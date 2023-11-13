https://ukraina.ru/20231113/1050977334.html

Украинские депутаты засомневались в демократичности курса Зеленского

Украинские депутаты засомневались в демократичности курса Зеленского - 13.11.2023 Украина.ру

Украинские депутаты засомневались в демократичности курса Зеленского

Размышления на тему свободы депутат фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу опубликовал на своей странице в соцсети

2023-11-13T13:22

2023-11-13T13:22

2023-11-13T13:22

новости

новости украины

демократия

верховная рада

народные депутаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050545773_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_5792cd2e38763bf628a0147afad4627d.jpg

Депутат Верховной Рады фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу задался вопросом о принципах свободы и демократии в государстве.К обсуждению присоединился народный депутат Николай Тищенко. Он уверен, что демократии в чистом виде не существует. Он назвал это понятие мифом."Но о ней, демократии, столько и так громко кричат, некоторые даже много рубашек сорвали, демонстрируя насколько [они] за демократию, что очень сложно согласиться с тезисом, что ее не существует. И лично я являюсь искренним сторонником демократии. Но хотелось бы, чтобы за демократию были не только на словах…

https://ukraina.ru/20231029/1050581674.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, демократия, верховная рада, народные депутаты