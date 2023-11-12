https://ukraina.ru/20231112/1050945931.html
План у Киева интересный. Военный эксперт о том, где и как ВСУ будут нападать на беззащитное Приднестровье
План у Киева интересный. Военный эксперт о том, где и как ВСУ будут нападать на беззащитное Приднестровье - 12.11.2023 Украина.ру
План у Киева интересный. Военный эксперт о том, где и как ВСУ будут нападать на беззащитное Приднестровье
Самая большая проблема для Приднестровья в случае агрессии со стороны Украины состоит в том, что ПМР — это узкая полоска земли, которую легко расчленить. Есть такие участки, где часть самой ПМР от территории Молдовы до Украины составляет всего несколько сот метров. Она просто проходит вдоль трассы
2023-11-12T07:00
2023-11-12T07:00
2023-11-12T07:00
новости
приднестровье
россия
всу
украина
молдавия
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Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.руНапример, в районе Никольского Украина полностью огибает этот населенный пункт таким образом, что Приднестровье оказывается у нее в тылу. Чтобы отсечь и отрубить такие поселки, Киеву хватит даже не армии, а парамилитарных структур. Следовательно, основные боевые действия сразу будут происходить вокруг крупных городов вроде Тирасполя и Рыбницы, пояснил аналитик.План у Киева интересный. Они хотят разрубить республику и расправляться с ней по частям. Понятно, что для такой операции нужна немаленькая группировка. Но проблема в том, что у приднестровской армии нет боевого опыта.Российские миротворцы и ограниченный военный контингент РФ — это те же местные жители с российскими паспортами. Это молодые парни до 25 лет, которым будет сложно. Да, там есть мотивированные люди более старшего поколения, но у нас все через пень-колоду, добавил он.Я не сгущаю краски. Я говорю как есть. Если в Приднестровье начнутся боевые действия, всем будет очень тяжело, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, приднестровье, россия, всу, украина, молдавия
План у Киева интересный. Военный эксперт о том, где и как ВСУ будут нападать на беззащитное Приднестровье
Самая большая проблема для Приднестровья в случае агрессии со стороны Украины состоит в том, что ПМР — это узкая полоска земли, которую легко расчленить. Есть такие участки, где часть самой ПМР от территории Молдовы до Украины составляет всего несколько сот метров. Она просто проходит вдоль трассы
Об этом рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в интервью изданию Украина.ру
Например, в районе Никольского Украина полностью огибает этот населенный пункт таким образом, что Приднестровье оказывается у нее в тылу. Чтобы отсечь и отрубить такие поселки, Киеву хватит даже не армии, а парамилитарных структур. Следовательно, основные боевые действия сразу будут происходить вокруг крупных городов вроде Тирасполя и Рыбницы, пояснил аналитик.
"Теперь посмотрим на сам Тирасполь. У него есть пригород под названием Ближний Хутор, от которого до границы с Украиной — 2,5 километра. Короче говоря, Украина практически везде. Настолько здесь все рядом. Если у Приднестровья не будет достаточной подготовки личного состава, специальных структур и инициативных групп, которые смогут вести бои в городской застройке, ВСУ будет достаточно одного броска для взятия приднестровской столицы", - подчеркнул Амерберг.
План у Киева интересный. Они хотят разрубить республику и расправляться с ней по частям. Понятно, что для такой операции нужна немаленькая группировка. Но проблема в том, что у приднестровской армии нет боевого опыта.
Российские миротворцы и ограниченный военный контингент РФ — это те же местные жители с российскими паспортами. Это молодые парни до 25 лет, которым будет сложно. Да, там есть мотивированные люди более старшего поколения, но у нас все через пень-колоду, добавил он.
Я не сгущаю краски. Я говорю как есть. Если в Приднестровье начнутся боевые действия, всем будет очень тяжело, заключил собеседник издания.