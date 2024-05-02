Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия - 02.05.2024 Украина.ру
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Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия
Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия - 02.05.2024 Украина.ру
Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия
Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине "одиозны" и безосновательны. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
2024-05-02T09:30
2024-05-02T09:30
новости
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украина
анатолий антонов
вооруженные силы украины
озхо
химическое оружие
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"В категорию "безальтернативных" шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе - абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия", - сказал посол.Накануне США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ, на которые российские дипломаты неоднократно пытались обратить внимание Запада на сессиях ОЗХО и других площадках. Так, в начале апреля сообщалось, что украинские боевики применили химическое оружие, предположительно, белый фосфор, на Артемовском направлении в ДНР.Хлорпикрин, согласно открытым источникам, имел военное значение в годы Первой мировой войны, а сейчас широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, проверки исправности противогазов и в учебных целях.
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новости, россия, сша, украина, анатолий антонов, вооруженные силы украины, озхо, химическое оружие
Новости, Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины, ОЗХО, химическое оружие

Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия

09:30 02.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине "одиозны" и безосновательны. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
"В категорию "безальтернативных" шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе - абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия", - сказал посол.
Накануне США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей.
В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели.
В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ, на которые российские дипломаты неоднократно пытались обратить внимание Запада на сессиях ОЗХО и других площадках. Так, в начале апреля сообщалось, что украинские боевики применили химическое оружие, предположительно, белый фосфор, на Артемовском направлении в ДНР.
Хлорпикрин, согласно открытым источникам, имел военное значение в годы Первой мировой войны, а сейчас широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, проверки исправности противогазов и в учебных целях.
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