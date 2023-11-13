Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении - 13.11.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении
Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении - 13.11.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на Артемовском направлении. Об этом 13 ноября сообщили в Минобороны РФ
2023-11-13T08:20
2023-11-13T08:20
дроны
всу
военные
новости
боевики
уничтожение
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"Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены", - говорится в материале.В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения украинских военных в укрытиях, а также различной техники."При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и техники ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в министерстве.
https://ukraina.ru/20231110/1050911742.html
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дроны, всу, военные, новости, боевики, уничтожение
дроны, ВСУ, военные, Новости, Боевики, уничтожение

Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении

08:20 13.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на Артемовском направлении. Об этом 13 ноября сообщили в Минобороны РФ
"Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены", - говорится в материале.
В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения украинских военных в укрытиях, а также различной техники.
"При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и техники ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в министерстве.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 07:35
Россияне сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области — Минобороны РФРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России
 
дроныВСУвоенныеНовостиБоевикиуничтожение
 
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