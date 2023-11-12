Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом - 12.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом
Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом - 12.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом
Если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, Россия закончит СВО победой и станет серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами
2023-11-12T06:15
2023-11-12T06:15
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россия
украина
польша
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Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.руНо если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, с которыми тоже придется что-то делать, подчеркнул эксперт.Чтобы этого избежать, нужно как минимум избежать разговоров о замораживании конфликта и переговоров с Западом как минимум до тех пор, пока Россия не возьмет под контроль Одессу и другие черноморские порты, которые пока остаются за Украиной, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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новости, сво, россия, украина, польша
Новости, СВО, Россия, Украина, Польша

Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом

06:15 12.11.2023
 
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
- РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
Читать в
Если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, Россия закончит СВО победой и станет серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами
Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, с которыми тоже придется что-то делать, подчеркнул эксперт.
"Мы встретим вражеский кулак открытой ладонью. Мы будем пытаться отхлестать противника перчаткой, а он будет бить нас свинцовым кастетом. Выдержит ли этот удар наша крепость и наш народный организм – остается только гадать. В любом случае возникнут серьезные потери и серьезные проблемы", - уверен Кочетков.
Чтобы этого избежать, нужно как минимум избежать разговоров о замораживании конфликта и переговоров с Западом как минимум до тех пор, пока Россия не возьмет под контроль Одессу и другие черноморские порты, которые пока остаются за Украиной, заключил собеседник издания.
 
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