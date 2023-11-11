Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую область - 11.11.2023 Украина.ру
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Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую область
Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую область - 11.11.2023 Украина.ру
Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый Белгородской области. Также были сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом 11 ноября в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2023-11-11T11:29
2023-11-11T11:29
новости
белгородская область
вячеслав гладков
всу
обстрелы
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Он добавил, что в селе Журавлевка с беспилотника также было сброшено одно взрывное устройство и сбит один украинский беспилотник. Кроме того, село атаковали с помощью дрона-камикадзе.В селах Нехотеевка и Солнцевка уничтожено по два БПЛА противника, по Грайворонскому городскому округу выпущено 12 минометных снарядов, а в Краснояружском районе области зафиксировано 15 прилетов."В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Муром - 3 минометных снаряда", - резюмировал Гладков.С апреля на всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Это связано не только с многочисленными обстрелами, но и регулярными попытками украинских ДРГ атаковать мирное население региона.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, всу, обстрелы
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ВСУ, обстрелы

Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую область

11:29 11.11.2023
 
© Настоящий Гладков/Телеграм
© Настоящий Гладков/Телеграм
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Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый Белгородской области. Также были сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом 11 ноября в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

"В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 4 минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел", - написал Гладков.

Он добавил, что в селе Журавлевка с беспилотника также было сброшено одно взрывное устройство и сбит один украинский беспилотник. Кроме того, село атаковали с помощью дрона-камикадзе.
В селах Нехотеевка и Солнцевка уничтожено по два БПЛА противника, по Грайворонскому городскому округу выпущено 12 минометных снарядов, а в Краснояружском районе области зафиксировано 15 прилетов.
"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Муром - 3 минометных снаряда", - резюмировал Гладков.
С апреля на всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Это связано не только с многочисленными обстрелами, но и регулярными попытками украинских ДРГ атаковать мирное население региона.
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