https://ukraina.ru/20231112/1050945931.html

План у Киева интересный. Военный эксперт о том, где и как ВСУ будут нападать на беззащитное Приднестровье

План у Киева интересный. Военный эксперт о том, где и как ВСУ будут нападать на беззащитное Приднестровье - 12.11.2023 Украина.ру

План у Киева интересный. Военный эксперт о том, где и как ВСУ будут нападать на беззащитное Приднестровье

Самая большая проблема для Приднестровья в случае агрессии со стороны Украины состоит в том, что ПМР — это узкая полоска земли, которую легко расчленить. Есть такие участки, где часть самой ПМР от территории Молдовы до Украины составляет всего несколько сот метров. Она просто проходит вдоль трассы

2023-11-12T07:00

2023-11-12T07:00

2023-11-12T07:00

новости

приднестровье

россия

всу

украина

молдавия

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Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.руНапример, в районе Никольского Украина полностью огибает этот населенный пункт таким образом, что Приднестровье оказывается у нее в тылу. Чтобы отсечь и отрубить такие поселки, Киеву хватит даже не армии, а парамилитарных структур. Следовательно, основные боевые действия сразу будут происходить вокруг крупных городов вроде Тирасполя и Рыбницы, пояснил аналитик.План у Киева интересный. Они хотят разрубить республику и расправляться с ней по частям. Понятно, что для такой операции нужна немаленькая группировка. Но проблема в том, что у приднестровской армии нет боевого опыта.Российские миротворцы и ограниченный военный контингент РФ — это те же местные жители с российскими паспортами. Это молодые парни до 25 лет, которым будет сложно. Да, там есть мотивированные люди более старшего поколения, но у нас все через пень-колоду, добавил он.Я не сгущаю краски. Я говорю как есть. Если в Приднестровье начнутся боевые действия, всем будет очень тяжело, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, приднестровье, россия, всу, украина, молдавия