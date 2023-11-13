https://ukraina.ru/20231113/1050971736.html

Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении

Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении - 13.11.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении

Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на Артемовском направлении. Об этом 13 ноября сообщили в Минобороны РФ

2023-11-13T08:20

2023-11-13T08:20

2023-11-13T08:20

дроны

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боевики

уничтожение

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"Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены", - говорится в материале.В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения украинских военных в укрытиях, а также различной техники."При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и техники ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в министерстве.

https://ukraina.ru/20231110/1050911742.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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дроны, всу, военные, новости, боевики, уничтожение