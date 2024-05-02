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Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия

Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия - 02.05.2024 Украина.ру

Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия

Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине "одиозны" и безосновательны. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

2024-05-02T09:30

2024-05-02T09:30

2024-05-02T09:30

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"В категорию "безальтернативных" шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе - абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия", - сказал посол.Накануне США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ, на которые российские дипломаты неоднократно пытались обратить внимание Запада на сессиях ОЗХО и других площадках. Так, в начале апреля сообщалось, что украинские боевики применили химическое оружие, предположительно, белый фосфор, на Артемовском направлении в ДНР.Хлорпикрин, согласно открытым источникам, имел военное значение в годы Первой мировой войны, а сейчас широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, проверки исправности противогазов и в учебных целях.

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новости, россия, сша, украина, анатолий антонов, вооруженные силы украины, озхо, химическое оружие