https://ukraina.ru/20231112/1050946170.html
Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ
Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ - 12.11.2023 Украина.ру
Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ
По официальной информации приднестровская армия составляет около 10 тысяч военнослужащих. Еще столько же можно будет отмобилизовать в случае агрессии со стороны Украины. Вопрос в том, с какой скоростью и насколько качественно будет проведена эта мобилизация.
2023-11-12T05:30
2023-11-12T05:30
2023-11-12T05:30
новости
приднестровье
всу
бронетехника
украина
агрессия
мобилизация
диверсии
теракт
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Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.руОбучить мобилизованных приднестровцев уже явно никто не успеет. Их нужно будет успеть хотя бы вооружить и направить на необходимые рубежи обороны, которых, по сути, сейчас нет, отметил аналитик.Тирасполь официально заявляет о нейтралитете в украинском конфликте, поэтому никаких военных приготовлений в плане обороны он не осуществляет. Не вырыто ни одного окопа, добавил он.Понятно, что граница Украины с Приднестровьем постоянно мониторится. Именно сейчас приготовлений к агрессии Киев не проводит. Но основная угроза Приднестровью — это теракты и диверсии с целью посеять панику среди населения и силовиков, чтобы в момент часа икс сопротивление региона было наименьшим, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, приднестровье, всу, бронетехника, украина, агрессия, мобилизация, диверсии, теракт
Новости, Приднестровье, ВСУ, бронетехника, Украина, агрессия, мобилизация, диверсии, теракт
Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ
По официальной информации приднестровская армия составляет около 10 тысяч военнослужащих. Еще столько же можно будет отмобилизовать в случае агрессии со стороны Украины. Вопрос в том, с какой скоростью и насколько качественно будет проведена эта мобилизация.
Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.ру
Обучить мобилизованных приднестровцев уже явно никто не успеет. Их нужно будет успеть хотя бы вооружить и направить на необходимые рубежи обороны, которых, по сути, сейчас нет, отметил аналитик.
Тирасполь официально заявляет о нейтралитете в украинском конфликте, поэтому никаких военных приготовлений в плане обороны он не осуществляет. Не вырыто ни одного окопа, добавил он.
"Кстати, единственный окоп — это траншея, которую выкопали сами украинцы еще в 2014 году. Это "ров Яценюка", который окаймляет все Приднестровье. Наверное, это то, что может нам хоть как-то помочь. Они сами нам сделали такой подарок, выкопав ров отвалом в нашу сторону. Потому что если пойдет техника, то им придется как-то через этот ров перепрыгивать — как минимум наводить понтоны. Широким фронтом наступать им уже не получится", - констатировал Амерберг.
Понятно, что граница Украины с Приднестровьем постоянно мониторится. Именно сейчас приготовлений к агрессии Киев не проводит. Но основная угроза Приднестровью — это теракты и диверсии с целью посеять панику среди населения и силовиков, чтобы в момент часа икс сопротивление региона было наименьшим, заключил собеседник издания.