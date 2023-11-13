https://ukraina.ru/20231113/1050981461.html

Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии

Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии - 13.11.2023 Украина.ру

Сенатор Шошоакэ, сорвавшая выступление Зеленского, вошла в тройку известных политиков Румынии

Сенатор Румынии Диана Шошоакэ вошла в тройку самых известных румынских политиков, сообщило румынское информагентство News.ro

2023-11-13T14:49

2023-11-13T14:49

2023-11-13T14:49

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Информагентство приводит данные опрос INSCOP. У опрашиваемых выяснили, кто из румынских политиков пользуется наибольшей известностью.Клаус Йоханнис – политик, имеющий наибольшую известность среди протестированных имен: 99,2% респондентов заявили, что слышали о нем. За главой государства следуют Габриэла Фиря с рейтингом 94% и Диана Шошоакэ с 93,5%Директор INSCOP Research Ремус Стефурак подчеркнул, что высокая известность не означает автоматически высокий уровень доверия.Диана Шошоакэ известна своими яркими высказываниями.Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию с официальным визитом. Вместе с тем, запланированное ранее заседание парламента Румынии, на котором должен был выступить Зеленский, оказалось отменено.Однако в парламенте подготовились к визиту Зеленского. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она сказала, что это послание для Зеленского.Также сенатор напомнила, как в украинском правительство во главе с Зеленским "высмеивали всё, что означают румыны на Украине, запрещали их язык, запрещали их религию, закрывали их церкви" и многое другое.Шошоакэ подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Зеленского "нацистом", которому не место в Румынии.

https://ukraina.ru/20231010/1050069201.html

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