступить Зеленский, оказалось отменено.Однако в парламенте подготовились к визиту Зеленского. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она сказала, что это послание для Зеленского.Также сенатор напомнила, как в украинском правительство во главе с Зеленским "высмеивали всё, что означают румыны на Украине, запрещали их язык, запрещали их религию, закрывали их церкви" и многое другое.Шошоакэ подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Зеленского "нацистом", которому не место в Румынии.
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новости, румыния, зарубежье, сенатор, опрос, политика, политики
Новости, Румыния, Зарубежье, сенатор, опрос, политика, политики

Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии

14:49 13.11.2023
 
Диана Шошоакэ
Диана Шошоакэ
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Сенатор Румынии Диана Шошоакэ вошла в тройку самых известных румынских политиков, сообщило румынское информагентство News.ro
Информагентство приводит данные опрос INSCOP. У опрашиваемых выяснили, кто из румынских политиков пользуется наибольшей известностью.
"Президент Румынии Клаус Йоханнис является политиком, пользующимся наибольшей известностью среди румын, за ним следует Габриэла Фиря, а на третьем месте Диана Шошоакэ", - говорится в материале.
Клаус Йоханнис – политик, имеющий наибольшую известность среди протестированных имен: 99,2% респондентов заявили, что слышали о нем. За главой государства следуют Габриэла Фиря с рейтингом 94% и Диана Шошоакэ с 93,5%
Директор INSCOP Research Ремус Стефурак подчеркнул, что высокая известность не означает автоматически высокий уровень доверия.
Диана Шошоакэ известна своими яркими высказываниями.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию с официальным визитом. Вместе с тем, запланированное ранее заседание парламента Румынии, на котором должен был выступить Зеленский, оказалось отменено.
Однако в парламенте подготовились к визиту Зеленского. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она сказала, что это послание для Зеленского.
Также сенатор напомнила, как в украинском правительство во главе с Зеленским "высмеивали всё, что означают румыны на Украине, запрещали их язык, запрещали их религию, закрывали их церкви" и многое другое.
Шошоакэ подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Зеленского "нацистом", которому не место в Румынии.
10 октября, 18:13
"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте РумынииСенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Об этом 10 октября сообщил румынский портал Digi24
 
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