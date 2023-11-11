https://ukraina.ru/20231111/1050941586.html

Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую область

Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую область - 11.11.2023 Украина.ру

Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый Белгородской области. Также были сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом 11 ноября в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2023-11-11T11:29

2023-11-11T11:29

2023-11-11T11:29

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белгородская область

вячеслав гладков

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Он добавил, что в селе Журавлевка с беспилотника также было сброшено одно взрывное устройство и сбит один украинский беспилотник. Кроме того, село атаковали с помощью дрона-камикадзе.В селах Нехотеевка и Солнцевка уничтожено по два БПЛА противника, по Грайворонскому городскому округу выпущено 12 минометных снарядов, а в Краснояружском районе области зафиксировано 15 прилетов."В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Муром - 3 минометных снаряда", - резюмировал Гладков.С апреля на всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Это связано не только с многочисленными обстрелами, но и регулярными попытками украинских ДРГ атаковать мирное население региона.

https://ukraina.ru/20231111/1050939997.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, всу, обстрелы