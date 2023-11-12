https://ukraina.ru/20231112/1050946170.html

Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ

Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ - 12.11.2023 Украина.ру

Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ

По официальной информации приднестровская армия составляет около 10 тысяч военнослужащих. Еще столько же можно будет отмобилизовать в случае агрессии со стороны Украины. Вопрос в том, с какой скоростью и насколько качественно будет проведена эта мобилизация.

2023-11-12T05:30

2023-11-12T05:30

2023-11-12T05:30

новости

приднестровье

всу

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агрессия

мобилизация

диверсии

теракт

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Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.руОбучить мобилизованных приднестровцев уже явно никто не успеет. Их нужно будет успеть хотя бы вооружить и направить на необходимые рубежи обороны, которых, по сути, сейчас нет, отметил аналитик.Тирасполь официально заявляет о нейтралитете в украинском конфликте, поэтому никаких военных приготовлений в плане обороны он не осуществляет. Не вырыто ни одного окопа, добавил он.Понятно, что граница Украины с Приднестровьем постоянно мониторится. Именно сейчас приготовлений к агрессии Киев не проводит. Но основная угроза Приднестровью — это теракты и диверсии с целью посеять панику среди населения и силовиков, чтобы в момент часа икс сопротивление региона было наименьшим, заключил собеседник издания.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, приднестровье, всу, бронетехника, украина, агрессия, мобилизация, диверсии, теракт