В Донецке лишились тепла более 600 домов: ведется ремонт электроподстанций - 13.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231113/1050979697.html
В Донецке лишились тепла более 600 домов: ведется ремонт электроподстанций
В Донецке лишились тепла более 600 домов: ведется ремонт электроподстанций - 13.11.2023 Украина.ру
В Донецке лишились тепла более 600 домов: ведется ремонт электроподстанций
Вечером 12 ноября в Донецке по технологическим причинам были отключены несколько высоковольтных подстанций. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин
2023-11-13T13:57
2023-11-13T13:57
новости
украина
днр
отопление
подрыв
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049137286_0:316:2518:1732_1920x0_80_0_0_a259343ba9c87bcc98558498c971f185.jpg
В результате аварийного отключения без электроэнергии остались более 110 тысяч бытовых потребителей и остановке нескольких десятков котельных."Как сообщает министерство угля и энергетики ДНР, на сегодняшнее утро было восстановлено энергоснабжение более половины обесточенных абонентов. По информации Государственного предприятия "Донбасстеплоэнерго" на 7:00 13 ноября, без электроэнергии оставались 30 котельных (17 – в Киевском, 10 – в Куйбышевском, 2 – в Ленинском и 1 – в Пролетарском районах)", – уточнил Кулемзин.На данный момент без тепла остаются 622 дома (43 – в Ленинском, 78 – в Пролетарском, 252 – в Киевском, 249 – в Куйбышевском районах).Восстановительные работы продолжаются.
https://ukraina.ru/20231113/1050976674.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049137286_0:80:2518:1969_1920x0_80_0_0_043c85c7ddbeb5a61630829b6c48cf45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, днр, отопление, подрыв, сбу
Новости, Украина, ДНР, отопление, подрыв, СБУ

В Донецке лишились тепла более 600 домов: ведется ремонт электроподстанций

13:57 13.11.2023
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Читать в
Вечером 12 ноября в Донецке по технологическим причинам были отключены несколько высоковольтных подстанций. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин
В результате аварийного отключения без электроэнергии остались более 110 тысяч бытовых потребителей и остановке нескольких десятков котельных.
"Как сообщает министерство угля и энергетики ДНР, на сегодняшнее утро было восстановлено энергоснабжение более половины обесточенных абонентов. По информации Государственного предприятия "Донбасстеплоэнерго" на 7:00 13 ноября, без электроэнергии оставались 30 котельных (17 – в Киевском, 10 – в Куйбышевском, 2 – в Ленинском и 1 – в Пролетарском районах)", – уточнил Кулемзин.
На данный момент без тепла остаются 622 дома (43 – в Ленинском, 78 – в Пролетарском, 252 – в Киевском, 249 – в Куйбышевском районах).
Восстановительные работы продолжаются.
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
12:07
В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооруженияхЗадержанный действовал по заданию СБУ. Он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения
 
НовостиУкраинаДНРотоплениеподрывСБУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной
22:14ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ
21:51Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России
21:35Не довёз: в Ужгороде водителя автобуса мобилизовали прямо на работе
21:01Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран
20:32Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ
20:28Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ
20:16Франция обучит 7000 украинских военнослужащих по программе ЕС
20:16В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт
19:59Венгрия обсудит допвыплаты Украине после отчёта по ранее выделенным
19:44Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин
19:36Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ
19:13Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"
19:09Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
18:55Армении достались забракованные Украиной французские броневики Bastion
18:36Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом
18:30Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя
18:29Юрий Швыткин: Мы готовы к переговорам, но не к заморозке — верить Украине и Западу нельзя
18:20Военные против политиков, "Буратино" и СБУ. Итоги 13 ноября на Украине
18:05Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist
Лента новостейМолния