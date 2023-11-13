https://ukraina.ru/20231113/1050969113.html

"Евроинтеграция" Украины: ЕС теряет стратегическую перспективу

"Евроинтеграция" Украины: ЕС теряет стратегическую перспективу - 13.11.2023 Украина.ру

"Евроинтеграция" Украины: ЕС теряет стратегическую перспективу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведённых в ней реформ, будучи связанными с принципом "членства по заслугам". Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией

2023-11-13T05:46

2023-11-13T05:46

2023-11-13T07:45

эксклюзив

евросоюз

украина

венгрия

германия

франция

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал происходящее «игрой». В свою очередь, представители ряда стран Евросоюза сразу же выставили ряд условий, сообщив, что Киеву без их выполнения не стоит рассчитывать на вступление в ЕС. К примеру, по словам замглавы МИД Польши Павла Яблонского, Украине придётся сначала решить вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни. В свою очередь, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что на данный момент начинать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз не время из-за проблем со свободой слова и отсутствием выборов.Стремление добиться своего во взаимоотношениях с соседом, используя в качестве рычага давления возможность перекрыть ему путь ко вступлению в Евросоюз уже давно стало обычной практикой. В частности, Болгария таким образом решала свой исторический спор с Македонией, стремясь заставив её власти признать македонский язык диалектом болгарского, а самих македонцев — болгарами. В итоге в Скопье согласились на предложенный евробюрократией компромисс, заявив о «болгарских корнях» македонского языка и о наличии в стране болгарского нацменьшинства.Ещё больших успехов в переговорах со Скопье смогла достичь Греция: ради вступления в Евросоюз и НАТО по требованию Афин власти Македонии, ни много ни мало, изменили название страны, переименовав её в Северную Македонию. Причём никаких конкретных дат, касающихся вступления бывшей югославской республики в Евросоюз до сих пор нет, и нельзя утверждать, что когда-нибудь оно непременно случится.Разумеется, всё это в полной мере коснётся и Украины, которой соседи выставят целый ряд политических, идеологических и экономических условий. Нынешние заявления Польши и Венгрии — это даже не начало. Друзья Киева будут активно перекрывать ему кислород, таким образом стараясь выбить из Брюсселя максимум преференций. И такое положение дел напрямую связано с будущим Евросоюза и его возможной трансформацией.На расширении ЕС сейчас настаивает Германия. Именно в Берлине считают необходимым принять в состав объединения сначала оставшиеся балканские страны, а затем Украину с Молдавией. Это, помимо прочего, связано и с историческими причинами — «германский мир» ещё со средневековья склонен к реализации различных панъевропейских проектов, часть которых, как известно, привела к гибели десятков миллионов людей. Франция, напротив, выступает за то, что с интеграцией новых членов нужно как минимум повременить, а как максимум — отказаться от неё на ближайшую перспективу. По словам Эммануэля Макрона, Европейский союз не должен необдуманно расширяться, и для упорядочивания процесса вхождения в его состав новых стран нужна новая методология. Однако дискуссия о том, каким путём должен идти ЕС, тоже продолжается уже многие годы, и тоже без малейших видимых сдвигов.В 2022 году Европарламент одобрил пакет предложений, связанных с реформированием ЕС. Под таковым традиционно подразумевают отказ от права вето и решения основных вопросов консенсусом. То, что ЕС должен стать куда более централизованным образованием, нежели он является сейчас, считает как брюссельская бюрократия, так и самые крупные из входящих в объединение стран. Но по факту преодолеть имеющуюся инерцию до сих пор не вышло. Суть Евросоюза не изменилась. Последний основополагающий документ ЕС — Лиссабонский договор — был принят ещё в 2009 году, и его принятие было связано с провалом идеи единой европейской Конституции.Основными противниками отказа от права вето внутри ЕС являются, как известно, Венгрия и Польша. Если положение нынешнего польского режима представляется откровенно шатким, то позиции Виктора Орбана вполне крепки. При этом педалирование темы централизации принятия решений в ЕС в перспективе способно привести к возникновению фронды из других «малых стран» Евросоюза — той же Словакии, которую недавно возглавил строптивый Роберт Фицо. Есть и более серьёзные проблемы — к примеру, та же разница между ведущими экономиками ЕС и европейской экономической периферией.Германия на данный момент находится в состоянии экономической стагнации, её ВВП снижается. В качестве причин этого можно вспомнить и отказ от дешёвых российских энергоносителей, и авантюру, связанную с тотальным внедрением «зелёной энергетики». В этой ситуации взваливать на свои плечи такие страны, как Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания и даже отрезанное от Сербии Косово представляется весьма странным решением. Понятно, что германские власти рассчитывают на то, что в ближайшее время национальная экономика перейдёт к росту, однако опасения Макрона явно небеспочвенны — «расширение ради расширения» может убить любой рост. На это наслаивается и бесконечный миграционный кризис, и усугубляющийся конфликт с Россией, и идеологическая необходимость дотировать киевский режим — особенно сейчас, когда с помощью из США возникли перебои.Как во всё это можно вписать евроинтеграцию Украины — огромной по европейским меркам территории, экономическая деградация которой постепенно становится необратимой — по всей видимости, не понимают и сами западные стратеги. Кроме того, для всех восточноевропейских стран путь в ЕС лежит через НАТО, на что Россия не согласится даже при условии территориальных уступок со стороны Киева, о чём на Западе говорят всё чаще.Понятно, что в Брюсселе никто не думает о возможности принятия Украины в ЕС в хоть сколько-нибудь обозримом будущем. Однако сам тот факт, что ей был предоставлен статус кандидата и возможность начала переговоров о вступлении — просто для того, чтобы обозначить для неё «европейскую перспективу» и придать бодрости в самоубийственном конфликте с Москвой — лишний раз говорит о тяжелейшем идейном кризисе, поразившем правящие структуры Евросоюза.В современной политологии постепенно складывается консенсус по поводу того, что нынешний мир действительно становится многополярным. Похоже, Евросоюзу не суждено стать одним из его полюсов.

https://ukraina.ru/20231112/1050963769.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

эксклюзив, евросоюз, украина, венгрия, германия, франция