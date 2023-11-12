https://ukraina.ru/20231112/1050949119.html

"Нашли тут свою могилу": Алексей Леонков раскрыл, какую коварную ловушку готовили ВСУ в Артемовске

"Нашли тут свою могилу": Алексей Леонков раскрыл, какую коварную ловушку готовили ВСУ в Артемовске - 12.11.2023 Украина.ру

"Нашли тут свою могилу": Алексей Леонков раскрыл, какую коварную ловушку готовили ВСУ в Артемовске

В ходе украинского наступления Артемовск должен был стать огромной ловушкой для ВС России. Но российское командование разгадало планы противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-12T04:30

2023-11-12T04:30

2023-11-12T04:30

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Видимо, у Владимира Зеленского был пунктик, что ВСУ обязательно нужно забрать у России что-то, откуда она их выбила. Артемовск они полностью разрушили, но продолжают отчаянно воевать за "камни". Сейчас там продолжаются серьезные сражения, рассказал эксперт.Кстати, Артемовск в ходе "контрнаступа" должен был стать огромной ловушкой для российской армии. МЫ должны были поверить, что именно там ВСУ нанесут основной удар, чтобы пойти на Луганск, добавил он.Было понятно, что бронетехника ВСУ двинется на юг, потому что по пересеченной местности сложно осуществить танковые прорывы. Все эти усилия Киева были напрасны благодаря героическим усилиям российских военнослужащих, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231111/1050920898.html

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новости, всу, артемовск, днр, луганск, бои, наступление, вс рф, россия, командование, удар, стратегии