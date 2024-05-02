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Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин
Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин - 02.05.2024 Украина.ру
Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем телеграм-канале указал, что виновные в преступлении 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не наказаны
2024-05-02T09:00
2024-05-02T09:00
2024-05-02T09:06
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"Десять лет назад - 2 мая 2014 года - произошли страшные трагические события в Одессе... Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", - написал он.Он отметил, что "сегодня киевский режим переписывает историю Одессы": демонтированы памятники, переименованы названия, связанные с Россией и СССР, из школьной программы убрали русских писателей, а жителей города наказывают за использование русского языка.После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
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новости, одесса, украина, россия, вячеслав володин, госдума
Новости, Одесса, Украина, Россия, Вячеслав Володин, Госдума
Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин
09:00 02.05.2024 (обновлено: 09:06 02.05.2024)
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем телеграм-канале указал, что виновные в преступлении 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не наказаны
"Десять лет назад - 2 мая 2014 года - произошли страшные трагические события в Одессе... Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", - написал он.
Он отметил, что "сегодня киевский режим переписывает историю Одессы": демонтированы памятники, переименованы названия, связанные с Россией и СССР, из школьной программы убрали русских писателей, а жителей города наказывают за использование русского языка.
"Вот что такое нацизм. Борьба с ним - одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута", - подчеркнул Володин.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.