https://ukraina.ru/20240502/1054840392.html

Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин

Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин - 02.05.2024 Украина.ру

Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем телеграм-канале указал, что виновные в преступлении 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не наказаны

2024-05-02T09:00

2024-05-02T09:00

2024-05-02T09:06

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"Десять лет назад - 2 мая 2014 года - произошли страшные трагические события в Одессе... Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", - написал он.Он отметил, что "сегодня киевский режим переписывает историю Одессы": демонтированы памятники, переименованы названия, связанные с Россией и СССР, из школьной программы убрали русских писателей, а жителей города наказывают за использование русского языка.После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

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новости, одесса, украина, россия, вячеслав володин, госдума