https://ukraina.ru/20231113/1050960013.html

Эксперт оценил вероятность увольнения Залужного

Эксперт оценил вероятность увольнения Залужного - 13.11.2023 Украина.ру

Эксперт оценил вероятность увольнения Залужного

Главком ВСУ Валерий Залужный вполне может быть уволен. Причину такого решения в интервью изданию Украина.ру назвал американист, политолог Александр Каргин

2023-11-13T06:45

2023-11-13T06:45

2023-11-13T06:45

новости

александр каргин

владимир зеленский

валерий залужный

украина

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"Мы уже не раз наблюдали абсолютно непоследовательные и вредные с точки зрения внутреннего нарратива действия [Владимира] Зеленского", - сказал эксперт.По его словам, если глава украинского государства будет чувствовать, что Залужный реально угрожают его власти, может вполне сместить главкома ВСУ.Полный текст интервью читайте здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр каргин, владимир зеленский, валерий залужный, украина