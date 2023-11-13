https://ukraina.ru/20231113/1050979697.html

В Донецке лишились тепла более 600 домов: ведется ремонт электроподстанций

В Донецке лишились тепла более 600 домов: ведется ремонт электроподстанций - 13.11.2023 Украина.ру

В Донецке лишились тепла более 600 домов: ведется ремонт электроподстанций

Вечером 12 ноября в Донецке по технологическим причинам были отключены несколько высоковольтных подстанций. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин

2023-11-13T13:57

2023-11-13T13:57

2023-11-13T13:57

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В результате аварийного отключения без электроэнергии остались более 110 тысяч бытовых потребителей и остановке нескольких десятков котельных."Как сообщает министерство угля и энергетики ДНР, на сегодняшнее утро было восстановлено энергоснабжение более половины обесточенных абонентов. По информации Государственного предприятия "Донбасстеплоэнерго" на 7:00 13 ноября, без электроэнергии оставались 30 котельных (17 – в Киевском, 10 – в Куйбышевском, 2 – в Ленинском и 1 – в Пролетарском районах)", – уточнил Кулемзин.На данный момент без тепла остаются 622 дома (43 – в Ленинском, 78 – в Пролетарском, 252 – в Киевском, 249 – в Куйбышевском районах).Восстановительные работы продолжаются.

https://ukraina.ru/20231113/1050976674.html

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новости, украина, днр, отопление, подрыв, сбу