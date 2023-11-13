Украинские депутаты засомневались в демократичности курса Зеленского - 13.11.2023 Украина.ру
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Украинские депутаты засомневались в демократичности курса Зеленского
Украинские депутаты засомневались в демократичности курса Зеленского - 13.11.2023 Украина.ру
Украинские депутаты засомневались в демократичности курса Зеленского
Размышления на тему свободы депутат фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу опубликовал на своей странице в соцсети
2023-11-13T13:22
2023-11-13T13:22
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демократия
верховная рада
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Депутат Верховной Рады фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу задался вопросом о принципах свободы и демократии в государстве.К обсуждению присоединился народный депутат Николай Тищенко. Он уверен, что демократии в чистом виде не существует. Он назвал это понятие мифом."Но о ней, демократии, столько и так громко кричат, некоторые даже много рубашек сорвали, демонстрируя насколько [они] за демократию, что очень сложно согласиться с тезисом, что ее не существует. И лично я являюсь искренним сторонником демократии. Но хотелось бы, чтобы за демократию были не только на словах…
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новости, новости украины, демократия, верховная рада, народные депутаты
Новости, Новости Украины, демократия, Верховная Рада, народные депутаты

Украинские депутаты засомневались в демократичности курса Зеленского

13:22 13.11.2023
 
© AP / Ivan Sekretarev
- РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP / Ivan Sekretarev
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Размышления на тему свободы депутат фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу опубликовал на своей странице в соцсети
Депутат Верховной Рады фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу задался вопросом о принципах свободы и демократии в государстве.
"Оптимальное ли (возможное) движение к настоящей свободе и не притворной (не фальшивой) демократии, когда власть (государство) относится к гражданам "как к рабам"?", — написал депутат.
К обсуждению присоединился народный депутат Николай Тищенко. Он уверен, что демократии в чистом виде не существует. Он назвал это понятие мифом.
"Но о ней, демократии, столько и так громко кричат, некоторые даже много рубашек сорвали, демонстрируя насколько [они] за демократию, что очень сложно согласиться с тезисом, что ее не существует. И лично я являюсь искренним сторонником демократии. Но хотелось бы, чтобы за демократию были не только на словах…
- РИА Новости, 1920, 29.10.2023
29 октября, 13:01
СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской областиМужчине, напавшему на депутата, грозит наказание в виде исправительных работ
 
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