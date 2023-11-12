Под Авдеевкой уничтожены наёмники "Избранной роты" из США и Австралии - 12.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231112/1050955938.html
Под Авдеевкой уничтожены наёмники "Избранной роты" из США и Австралии
Под Авдеевкой уничтожены наёмники "Избранной роты" из США и Австралии - 12.11.2023 Украина.ру
Под Авдеевкой уничтожены наёмники "Избранной роты" из США и Австралии
Армией России в результате артиллерийского удара в октябре под Авдеевкой ликвидированы иностранные наёмники из т.н. "Избранной роты", прикомандированной к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
2023-11-12T09:49
2023-11-12T09:49
новости
авдеевка
сво
иностранные наемники
сша
австралия
демилитаризация
денацификация
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_0:27:850:505_1920x0_80_0_0_fc00a8477db770108ebb8eb481b0b77a.jpg
"Мэтью Джепсон позывной Джеппо из Таунсвилля, Квинсленд, Австралия. Джепсон был бывшим австралийским солдатом, который приехал на Украину, думая, что это снова Афганистан", -сказано в публикации.На Украине австралиец вступил в отряд "иностранных наёмников с самым высоким коэффициентом потерь — The Chosen Company Fag Unit", отметили авторы ТГ-канала. Участники этого формирования на службе ВСУ более известны как "Избранная рота".В ней же зарабатывал деньги Джоел Дэвид Бил из США. Он имел опыт службы в армии США и погиб под Авдеевкой от огня российской артиллерии.Армия России атакует гарнизон ВСУ в Авдеевке со всех направлений, нанося основные удары с севера и юга. Многочисленный украинский гарнизон защищён мощными фортификациями, минными полями и другими инженерными сооружениями. С авдеевского направления наносятся артиллерийские удары по Донецке (с 2014 года).
https://ukraina.ru/20231110/1050912204.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_72:0:780:531_1920x0_80_0_0_a922f416c80f410bdb99ba45eaabc0b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, сво, иностранные наемники, сша, австралия, демилитаризация, денацификация, всу, потери всу, днр, новые регионы рф
Новости, Авдеевка, СВО, иностранные наемники, США, Австралия, демилитаризация, денацификация, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, Новые регионы РФ

Под Авдеевкой уничтожены наёмники "Избранной роты" из США и Австралии

09:49 12.11.2023
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
Армией России в результате артиллерийского удара в октябре под Авдеевкой ликвидированы иностранные наёмники из т.н. "Избранной роты", прикомандированной к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
"Мэтью Джепсон позывной Джеппо из Таунсвилля, Квинсленд, Австралия. Джепсон был бывшим австралийским солдатом, который приехал на Украину, думая, что это снова Афганистан", -сказано в публикации.
На Украине австралиец вступил в отряд "иностранных наёмников с самым высоким коэффициентом потерь — The Chosen Company Fag Unit", отметили авторы ТГ-канала. Участники этого формирования на службе ВСУ более известны как "Избранная рота".
В ней же зарабатывал деньги Джоел Дэвид Бил из США. Он имел опыт службы в армии США и погиб под Авдеевкой от огня российской артиллерии.
Армия России атакует гарнизон ВСУ в Авдеевке со всех направлений, нанося основные удары с севера и юга. Многочисленный украинский гарнизон защищён мощными фортификациями, минными полями и другими инженерными сооружениями. С авдеевского направления наносятся артиллерийские удары по Донецке (с 2014 года).
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 08:30
"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращениеТрое украинских военнослужащих записали видеообращение, в котором заявили, что их командиры "кидают солдат на смерть", а в роте, кроме них, больше никого не осталось. Этот видеоролик был опубликован в социальной сети TikTok пользователем 500260151na
 
НовостиАвдеевкаСВОиностранные наемникиСШААвстралиядемилитаризацияденацификацияВСУпотери ВСУДНРНовые регионы РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:49Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове
19:21В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации
18:59"Ты нацистка, здесь русскоязычных больше": поход украинки за приправами для вэсэушников обернулся шоком
18:28На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется
18:25Залужного в президенты. Итоги 12 ноября на Украине
18:17Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ
18:07"Погибают чистые украинцы": жительница Львова призвала отправлять на войну только жителей востока страны
18:00Взрослое детство Людмилы Гурченко
17:46Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы
16:51ЕС играет с Украиной в членство – Лавров
16:20Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили
16:01"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине
15:58Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком и Краснолиманском направлениях
15:46Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР
15:36Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы
14:22"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным
14:04Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"
13:50Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба
13:44Стоит ли ставить все на кон? Эксперт ответил, нужно ли России брать Киев и Львов
13:33"Победить Россию невозможно" - Песков
Лента новостейМолния