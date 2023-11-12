https://ukraina.ru/20231112/1050949819.html

Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом

Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом - 12.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом

Если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, Россия закончит СВО победой и станет серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами

2023-11-12T06:15

2023-11-12T06:15

2023-11-12T06:15

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Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.руНо если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, с которыми тоже придется что-то делать, подчеркнул эксперт.Чтобы этого избежать, нужно как минимум избежать разговоров о замораживании конфликта и переговоров с Западом как минимум до тех пор, пока Россия не возьмет под контроль Одессу и другие черноморские порты, которые пока остаются за Украиной, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, украина, польша