https://ukraina.ru/20231113/1050973464.html
Житель Красноярского края шпионил в пользу Украины - ФСБ
Житель Красноярского края шпионил в пользу Украины - ФСБ - 13.11.2023 Украина.ру
Житель Красноярского края шпионил в пользу Украины - ФСБ
Житель Дивногорска Красноярского края передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил 13 ноября региональный главк ФСБ
2023-11-13T09:35
2023-11-13T09:35
2023-11-13T09:35
фсб
шпионаж
новости
сбу
красноярская гэс
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"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа", - говорится в материале.По информации оперативников, он сам вступил в переписку через интернет-мессенджер с сотрудниками СБУ, за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположения на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России.На видео, предоставленном ФСБ, мужчина рассказывает, что сделал фотографии Красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Также он сообщил, что ему предложили продолжить сотрудничество и переслать больше материалов.В отношении него возбудили дело о госизмене, его арестовали.
https://ukraina.ru/20231026/1050521493.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фсб, шпионаж, новости, сбу, красноярская гэс
ФСБ, шпионаж, Новости, СБУ, Красноярская ГЭС
Житель Красноярского края шпионил в пользу Украины - ФСБ
Житель Дивногорска Красноярского края передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил 13 ноября региональный главк ФСБ
"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа", - говорится в материале.
По информации оперативников, он сам вступил в переписку через интернет-мессенджер с сотрудниками СБУ, за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположения на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России.
На видео, предоставленном ФСБ, мужчина рассказывает, что сделал фотографии Красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Также он сообщил, что ему предложили продолжить сотрудничество и переслать больше материалов.
В отношении него возбудили дело о госизмене, его арестовали.