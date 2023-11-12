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"Мальчик-говорун": эксперт ответил, ждет ли Зеленского военный переворот

"Мальчик-говорун": эксперт ответил, ждет ли Зеленского военный переворот - 12.11.2023 Украина.ру

"Мальчик-говорун": эксперт ответил, ждет ли Зеленского военный переворот

Главком ВСУ Валерий Залужный популярен в войсках, на Украине нельзя исключать военный переворот в ближайшем будущем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог, американист Александр Каргин

2023-11-12T12:37

2023-11-12T12:37

2023-11-12T12:37

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"Владимир Зеленский — это мальчик-говорун, которого все всегда так и воспринимали", - заявил эксперт.В условиях военного положения на Украине Зеленский может переносить выборы сколько угодно. Но в отсутствии опции заявиться кандидатом на пост президента Залужный вполне может использовать свою популярность в войсках и решить все силовым путём, предположил Каргин.Полный текст интервью читайте здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, валерий залужный, александр каргин, украина, переворот