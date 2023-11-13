https://ukraina.ru/20231113/1050971736.html
Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении
Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении - 13.11.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на Артемовском направлении. Об этом 13 ноября сообщили в Минобороны РФ
2023-11-13T08:20
2023-11-13T08:20
2023-11-13T08:20
дроны
всу
военные
новости
боевики
уничтожение
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены", - говорится в материале.В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения украинских военных в укрытиях, а также различной техники."При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и техники ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в министерстве.
https://ukraina.ru/20231110/1050911742.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дроны, всу, военные, новости, боевики, уничтожение
дроны, ВСУ, военные, Новости, Боевики, уничтожение
Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на Артемовском направлении. Об этом 13 ноября сообщили в Минобороны РФ
"Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены", - говорится в материале.
В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения украинских военных в укрытиях, а также различной техники.
"При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и техники ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в министерстве.