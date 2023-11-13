Украинские депутаты засомневались в демократичности курса Зеленского
© AP / Ivan Sekretarev
© AP / Ivan Sekretarev
Размышления на тему свободы депутат фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу опубликовал на своей странице в соцсети
Депутат Верховной Рады фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу задался вопросом о принципах свободы и демократии в государстве.
"Оптимальное ли (возможное) движение к настоящей свободе и не притворной (не фальшивой) демократии, когда власть (государство) относится к гражданам "как к рабам"?", — написал депутат.
К обсуждению присоединился народный депутат Николай Тищенко. Он уверен, что демократии в чистом виде не существует. Он назвал это понятие мифом.
"Но о ней, демократии, столько и так громко кричат, некоторые даже много рубашек сорвали, демонстрируя насколько [они] за демократию, что очень сложно согласиться с тезисом, что ее не существует. И лично я являюсь искренним сторонником демократии. Но хотелось бы, чтобы за демократию были не только на словах…