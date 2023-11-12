https://ukraina.ru/20231112/1050955938.html

Под Авдеевкой уничтожены наёмники "Избранной роты" из США и Австралии

Под Авдеевкой уничтожены наёмники "Избранной роты" из США и Австралии - 12.11.2023 Украина.ру

Под Авдеевкой уничтожены наёмники "Избранной роты" из США и Австралии

Армией России в результате артиллерийского удара в октябре под Авдеевкой ликвидированы иностранные наёмники из т.н. "Избранной роты", прикомандированной к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

2023-11-12T09:49

2023-11-12T09:49

2023-11-12T09:49

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"Мэтью Джепсон позывной Джеппо из Таунсвилля, Квинсленд, Австралия. Джепсон был бывшим австралийским солдатом, который приехал на Украину, думая, что это снова Афганистан", -сказано в публикации.На Украине австралиец вступил в отряд "иностранных наёмников с самым высоким коэффициентом потерь — The Chosen Company Fag Unit", отметили авторы ТГ-канала. Участники этого формирования на службе ВСУ более известны как "Избранная рота".В ней же зарабатывал деньги Джоел Дэвид Бил из США. Он имел опыт службы в армии США и погиб под Авдеевкой от огня российской артиллерии.Армия России атакует гарнизон ВСУ в Авдеевке со всех направлений, нанося основные удары с севера и юга. Многочисленный украинский гарнизон защищён мощными фортификациями, минными полями и другими инженерными сооружениями. С авдеевского направления наносятся артиллерийские удары по Донецке (с 2014 года).

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новости, авдеевка, сво, иностранные наемники, сша, австралия, демилитаризация, денацификация, всу, потери всу, днр, новые регионы рф