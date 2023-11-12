Госсекретарь Венгрии назвал принципы замирения России и Украины - 12.11.2023 Украина.ру
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Госсекретарь Венгрии назвал принципы замирения России и Украины
Госсекретарь Венгрии назвал принципы замирения России и Украины - 12.11.2023 Украина.ру
Госсекретарь Венгрии назвал принципы замирения России и Украины
Израиль победит терроризм, а Россия и Украина имеют шанс достичь мира. Об этом 11 ноября заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менчер
2023-11-12T12:32
2023-11-12T12:32
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сво
мид
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По словам Менчера, сейчас необходимо сделать всё, чтобы нынешний военный конфликт на Ближнем востоке конфликт не перерос в межгосударственную войну. Для этого следует защитить мирное население и вернуться к правовому урегулированию конфликта, сообщило венгерское издание Origo.СВО на Украине, считает Менцер, имеет перспективу прекращения боевых дейвитй. По мнению представителя официального Будапешта, сейчас следует безоговорочно прекратить огонь."Нужны мирные переговоры, а затем создание системы безопасности, гарантирующей безопасность Украины и приемлемой для России", - добавил Менцер.Ранее руководство Венгрии скептически оценило перспективу победы Киева в СВО, войдя в диссонанс с риторикой Еврокомиссии. Венгрия с 2014 года выступает против антироссийских санкций и воздерживается от активной военной и финансовой помощи Киеву.
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новости, венгрия, ес, украина-ес, палестино-израильский конфликт, украина, россия, сво, мид, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения
Новости, Венгрия, ЕС, Украина-ЕС, Палестино-израильский конфликт, Украина, Россия, СВО, МИД, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения

Госсекретарь Венгрии назвал принципы замирения России и Украины

12:32 12.11.2023
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
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Израиль победит терроризм, а Россия и Украина имеют шанс достичь мира. Об этом 11 ноября заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менчер
По словам Менчера, сейчас необходимо сделать всё, чтобы нынешний военный конфликт на Ближнем востоке конфликт не перерос в межгосударственную войну. Для этого следует защитить мирное население и вернуться к правовому урегулированию конфликта, сообщило венгерское издание Origo.
СВО на Украине, считает Менцер, имеет перспективу прекращения боевых дейвитй. По мнению представителя официального Будапешта, сейчас следует безоговорочно прекратить огонь.
"Нужны мирные переговоры, а затем создание системы безопасности, гарантирующей безопасность Украины и приемлемой для России", - добавил Менцер.
Ранее руководство Венгрии скептически оценило перспективу победы Киева в СВО, войдя в диссонанс с риторикой Еврокомиссии. Венгрия с 2014 года выступает против антироссийских санкций и воздерживается от активной военной и финансовой помощи Киеву.
Открытие генерального консульства Венгрии в Казани - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 17:37
Сийярто о поучениях из Брюсселя: Это смешно по двум причинамВенгрия не нуждается в поучениях из Брюсселя или других столиц ЕС, отстаивая свои национальные интересы – в том числе и по вопросу СВО на Украине. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
 
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