https://ukraina.ru/20231112/1050949819.html
Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом
Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом - 12.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом
Если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, Россия закончит СВО победой и станет серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами
2023-11-12T06:15
2023-11-12T06:15
2023-11-12T06:15
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украина
польша
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Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.руНо если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, с которыми тоже придется что-то делать, подчеркнул эксперт.Чтобы этого избежать, нужно как минимум избежать разговоров о замораживании конфликта и переговоров с Западом как минимум до тех пор, пока Россия не возьмет под контроль Одессу и другие черноморские порты, которые пока остаются за Украиной, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_12:0:1789:1333_1920x0_80_0_0_da126865a4fd13d41239429cdeb2e392.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, россия, украина, польша
Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом
Если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, Россия закончит СВО победой и станет серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами
Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, с которыми тоже придется что-то делать, подчеркнул эксперт.
"Мы встретим вражеский кулак открытой ладонью. Мы будем пытаться отхлестать противника перчаткой, а он будет бить нас свинцовым кастетом. Выдержит ли этот удар наша крепость и наш народный организм – остается только гадать. В любом случае возникнут серьезные потери и серьезные проблемы", - уверен Кочетков.
Чтобы этого избежать, нужно как минимум избежать разговоров о замораживании конфликта и переговоров с Западом как минимум до тех пор, пока Россия не возьмет под контроль Одессу и другие черноморские порты, которые пока остаются за Украиной, заключил собеседник издания.