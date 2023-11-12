Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ - 12.11.2023 Украина.ру
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Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ
Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ - 12.11.2023 Украина.ру
Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ
По официальной информации приднестровская армия составляет около 10 тысяч военнослужащих. Еще столько же можно будет отмобилизовать в случае агрессии со стороны Украины. Вопрос в том, с какой скоростью и насколько качественно будет проведена эта мобилизация.
2023-11-12T05:30
2023-11-12T05:30
новости
приднестровье
всу
бронетехника
украина
агрессия
мобилизация
диверсии
теракт
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Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.руОбучить мобилизованных приднестровцев уже явно никто не успеет. Их нужно будет успеть хотя бы вооружить и направить на необходимые рубежи обороны, которых, по сути, сейчас нет, отметил аналитик.Тирасполь официально заявляет о нейтралитете в украинском конфликте, поэтому никаких военных приготовлений в плане обороны он не осуществляет. Не вырыто ни одного окопа, добавил он.Понятно, что граница Украины с Приднестровьем постоянно мониторится. Именно сейчас приготовлений к агрессии Киев не проводит. Но основная угроза Приднестровью — это теракты и диверсии с целью посеять панику среди населения и силовиков, чтобы в момент часа икс сопротивление региона было наименьшим, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, приднестровье, всу, бронетехника, украина, агрессия, мобилизация, диверсии, теракт
Новости, Приднестровье, ВСУ, бронетехника, Украина, агрессия, мобилизация, диверсии, теракт

Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ

05:30 12.11.2023
 
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приднестровье герб флаг
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По официальной информации приднестровская армия составляет около 10 тысяч военнослужащих. Еще столько же можно будет отмобилизовать в случае агрессии со стороны Украины. Вопрос в том, с какой скоростью и насколько качественно будет проведена эта мобилизация.
Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.ру
Обучить мобилизованных приднестровцев уже явно никто не успеет. Их нужно будет успеть хотя бы вооружить и направить на необходимые рубежи обороны, которых, по сути, сейчас нет, отметил аналитик.
Тирасполь официально заявляет о нейтралитете в украинском конфликте, поэтому никаких военных приготовлений в плане обороны он не осуществляет. Не вырыто ни одного окопа, добавил он.
"Кстати, единственный окоп — это траншея, которую выкопали сами украинцы еще в 2014 году. Это "ров Яценюка", который окаймляет все Приднестровье. Наверное, это то, что может нам хоть как-то помочь. Они сами нам сделали такой подарок, выкопав ров отвалом в нашу сторону. Потому что если пойдет техника, то им придется как-то через этот ров перепрыгивать — как минимум наводить понтоны. Широким фронтом наступать им уже не получится", - констатировал Амерберг.
Понятно, что граница Украины с Приднестровьем постоянно мониторится. Именно сейчас приготовлений к агрессии Киев не проводит. Но основная угроза Приднестровью — это теракты и диверсии с целью посеять панику среди населения и силовиков, чтобы в момент часа икс сопротивление региона было наименьшим, заключил собеседник издания.
 
НовостиПриднестровьеВСУбронетехникаУкраинаагрессиямобилизациядиверсиитеракт
 
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