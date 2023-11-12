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Госсекретарь Венгрии назвал принципы замирения России и Украины

Госсекретарь Венгрии назвал принципы замирения России и Украины - 12.11.2023 Украина.ру

Госсекретарь Венгрии назвал принципы замирения России и Украины

Израиль победит терроризм, а Россия и Украина имеют шанс достичь мира. Об этом 11 ноября заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менчер

2023-11-12T12:32

2023-11-12T12:32

2023-11-12T12:32

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По словам Менчера, сейчас необходимо сделать всё, чтобы нынешний военный конфликт на Ближнем востоке конфликт не перерос в межгосударственную войну. Для этого следует защитить мирное население и вернуться к правовому урегулированию конфликта, сообщило венгерское издание Origo.СВО на Украине, считает Менцер, имеет перспективу прекращения боевых дейвитй. По мнению представителя официального Будапешта, сейчас следует безоговорочно прекратить огонь."Нужны мирные переговоры, а затем создание системы безопасности, гарантирующей безопасность Украины и приемлемой для России", - добавил Менцер.Ранее руководство Венгрии скептически оценило перспективу победы Киева в СВО, войдя в диссонанс с риторикой Еврокомиссии. Венгрия с 2014 года выступает против антироссийских санкций и воздерживается от активной военной и финансовой помощи Киеву.

https://ukraina.ru/20231003/1049878102.html

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новости, венгрия, ес, украина-ес, палестино-израильский конфликт, украина, россия, сво, мид, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения