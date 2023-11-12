https://ukraina.ru/20231112/1050960115.html
"Мальчик-говорун": эксперт ответил, ждет ли Зеленского военный переворот
"Мальчик-говорун": эксперт ответил, ждет ли Зеленского военный переворот - 12.11.2023 Украина.ру
"Мальчик-говорун": эксперт ответил, ждет ли Зеленского военный переворот
Главком ВСУ Валерий Залужный популярен в войсках, на Украине нельзя исключать военный переворот в ближайшем будущем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог, американист Александр Каргин
2023-11-12T12:37
2023-11-12T12:37
2023-11-12T12:37
новости
владимир зеленский
валерий залужный
александр каргин
украина
переворот
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"Владимир Зеленский — это мальчик-говорун, которого все всегда так и воспринимали", - заявил эксперт.В условиях военного положения на Украине Зеленский может переносить выборы сколько угодно. Но в отсутствии опции заявиться кандидатом на пост президента Залужный вполне может использовать свою популярность в войсках и решить все силовым путём, предположил Каргин.Полный текст интервью читайте здесь.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050445738_206:0:1165:719_1920x0_80_0_0_5aa1a7ee84a66925b1c9899d1e4f8f7a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, валерий залужный, александр каргин, украина, переворот
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Каргин, Украина, переворот
"Мальчик-говорун": эксперт ответил, ждет ли Зеленского военный переворот
Главком ВСУ Валерий Залужный популярен в войсках, на Украине нельзя исключать военный переворот в ближайшем будущем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог, американист Александр Каргин
"Владимир Зеленский — это мальчик-говорун, которого все всегда так и воспринимали", - заявил эксперт.
В условиях военного положения на Украине Зеленский может переносить выборы сколько угодно. Но в отсутствии опции заявиться кандидатом на пост президента Залужный вполне может использовать свою популярность в войсках и решить все силовым путём, предположил Каргин.
Полный текст интервью читайте здесь
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