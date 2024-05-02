Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин - 02.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240502/1054840392.html
Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин
Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин - 02.05.2024 Украина.ру
Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем телеграм-канале указал, что виновные в преступлении 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не наказаны
2024-05-02T09:00
2024-05-02T09:06
новости
одесса
украина
россия
вячеслав володин
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102635/13/1026351354_0:129:3018:1826_1920x0_80_0_0_7e53e2c21cc8d7fc007b4c83508d639e.jpg
"Десять лет назад - 2 мая 2014 года - произошли страшные трагические события в Одессе... Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", - написал он.Он отметил, что "сегодня киевский режим переписывает историю Одессы": демонтированы памятники, переименованы названия, связанные с Россией и СССР, из школьной программы убрали русских писателей, а жителей города наказывают за использование русского языка.После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ukraina.ru/20230728/1048343535.html
одесса
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102635/13/1026351354_136:0:2659:1892_1920x0_80_0_0_b30c5c7aff79a62765074704ca0abda9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, украина, россия, вячеслав володин, госдума
Новости, Одесса, Украина, Россия, Вячеслав Володин, Госдума

Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин

09:00 02.05.2024 (обновлено: 09:06 02.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем телеграм-канале указал, что виновные в преступлении 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не наказаны
"Десять лет назад - 2 мая 2014 года - произошли страшные трагические события в Одессе... Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", - написал он.
Он отметил, что "сегодня киевский режим переписывает историю Одессы": демонтированы памятники, переименованы названия, связанные с Россией и СССР, из школьной программы убрали русских писателей, а жителей города наказывают за использование русского языка.
"Вот что такое нацизм. Борьба с ним - одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута", - подчеркнул Володин.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
28 июля 2023, 18:56
Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июляСилы ПВО сбили ракету над Таганрогом: есть пострадавшие; напряженная ситуация в акватории Чёрного моря; взрыв в Доме профсоюзов в Одессе
 
НовостиОдессаУкраинаРоссияВячеслав ВолодинГосдума
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
09:36Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая
09:30Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия
09:00Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин
08:29Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года
08:29Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации
08:27Олег Музыка: Как нас убивали на Куликовом поле 2 мая 2014 года
08:24События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях
08:03Главное за ночь 2 мая
08:00Как ЕС "проглотил" почти всю Восточную Европу, и слегка подавился
07:49Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь
07:30Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ
07:17Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилиях
07:14Ветеран Афганистана назвал огромное преимущество F-16 в воздушном бою
06:47Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос
06:35Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направлении
06:24Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию
05:50Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве
05:48Эдуард Басурин: В 2014 году у нас была лишь надежда, а сейчас появилась и вера
05:42Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком
Лента новостейМолния