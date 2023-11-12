Под Авдеевкой уничтожены наёмники "Избранной роты" из США и Австралии
Армией России в результате артиллерийского удара в октябре под Авдеевкой ликвидированы иностранные наёмники из т.н. "Избранной роты", прикомандированной к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
"Мэтью Джепсон позывной Джеппо из Таунсвилля, Квинсленд, Австралия. Джепсон был бывшим австралийским солдатом, который приехал на Украину, думая, что это снова Афганистан", -сказано в публикации.
На Украине австралиец вступил в отряд "иностранных наёмников с самым высоким коэффициентом потерь — The Chosen Company Fag Unit", отметили авторы ТГ-канала. Участники этого формирования на службе ВСУ более известны как "Избранная рота".
В ней же зарабатывал деньги Джоел Дэвид Бил из США. Он имел опыт службы в армии США и погиб под Авдеевкой от огня российской артиллерии.
Армия России атакует гарнизон ВСУ в Авдеевке со всех направлений, нанося основные удары с севера и юга. Многочисленный украинский гарнизон защищён мощными фортификациями, минными полями и другими инженерными сооружениями. С авдеевского направления наносятся артиллерийские удары по Донецке (с 2014 года).
10 ноября, 08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращениеТрое украинских военнослужащих записали видеообращение, в котором заявили, что их командиры "кидают солдат на смерть", а в роте, кроме них, больше никого не осталось. Этот видеоролик был опубликован в социальной сети TikTok пользователем 500260151na