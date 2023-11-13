https://ukraina.ru/20231113/1050973464.html

Житель Красноярского края шпионил в пользу Украины - ФСБ

Житель Красноярского края шпионил в пользу Украины - ФСБ - 13.11.2023 Украина.ру

Житель Красноярского края шпионил в пользу Украины - ФСБ

Житель Дивногорска Красноярского края передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил 13 ноября региональный главк ФСБ

2023-11-13T09:35

2023-11-13T09:35

2023-11-13T09:35

фсб

шпионаж

новости

сбу

красноярская гэс

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"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа", - говорится в материале.По информации оперативников, он сам вступил в переписку через интернет-мессенджер с сотрудниками СБУ, за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположения на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России.На видео, предоставленном ФСБ, мужчина рассказывает, что сделал фотографии Красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Также он сообщил, что ему предложили продолжить сотрудничество и переслать больше материалов.В отношении него возбудили дело о госизмене, его арестовали.

https://ukraina.ru/20231026/1050521493.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фсб, шпионаж, новости, сбу, красноярская гэс